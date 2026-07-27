3 Bin 552 TL Fark Ödemesi İçin e-Devlet'i Kontrol Edin
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Emeklinin 2026 Temmuz maaşı netleşti. En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmenin ardından, maaşını taban seviyeden alan hak sahiplerine 3 bin 552 liralık bir fark ödemesi için gözler banka hesaplarına çevrildi. e-Devlet'inizi kontrol edin, fark ödemeleri yattı! İşte fark ödemeleri tarihi.
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En düşük emekli maaşı için gözler ödeme tarihlerine çevrildi.
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En düşük emekli aylığı fark ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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