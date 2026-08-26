Gerçek mi, Yapay Zeka mı? 5 Odayı İncele, Sahte Olanı Bul!

Yapay zeka hayatımıza girdiğinden beri hepimiz en az bir kez 'Bu gerçek olamaz!' deyip yanıldık. Sosyal medyada karşımıza çıkan fotoğraflar, kusursuz evler, nefes kesen manzaralar... Artık hangisinin gerçek, hangisinin yapay zeka tarafından üretildiğini ayırt etmek sandığımız kadar kolay değil.

İşte bu oyunda tam da bununla yüzleşeceksin! Sana birbirinden şık ve gerçekçi görünen 5 farklı oda göstereceğiz; ancak her turda yalnızca biri yapay zekanın ürünü olacak. Kulağa kolay geliyor olabilir ama iddia ediyoruz, bu oyun seni en az bir kez ters köşe yapacak, hatta karar verirken fikrini defalarca değiştirmek isteyeceksin.

Bakalım gözlem gücüne ne kadar güveniyorsun? Dikkatini topla, sezgilerine kulak ver ve yapay zekayı yakalamaya çalış. Ama şimdiden uyarıyoruz; bu oyun sandığından çok daha zor!