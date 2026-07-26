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Yaşam
Rock Müzik mi, Rap Müzik mi?

Rock Müzik mi, Rap Müzik mi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 10:09
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Türkiye’de müzik trendleri evrilmeye devam ediyor. Bir döneme damgasını vuran, stadyumları dolduran ve gençliğin ana akım sesi olan Rock müzik; son yıllarda tahtını dijital yayın platformlarında rekorlar kıran yeni nesil Rap müziğe mi devretti?

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Kabul edelim; artık sokakta, arabada, kulüplerde ve en çok da kulaklıklarda aynı ritimler yükseliyor.

Kabul edelim; artık sokakta, arabada, kulüplerde ve en çok da kulaklıklarda aynı ritimler yükseliyor.

Son dönemin tartışmasız en çok konuşulan olayı, yeni nesil rapçilerin dijital platformları adeta parsellemiş olması. Cakal, Uzi, Blok3 ve LVBEL C5 gibi isimlerin dijital platformlarda ve listelerin zirvesinde yakaladığı ezici popülerlik, 'Müzikte yeni hakim kim?' sorusunu beraberinde getirdi.

Z kuşağının hislerine, sokak kültürüne ve hızlı yaşam temposuna hitap eden bu tarz; agresif beat'leri, akılda kalıcı nakaratları ve sosyal medyaya uygun kısa formatlarıyla piyasanın en güçlü aktörü haline geldi.

Z kuşağının hislerine, sokak kültürüne ve hızlı yaşam temposuna hitap eden bu tarz; agresif beat'leri, akılda kalıcı nakaratları ve sosyal medyaya uygun kısa formatlarıyla piyasanın en güçlü aktörü haline geldi.

Diğer tarafta ise etkisini asla kaybetmeyen dev bir Rock mirası var. Duman, Manga, Teoman ve Şebnem Ferah gibi isimlerin şarkıları nesiller değişse de dinlenmeye devam ediyor. Canlı performans gücü, enstrümantal zenginlik ve zamansız sözler Rock müziği her zaman güçlü bir kale olarak tutuyor.

Rap müzik günümüzün dijital verilerinde ve popülaritesinde açık ara önde görünse de Rock müzik sadık dinleyici kitlesi ve zamansızlığıyla varlığını sürdürüyor.

Peki sizin kulaklığınızda en çok hangisi çalıyor? Yorumlara bekliyoruz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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