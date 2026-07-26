Araç Sahipleri İçin MTV'de Son Tarih Yaklaşıyor: 31 Temmuz'dan Sonra Gecikme Faizi Uygulanacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) belirlediği takvime göre, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz Cuma günü sona erecek. Dijital ödeme kanallarında işlemler gün sonu 23.59'a kadar yapılabilecek. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahiplerinin borçlarına yasal gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca MTV borcu bulunan araçlar için muayene işlemleri gerçekleştirilemeyecek, noter aracılığıyla satış ve devir işlemleri de borç ödenene kadar yapılamayacak.