Filenin Sultanları Şampiyonluk İçin Sahada: Türkiye - Brezilya Final Maçı Başladı!

Çin'in Makau şehrinde düzenlenen dev organizasyonda parkeye çıkan Filenin Sultanları, şampiyonluk kupasını ikinci kez müzesine götürmek için mücadele ediyor.

TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan dev karşılaşma saat 14.30 itibarıyla başladı.

Dev finalde ilk seti Brezilya 25-23 kazandı. İkinci ve üçüncü sette de aynı çekişme devam etti ancak bu kez kazanan 25-23 ve 26-24'le millilerimiz oldu.