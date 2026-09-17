Eşine 'Eşeksin, Hayvansın' Dedi: Yargıtay'dan Tazminatlı Boşanma Kararı
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Şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açan genç bir çiftin dosyası, kullanılan iki kelime yüzünden Yargıtay'a taşındı. Erkeğin eşine söylediği 'eşeksin, hayvansın' ifadeleri Yüksek Mahkeme'nin gözünden kaçmadı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu sözlerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına dikkat çekerek emsal bir karara imza attı. Karar, hem boşanmada kusur dengesini hem de tazminat hakkını doğrudan etkiledi.
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Genç çift boşanma davası açtı, ilk kararda erkek tam kusurlu bulundu.
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'Eşeksin, hayvansın' sözleri kararın odağına oturdu, kadın hem boşanma hem tazminat hakkı kazandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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