Rock Müzik mi, Rap Müzik mi?

Diğer tarafta ise etkisini asla kaybetmeyen dev bir Rock mirası var. Duman, Manga, Teoman ve Şebnem Ferah gibi isimlerin şarkıları nesiller değişse de dinlenmeye devam ediyor. Canlı performans gücü, enstrümantal zenginlik ve zamansız sözler Rock müziği her zaman güçlü bir kale olarak tutuyor.

Rap müzik günümüzün dijital verilerinde ve popülaritesinde açık ara önde görünse de Rock müzik sadık dinleyici kitlesi ve zamansızlığıyla varlığını sürdürüyor.

Peki sizin kulaklığınızda en çok hangisi çalıyor? Yorumlara bekliyoruz!