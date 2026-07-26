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Filenin Sultanları Şampiyonluk İçin Sahada: Türkiye - Brezilya Final Maçı Başladı!

Filenin Sultanları Şampiyonluk İçin Sahada: Türkiye - Brezilya Final Maçı Başladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 14:29
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FIVB Milletler Ligi’nde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk mücadelesinde Brezilya ile karşılaştı. 

Büyük bir çekişmeye sahne olan dev maçta Brezilya ilk seti kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci ve üçüncü sette de aynı çekişme devam etti ancak bu kez kazanan 25-23 ve 26-24'le millilerimiz oldu.

Son sete de iyi başlayan taraf yine Filenin Sultanları'ydı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşılaşıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşılaşıyor.

Çin'in Makau şehrinde düzenlenen dev organizasyonda parkeye çıkan Filenin Sultanları, şampiyonluk kupasını ikinci kez müzesine götürmek için mücadele ediyor.

TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan dev karşılaşma saat 14.30 itibarıyla başladı. 

Dev finalde ilk seti Brezilya 25-23 kazandı. İkinci ve üçüncü sette de aynı çekişme devam etti ancak bu kez kazanan 25-23 ve 26-24'le millilerimiz oldu.

Son sete de çok iyi başladık.

Son sete de çok iyi başladık.

4. sete de çok iyi başlayan Filenin Sultanları üst üste sayılarla farkı artırdı. Ancak Brezilya toparlandı ve skor 15-14'e kadar düştü. 

Filenin Sultanları bir kez daha oyuna ağırlığını koydu ve 18-15'e getirdi maçı. Brezilya üst üste bulduğu sayılarla tekrar maça ortak oldu ve skor tabelasında 19-18 öne geçti.

Molanın ardından tekrar üst üste sayılar bulduk ve 21-19 öne geçtik.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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