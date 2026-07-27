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400 Milyon Dolarlık Serveti Elinin Tersiyle İtti: Ünlü Milyarderden Miras Kararı

400 Milyon Dolarlık Serveti Elinin Tersiyle İtti: Ünlü Milyarderden Miras Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.07.2026 - 11:52
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ABD'nin lüks balıkçı tekneleri üreten ünlü Grady-White Boats şirkenin sahibi Eddie Smith, eşine az rastlanır bir karara imza attı. 83 yaşındaki iş insanı firmayı satması durumunda elde edeceği tam 400 milyon dolarlık devasa kazancı elinin tersiyle itti. Tek mirasçısını kaybeden Smith, şirketin kazancını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

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Haftada 100 saat çalışarak imparatorluk kurdu. Tek varisi oğlu hayatını kaybedince her şey bir anda değişti.

Haftada 100 saat çalışarak imparatorluk kurdu. Tek varisi oğlu hayatını kaybedince her şey bir anda değişti.

Eddie Smith Jr., 1968 yılında Kuzey Carolina'nın Greenville kentinde batmak üzere olan küçük bir tekne üreticisini satın aldı. Çevresindekiler bunun riskli hamle olduğunu söylerken Smith, kısa sürede büyük şirket haline getirdi. Grady-White Boats isimli şirket yıllık yüz milyonlarca dolar gelir elde eden küresel bir marka haline geldi. Şimdilerde 83 yaşında olan Smith, yıllarca haftada 100 saat çalıştığını açıklamıştı. Şirketi tek çocuğu Chris'e bırakmayı planlayan ünlü iş insanının hayatı, yaşadığı büyük kayıpla değişti. Oğlu Chris, 5 yıl önce ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken Smith'in 57 yıllık eşi Jo Allison da yaşamını yitirdi. 

Tek varisini kaybettikten sonra şirketin geleceğini güvence altına almak isteyen Smith, önce bir yatırım bankasıyla görüştü ve 400 milyon doları bulan satın alma teklifleri aldı.

400 milyon dolarlık serveti elinin tersiyle itti, hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

400 milyon dolarlık serveti elinin tersiyle itti, hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Teklif veren hiçbir alıcının şirketin ruhunu korumayacağını belirten Smith, iş dünyasında yankı uyandıran bir karara imza attı. Teklif veren hiçbir alıcının şirketin ruhunu koruyamacağını belirten Smith, iş dünyasında yankı uyandıran bir karara imza attı. 400 milyon dolarlık olası kazancı elinin tersiyle iten Smith, bu kazancı hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. 

Grady-White isimli şirket, yıllık milyonlarca dolarlık kazancı doğa koruma, sağlık, eğitim gibi alanlara bağışlayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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