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Araç Sahipleri İçin MTV'de Son Tarih Yaklaşıyor: 31 Temmuz'dan Sonra Gecikme Faizi Uygulanacak

Araç Sahipleri İçin MTV'de Son Tarih Yaklaşıyor: 31 Temmuz'dan Sonra Gecikme Faizi Uygulanacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 19:48
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemelerinde geri sayım sürüyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren süreçte son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlenirken, bu tarihe kadar borcunu ödemeyen mükelleflerden gecikme faizi tahsil edilecek. Araç sahiplerinin ek maliyetle karşılaşmamak için ödemelerini son güne bırakmamaları öneriliyor.

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31 Temmuz son gün.

31 Temmuz son gün.

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme dönemi 1 Temmuz'da başlarken, yükümlülüğünü henüz yerine getirmeyen mükelleflerin gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödemelerini 31 Temmuz tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Sürenin dolmasının ardından ödenmeyen borçlara yasal gecikme faizi uygulanacak.

Gecikme faizi uygulanacak.

Gecikme faizi uygulanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) belirlediği takvime göre, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz Cuma günü sona erecek. Dijital ödeme kanallarında işlemler gün sonu 23.59'a kadar yapılabilecek. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahiplerinin borçlarına yasal gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca MTV borcu bulunan araçlar için muayene işlemleri gerçekleştirilemeyecek, noter aracılığıyla satış ve devir işlemleri de borç ödenene kadar yapılamayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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