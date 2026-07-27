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3 Bin 552 TL Fark Ödemesi İçin e-Devlet'i Kontrol Edin

3 Bin 552 TL Fark Ödemesi İçin e-Devlet'i Kontrol Edin

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.07.2026 - 13:21
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Emeklinin 2026 Temmuz maaşı netleşti. En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmenin ardından, maaşını taban seviyeden alan hak sahiplerine 3 bin 552 liralık bir fark ödemesi için gözler banka hesaplarına çevrildi. e-Devlet'inizi kontrol edin, fark ödemeleri yattı! İşte fark ödemeleri tarihi.

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En düşük emekli maaşı için gözler ödeme tarihlerine çevrildi.

En düşük emekli maaşı için gözler ödeme tarihlerine çevrildi.

En düşük emekli maaşı 20 bin TL'de 23 bin 552 liraya yükseltildi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesini öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi ise tüm gözler ödemelerin hesaplara geçeceği tarihe ve e-Devlet sorgulama işlemlerine çevrildi. Meclis sürecini başarıyla tamamlayan kanun teklifinin yürürlüğe girmesi için önünde tek bir adım kaldı: Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması. Düzenlemenin bu hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanması bekleniyor. 

Resmiyet kazanmasının ardından ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından resmi ödeme takvimi kamuoyuyla paylaşılacak.

En düşük emekli aylığı fark ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

En düşük emekli aylığı fark ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

Temmuz ayı içerisinde 4C kapsamındaki memur emeklileri ayın ilk haftasında rutin maaşlarını aldı. 4A (SSK) emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Ancak taban aylık düzenlemesi henüz Resmi Gazete’de ilan edilmediği için, maaşını en alt sınırdan alan emekliler ile dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin 3 bin 552 liralık fark ödemesi henüz hesaplara düşmedi.

Bu ödemeler, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ek bir takvimle ödenecek.

Emekli maaş ödeme takvimi

4C memur emeklileri temmuz ayının ilk haftasında maaşlarını aldı. 4A SSK emeklileri maaş ödemesi 17-26 Temmuz tarihleri arasında ödendi. En düşük emekli maaşı fark ödemesi tarihleri henüz açıklanmadı.

e-Devlet maaş sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet maaş sorgulama nasıl yapılır?

Fark ödemelerinin başlamasıyla birlikte hak sahiplerinin herhangi bir SGK merkezine ya da banka şubesine giderek sıra beklemesine gerek kalmayacak. 

Ödemeler, emeklilerin maaşlarını aldıkları mevcut banka hesaplarına ya da PTT şubelerine otomatik olarak tanımlanacak.

Vatandaşlar, paranın hesaplarına geçip geçmediğini şu kanallar üzerinden kolayca takip edebilecek:

e-Devlet: e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra, SGK çatısı altında yer alan 'Emekli Aylık Bilgisi' ekranından fark ödemesinin durumunu saniyeler içinde kontrol edebilirsiniz.

Mobil ve internet bankacılığı: Emekli maaşınızı aldığınız bankanın mobil uygulamasını kullanarak bakiye hareketlerinizi anlık olarak inceleyebilirsiniz.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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