Bugün Kitaplığında Eksik Olan O Kitabı Buluyoruz: Hazırsan Seçimlerini Yap, Yeni Takıntını Keşfet!
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Bazen doğru kitabı bulmak için saatlerce rafların arasında dolaşır, onlarca yorum okur ama yine de karar veremeyiz. Oysa bazen ihtiyacın olan hikaye, sandığından çok daha yakındadır.
Bu oyunda vereceğin 10 küçük karar, okuma alışkanlıklarını ve seni içine çekecek hikaye türünü analiz edecek; ardından ise sana bugün gerçekten başlaman gereken kitabı önerecek.
Üstelik herkese aynı kitabı söylemiyoruz! Her oyunda onlarca kitap arasından sana özel bir öneri sunuyor, belki de yıllardır arayıp da henüz tanışamadığın o kitabı karşına çıkarıyoruz.
Hazırsan seçimlerini yap, yeni favori kitabını keşfet ve kitaplığındaki o eksik parçayı birlikte bulalım! 📚✨
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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