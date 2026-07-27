Eve Misafir Kabul Etmeyen Kadına Yargıtay'dan Şok
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Yargıtay, 43 yıllık bir evliliği bitiren davada, şans oyunları oynayan kocayı 'az kusurlu', buna karşılık eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını ise 'ağır kusurlu' saydı. Mahkeme, eşine yönelik ağır ithamlarda bulunan kadının maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.
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Bir çift, 43 yıllık evliliği bitirmek için mahkemenin yolunu tuttu.
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Yargıtay'dan emsal karar: Eve misafir kabul etmeyen kadının tazminat ödemesine hükmedildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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