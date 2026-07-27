Altın Fiyatları Belli Oldu: Gram Altın 6.200 TL'yi Aşınca Herkes O Seviyeye Kilitlendi
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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Haftalık açılışta yukarı yönlü oluşan boşluğu koruyan altının ons fiyatı, pazartesi günü 4.100 dolar sınırını yeniden aşarak artışını ikinci işlem gününe taşıdı. Altın almak isteyen, altına yatırım yapan vatandaşlar 'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunu merak ediyor. Vatandaşların aklındaki bir diğer soru ise 'Altın fiyatları yükselecek mi?'
İşte altın için yeni tahminler.
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Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi?
Altında kritik 5 seviye.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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