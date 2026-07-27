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Altın Fiyatları Belli Oldu: Gram Altın 6.200 TL'yi Aşınca Herkes O Seviyeye Kilitlendi

Altın Fiyatları Belli Oldu: Gram Altın 6.200 TL'yi Aşınca Herkes O Seviyeye Kilitlendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.07.2026 - 11:06
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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Haftalık açılışta yukarı yönlü oluşan boşluğu koruyan altının ons fiyatı, pazartesi günü 4.100 dolar sınırını yeniden aşarak artışını ikinci işlem gününe taşıdı. Altın almak isteyen, altına yatırım yapan vatandaşlar 'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunu merak ediyor. Vatandaşların aklındaki bir diğer soru ise 'Altın fiyatları yükselecek mi?'

İşte altın için yeni tahminler.

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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Son aylarda rekor düşüşe imza atan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. 'Altın ne kadar? Altın fiyatları ne oldu?' soruları 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü yanıt buldu. İşte çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 245 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 153 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20 bin 295 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 40 bin 490 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 96 dolar

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi?

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi?

Gram altın yeni haftanın ilk gününde yüzde 1,24 oranında değer kazandı.  Önceki kapanışa göre 76,63 liralık bir artış kaydeden gram altının bundan sonraki seyrinde, ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kurunun takınacağı tutum da belirleyici olacak. Uzmanlar, ons altının 4.100 dolar üzerinde kalıcı olması ve kurda sert bir düşüş yaşanmaması durumunda mevcut seviyelerin korunabileceğini öngörüyor.

Altında kritik 5 seviye.

Altında kritik 5 seviye.

Analistler, altında aylık dip noktası olan 3 bin 959 – 3 bin 960 dolar bölgesinden gelen alımlar fiyatı yeniden 4 bin 100 doların üzerine taşısa da, orta vadeli düşüş baskısının bittiğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise kar satışlarının gelmesi durumunda ilk kısa vadeli destek 4 bin 50 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin kırılması halinde sırasıyla 4.000 psikolojik sınırı, 3 bin 980 – 3 bin 975 dolar bölgesi ve son kale olarak 3 bin 960 – 3 bin 959 dolar aylık dip seviyesi takip edilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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