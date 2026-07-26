Filenin Sultanları Şampiyonluk İçin Sahada: Türkiye - Brezilya Final Maçı Başladı!
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FIVB Milletler Ligi’nde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk mücadelesinde Brezilya ile karşılaştı.
Büyük bir çekişmeye sahne olan dev maçta Brezilya ilk seti kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci ve üçüncü sette de aynı çekişme devam etti ancak bu kez kazanan 25-23 ve 26-24'le millilerimiz oldu.
Son sete de iyi başlayan taraf yine Filenin Sultanları'ydı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşılaşıyor.
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Son sete de çok iyi başladık.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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