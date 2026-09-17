Eşine 'Eşeksin, Hayvansın' Dedi: Yargıtay'dan Tazminatlı Boşanma Kararı

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, çözüm bulamayınca Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu ve karşılıklı boşanma davası açtı. Dosyayı inceleyen mahkeme, davalı-karşı davacı erkeğin aile düzenini bozacak şekilde her gün alkol aldığını, eşine küfrettiğini ve sürekli hakaret ettiğini tespit etti. Bu bulgular ışığında erkek, boşanmada tam kusurlu taraf ilan edildi.

Kararın taraflarca istinafa taşınması üzerine devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi ise farklı bir değerlendirme yaptı. Dosyayı yeniden görülmek üzere Aile Mahkemesi'ne gönderen üst mahkemenin ardından, ilk derece mahkemesi bu kez tarafları eşit kusurlu kabul etti ve kadının talep ettiği tazminatı reddetti. Kararın temyiz edilmesiyle dosya son kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.