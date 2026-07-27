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Eve Misafir Kabul Etmeyen Kadına Yargıtay'dan Şok

Eve Misafir Kabul Etmeyen Kadına Yargıtay'dan Şok

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.07.2026 - 13:49
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Yargıtay, 43 yıllık bir evliliği bitiren davada, şans oyunları oynayan kocayı 'az kusurlu', buna karşılık eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını ise 'ağır kusurlu' saydı. Mahkeme, eşine yönelik ağır ithamlarda bulunan kadının maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

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Bir çift, 43 yıllık evliliği bitirmek için mahkemenin yolunu tuttu.

Bir çift, 43 yıllık evliliği bitirmek için mahkemenin yolunu tuttu.

Olay, 1981 yılında dünyaevine giren ve 43 yıllık evlilikleri boyunca ciddi geçimsizlik yaşayan emekli öğretmen kadın ile memur emeklisi kocanın karşılıklı boşanma davası açmasıyla başladı. Davacı kadın mahkemede; eşinin kumar bağımlılığı olduğunu, evin temel faturalarını dahi ödemediğini ve kendisine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını iddia etti. Kadın, 150 bin liralık tazminat ile yoksulluk nafakası talebinde bulundu.

Davalı koca ise evliliğin bitme noktasına gelmesinden tamamen eşinin tutum ve davranışlarının sorumlu olduğunu savundu. Eşinin kendisine haksız iftiralar attığını, evde sürekli şiddet ve hakarete maruz kaldığını belirten koca, huzurlu bir hayat sürmesinin engellendiğini öne sürdü.

Yargıtay'dan emsal karar: Eve misafir kabul etmeyen kadının tazminat ödemesine hükmedildi.

Yargıtay'dan emsal karar: Eve misafir kabul etmeyen kadının tazminat ödemesine hükmedildi.

Aile Mahkemesi, yaptığı detaylı incelemede iki tarafın da evlilik birliğini sarsan kusurlu davranışları olduğunu tespit etti. Kocanın şans oyunları oynadığı ve borçları yüzünden eve alacaklıların geldiği belirtilirken; kadının da eşinin ailesiyle görüşmesini engellediği, eve misafir kabul etmediği, sürekli eşya değiştirerek keyfi masraf yaptığı ve eşine 'salak, geri zekalı' diyerek hakaret ettiği kayda geçti. Mahkeme, kadının erkeğe nazaran daha ağır kusurlu olduğuna hükmederek kadının tazminat taleplerini reddetti ve kocaya tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar İstinaf'ta bozuldu, devreye ise Yargıtay girdi.

Yargıtay, davayı emsal kararla sonlandırdı. Şans oyunları oynayan kocaya karşılık; yatakları ayıran, eşini evden kovan, eve misafir kabul etmeyip lüks eşya harcaması yapan kadının evlilik birliğine çok daha büyük zarar verdiğine karar veren Yargıtay, kadının tazminat ödemesine hükmetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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