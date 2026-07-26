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Filenin Sultanları'nın Zaferi Sosyal Medyada Büyük Coşkuyla Kutlandı

Filenin Sultanları'nın Zaferi Sosyal Medyada Büyük Coşkuyla Kutlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 17:17
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyon oldu. İlk seti 25-23 kaybeden Filenin Sultanları, sonraki setleri 25-23, 26-24 ve 25-21 kazanarak karşılaşmayı çevirdi ve Makao'da oynanan finalin ardından VNL kupasını bir kez daha müzesine götürdü.

Sosyal medyada ise bu başarı büyük bir coşku ve duygu seliyle karşılandı.

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Biz voleybol ülkesiyiz!

Biz voleybol ülkesiyiz!

Brezilya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni ikinci kez müzesine götürürken sosyal medyada da büyük bir coşku vardı. 

Maçı anbean sosyal medyadan takip eden binlerce kişi maçın sonunda da şampiyonluğu birlikte kutladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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