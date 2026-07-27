400 Milyon Dolarlık Serveti Elinin Tersiyle İtti: Ünlü Milyarderden Miras Kararı
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ABD'nin lüks balıkçı tekneleri üreten ünlü Grady-White Boats şirkenin sahibi Eddie Smith, eşine az rastlanır bir karara imza attı. 83 yaşındaki iş insanı firmayı satması durumunda elde edeceği tam 400 milyon dolarlık devasa kazancı elinin tersiyle itti. Tek mirasçısını kaybeden Smith, şirketin kazancını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.
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Haftada 100 saat çalışarak imparatorluk kurdu. Tek varisi oğlu hayatını kaybedince her şey bir anda değişti.
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400 milyon dolarlık serveti elinin tersiyle itti, hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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