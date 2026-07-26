Dünyanın En Güzel Kelimesi Seçildi: Türkçeden de Bir Kelime Var
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Dil öğrenme platformu Babbel, 75 dilden 223 kelimelik kapsamlı bir araştırmanın ardından dünyanın en güzel kelimesini belirledi. Uluslararası dilbilimciler, yazarlar ve kültür uzmanlarından oluşan jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucunda, Maori dilinde doğal dünyayı koruma ve gözetme sorumluluğunu ifade eden 'kaitiakitanga' birincilik koltuğuna oturdu.
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Babbel, çevrimiçi dil toplulukları, Reddit ve TikTok üzerindeki binlerce tartışmayı analiz ederek geniş bir aday listesi hazırladı.
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Babbel dil uzmanı Esteban Touma Portilla, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel ölçekte iklim değişikliğinin etkilerini yaşarken, Kaitiakitanga bize çevreye ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.
Öne çıkan diğer kelimeler ve anlamları ise şöyle sıralandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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