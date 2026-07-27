3 Bin 552 TL Fark Ödemesi İçin e-Devlet'i Kontrol Edin

En düşük emekli maaşı 20 bin TL'de 23 bin 552 liraya yükseltildi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesini öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi ise tüm gözler ödemelerin hesaplara geçeceği tarihe ve e-Devlet sorgulama işlemlerine çevrildi. Meclis sürecini başarıyla tamamlayan kanun teklifinin yürürlüğe girmesi için önünde tek bir adım kaldı: Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması. Düzenlemenin bu hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanması bekleniyor.

Resmiyet kazanmasının ardından ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından resmi ödeme takvimi kamuoyuyla paylaşılacak.