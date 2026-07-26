Rock Müzik mi, Rap Müzik mi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye’de müzik trendleri evrilmeye devam ediyor. Bir döneme damgasını vuran, stadyumları dolduran ve gençliğin ana akım sesi olan Rock müzik; son yıllarda tahtını dijital yayın platformlarında rekorlar kıran yeni nesil Rap müziğe mi devretti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kabul edelim; artık sokakta, arabada, kulüplerde ve en çok da kulaklıklarda aynı ritimler yükseliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Z kuşağının hislerine, sokak kültürüne ve hızlı yaşam temposuna hitap eden bu tarz; agresif beat'leri, akılda kalıcı nakaratları ve sosyal medyaya uygun kısa formatlarıyla piyasanın en güçlü aktörü haline geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın