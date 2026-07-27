400 Milyon Dolarlık Serveti Elinin Tersiyle İtti: Ünlü Milyarderden Miras Kararı

Eddie Smith Jr., 1968 yılında Kuzey Carolina'nın Greenville kentinde batmak üzere olan küçük bir tekne üreticisini satın aldı. Çevresindekiler bunun riskli hamle olduğunu söylerken Smith, kısa sürede büyük şirket haline getirdi. Grady-White Boats isimli şirket yıllık yüz milyonlarca dolar gelir elde eden küresel bir marka haline geldi. Şimdilerde 83 yaşında olan Smith, yıllarca haftada 100 saat çalıştığını açıklamıştı. Şirketi tek çocuğu Chris'e bırakmayı planlayan ünlü iş insanının hayatı, yaşadığı büyük kayıpla değişti. Oğlu Chris, 5 yıl önce ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken Smith'in 57 yıllık eşi Jo Allison da yaşamını yitirdi.

Tek varisini kaybettikten sonra şirketin geleceğini güvence altına almak isteyen Smith, önce bir yatırım bankasıyla görüştü ve 400 milyon doları bulan satın alma teklifleri aldı.