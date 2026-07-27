Eve Misafir Kabul Etmeyen Kadına Yargıtay'dan Şok

Olay, 1981 yılında dünyaevine giren ve 43 yıllık evlilikleri boyunca ciddi geçimsizlik yaşayan emekli öğretmen kadın ile memur emeklisi kocanın karşılıklı boşanma davası açmasıyla başladı. Davacı kadın mahkemede; eşinin kumar bağımlılığı olduğunu, evin temel faturalarını dahi ödemediğini ve kendisine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını iddia etti. Kadın, 150 bin liralık tazminat ile yoksulluk nafakası talebinde bulundu.

Davalı koca ise evliliğin bitme noktasına gelmesinden tamamen eşinin tutum ve davranışlarının sorumlu olduğunu savundu. Eşinin kendisine haksız iftiralar attığını, evde sürekli şiddet ve hakarete maruz kaldığını belirten koca, huzurlu bir hayat sürmesinin engellendiğini öne sürdü.