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Dünyanın En Güzel Kelimesi Seçildi: Türkçeden de Bir Kelime Var

Dünyanın En Güzel Kelimesi Seçildi: Türkçeden de Bir Kelime Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 11:49
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Dil öğrenme platformu Babbel, 75 dilden 223 kelimelik kapsamlı bir araştırmanın ardından dünyanın en güzel kelimesini belirledi. Uluslararası dilbilimciler, yazarlar ve kültür uzmanlarından oluşan jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucunda, Maori dilinde doğal dünyayı koruma ve gözetme sorumluluğunu ifade eden 'kaitiakitanga' birincilik koltuğuna oturdu.

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Babbel, çevrimiçi dil toplulukları, Reddit ve TikTok üzerindeki binlerce tartışmayı analiz ederek geniş bir aday listesi hazırladı.

Babbel, çevrimiçi dil toplulukları, Reddit ve TikTok üzerindeki binlerce tartışmayı analiz ederek geniş bir aday listesi hazırladı.

Ardından uzman jüri, kelimeleri şu dört ana kritere göre puanladı:

  • Ses (Fonestetik yapı)

  • Derin anlam

  • Nadirlik

  • Kültürel önem

Maori dünya görüşünün temel unsurlarından biri olan kaitiakitanga, mevcut ve gelecek nesiller için çevrenin koruyucu sorumluluğunu üstlenmek anlamına geliyor. Platform, bu kelimenin tekrarlanan ses yapısıyla gezegenin doğal döngülerini hissettirdiğini ve iklim krizinin yaşandığı günümüzde evrensel bir ihtiyaca karşılık geldiğini vurguladı.

Babbel dil uzmanı Esteban Touma Portilla, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel ölçekte iklim değişikliğinin etkilerini yaşarken, Kaitiakitanga bize çevreye ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Babbel dil uzmanı Esteban Touma Portilla, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel ölçekte iklim değişikliğinin etkilerini yaşarken, Kaitiakitanga bize çevreye ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Dilbilimci Maren Pauli ise bir kelimenin gücünün tek bir unsurdan gelmediğine dikkat çekerek; ses, anlam, kültürel bağlam ve güncelliğin birleştiği noktada kelimelerin büyüleyici hale geldiğini belirtti. Pauli, özellikle başka dillerde tam karşılığı bulunmayan kavramların insanlığa yeni bakış açıları kazandırdığını dile getirdi.

Dünyanın farklı kültürlerinden ve azınlık dillerinden kavramların yer aldığı listede, Türkçeden 'Yakamoz' da ilk 15 kelime arasına girmeyi başardı.

Öne çıkan diğer kelimeler ve anlamları ise şöyle sıralandı:

Öne çıkan diğer kelimeler ve anlamları ise şöyle sıralandı:

  • Yakamoz (Türkçe): Ay ışığının su yüzeyindeki gümüşi parıltısı.

  • Ubuntu (Zulu): 'Ben varım çünkü biz varız' anlayışına dayanan insani paylaşım felsefesi.

  • Hiraeth (Galce): Hiç tanınmamış veya kaybolmuş bir yuvaya duyulan derin, buruk özlem.

  • Ikigai (Japonca): Kişiye her sabah uyanma nedeni veren yaşam amacı.

  • Kintsugi (Japonca): Kırık seramikleri altınla onararak çatlakları görünür kılma ve onlara saygı duyma sanatı.

  • Mamihlapinatapai (Yaghan): İki kişinin birbirinin ilk adımı atmasını beklediği o anlamlı bakışma.

  • Poronkusema (Fince): Bir ren geyiğinin duraklamadan katedebileceği mesafeyi belirten geleneksel ölçü birimi.

  • Saudade (Portekizce): Özlenen birinin veya bir şeyin bıraktığı tatlı-sert hüzünlü boşluk.

  • Aura (Yunanca): Bir kişinin etrafını saran özgün enerji ve atmosfer.

  • Iriy (Ukraynaca): Ruhların ve kuşların kışın göç ettiği efsanevi sıcak diyar.

  • Luftmensch (Yidiş): Hayallerle ve fikirlerle yaşayan idealist kimse.

  • Naz (Urduca): Koşulsuz sevilmenin verdiği güven ve gurur.

  • Ojalá (İspanyolca): Umut ve dilek bildiren güçlü istek ifadesi.

  • Zephyr (Yunanca): Hafif ve ferahlatıcı tatlı esinti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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