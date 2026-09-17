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Eşine 'Eşeksin, Hayvansın' Dedi: Yargıtay'dan Tazminatlı Boşanma Kararı

Eşine 'Eşeksin, Hayvansın' Dedi: Yargıtay'dan Tazminatlı Boşanma Kararı

Yargıtay Boşanma Aile Mahkemesi
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 17:09
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Şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açan genç bir çiftin dosyası, kullanılan iki kelime yüzünden Yargıtay'a taşındı. Erkeğin eşine söylediği 'eşeksin, hayvansın' ifadeleri Yüksek Mahkeme'nin gözünden kaçmadı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu sözlerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına dikkat çekerek emsal bir karara imza attı. Karar, hem boşanmada kusur dengesini hem de tazminat hakkını doğrudan etkiledi.

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Genç çift boşanma davası açtı, ilk kararda erkek tam kusurlu bulundu.

Genç çift boşanma davası açtı, ilk kararda erkek tam kusurlu bulundu.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, çözüm bulamayınca Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu ve karşılıklı boşanma davası açtı. Dosyayı inceleyen mahkeme, davalı-karşı davacı erkeğin aile düzenini bozacak şekilde her gün alkol aldığını, eşine küfrettiğini ve sürekli hakaret ettiğini tespit etti. Bu bulgular ışığında erkek, boşanmada tam kusurlu taraf ilan edildi.

Kararın taraflarca istinafa taşınması üzerine devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi ise farklı bir değerlendirme yaptı. Dosyayı yeniden görülmek üzere Aile Mahkemesi'ne gönderen üst mahkemenin ardından, ilk derece mahkemesi bu kez tarafları eşit kusurlu kabul etti ve kadının talep ettiği tazminatı reddetti. Kararın temyiz edilmesiyle dosya son kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.

'Eşeksin, hayvansın' sözleri kararın odağına oturdu, kadın hem boşanma hem tazminat hakkı kazandı.

'Eşeksin, hayvansın' sözleri kararın odağına oturdu, kadın hem boşanma hem tazminat hakkı kazandı.

Yargıtay'ın incelemesinde asıl dikkat çeken nokta, erkeğin eşine yönelik kullandığı 'eşeksin, hayvansın' sözleri oldu. Yüksek Mahkeme, bu ifadelerin sıradan bir tartışma cümlesi değil, doğrudan kişilik haklarına yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Kararda, erkeğin her gün alkol alması, eşine küfretmesi ve onu aşağılayıcı sözlerle küçük düşürmesinin süreklilik arz ettiği hatırlatıldı; kadının erkeğe yönelik şiddetinin ise tek bir olayla sınırlı kaldığı belirtildi. Yargıtay, bu fark gözetilmeden tarafların eşit kusurlu sayılmasını yanılgılı bir değerlendirme olarak nitelendirdi ve alt mahkemenin kararını bozdu.

Bozma kararında Yargıtay, evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylarda erkeğin kadına göre daha ağır kusurlu sayılması gerektiğinin altını çizdi; kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, boşanma nedeniyle uğradığı maddi ve manevi kayıplar için karşı taraftan tazminat isteyebileceğini hatırlattı. Yüksek Mahkeme'ye göre kadının kişilik haklarının erkeğin kusurlu davranışlarıyla zedelendiği ve evlilik sona erdiğinde kadının maddi desteğini kaybettiği açık biçimde ortaya çıktı. Mahkemeden, tarafların sosyal ve ekonomik durumu ile hakkaniyet ilkeleri gözetilerek kadın lehine uygun bir maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi istendi. Karar, benzer davalarda sözlü şiddetin kusur ve tazminat dengesini nasıl etkileyebileceğine dair emsal niteliği taşıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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