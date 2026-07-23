850 Yıl Sonra İlk Kez Yaşanacak: Oteller Şimdiden Doldu

İnsanların henüz Yeni Zelanda'ya ayak basmadığı bir döneme denk gelen bu tarihe vurgu yapan Griffin, 'Dunedin'de bu bölgeden tam güneş tutulmasını izleyen ilk insanlar biz olacağız. Eğer hava açık olursa, o üç dakikalık karanlık onu deneyimleyen herkes için unutulmaz bir anıya dönüşecek.' dedi.

Griffin, tutulmaya hazırlıklarını 2013 yılından bu yana sürdürdüğünü belirterek, 'Yıllar önce evimi, tam tutulma hattı üzerinden gökyüzünü izleyebileceğim konumda olduğu için satın almıştım' ifadelerini kullandı.