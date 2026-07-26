Araç Sahipleri İçin MTV'de Son Tarih Yaklaşıyor: 31 Temmuz'dan Sonra Gecikme Faizi Uygulanacak
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemelerinde geri sayım sürüyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren süreçte son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlenirken, bu tarihe kadar borcunu ödemeyen mükelleflerden gecikme faizi tahsil edilecek. Araç sahiplerinin ek maliyetle karşılaşmamak için ödemelerini son güne bırakmamaları öneriliyor.
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31 Temmuz son gün.
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Gecikme faizi uygulanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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