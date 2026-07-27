Altın Fiyatları Belli Oldu: Gram Altın 6.200 TL'yi Aşınca Herkes O Seviyeye Kilitlendi

Analistler, altında aylık dip noktası olan 3 bin 959 – 3 bin 960 dolar bölgesinden gelen alımlar fiyatı yeniden 4 bin 100 doların üzerine taşısa da, orta vadeli düşüş baskısının bittiğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise kar satışlarının gelmesi durumunda ilk kısa vadeli destek 4 bin 50 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin kırılması halinde sırasıyla 4.000 psikolojik sınırı, 3 bin 980 – 3 bin 975 dolar bölgesi ve son kale olarak 3 bin 960 – 3 bin 959 dolar aylık dip seviyesi takip edilecek.