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850 Yıl Sonra İlk Kez Yaşanacak: Oteller Şimdiden Doldu

850 Yıl Sonra İlk Kez Yaşanacak: Oteller Şimdiden Doldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 14:01
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Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 2028 yılında gerçekleşecek tarihi tam güneş tutulması için hazırlıklar başladı. Bölgede en son 1163 yılında yaşanan ve insanlığın yerleşiminden önceki döneme denk gelen bu doğa olayı için otel rezervasyonları iki yıl öncesinden tükendi.

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Yeni Zelanda'nın güney kesimleri, 22 Temmuz 2028 tarihinde tarihi bir gök olayına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yeni Zelanda'nın güney kesimleri, 22 Temmuz 2028 tarihinde tarihi bir gök olayına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yerel saatle 16:17'de Ay'ın Güneş'in önüne geçmesiyle birlikte, yaklaşık 100 kilometre genişliğinde devasa bir gölge şeridi oluşacak.

Batıdaki turistik merkez Queenstown'dan doğudaki Dunedin şehrine kadar uzanan bu hat üzerinde yer alan tüm bölgeler, 2 dakika 51 saniye boyunca gündüz vakti karanlığa gömülecek. Bu olay, aynı zamanda 1965 yılından bu yana Yeni Zelanda'nın herhangi bir noktasından izlenebilecek ilk tam güneş tutulması olma özelliğini taşıyor.

Tūhura Otago Müzesi Direktörü ve astronom Dr. Ian Griffin, Dunedin'den görülen son tam güneş tutulmasının 1163 yılında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Tūhura Otago Müzesi Direktörü ve astronom Dr. Ian Griffin, Dunedin'den görülen son tam güneş tutulmasının 1163 yılında gerçekleştiğine dikkat çekti.

İnsanların henüz Yeni Zelanda'ya ayak basmadığı bir döneme denk gelen bu tarihe vurgu yapan Griffin, 'Dunedin'de bu bölgeden tam güneş tutulmasını izleyen ilk insanlar biz olacağız. Eğer hava açık olursa, o üç dakikalık karanlık onu deneyimleyen herkes için unutulmaz bir anıya dönüşecek.' dedi.

Griffin, tutulmaya hazırlıklarını 2013 yılından bu yana sürdürdüğünü belirterek, 'Yıllar önce evimi, tam tutulma hattı üzerinden gökyüzünü izleyebileceğim konumda olduğu için satın almıştım' ifadelerini kullandı.

Gök olayına iki yıldan fazla zaman olmasına rağmen, şehirdeki konaklama tesisleri yoğun rezervasyon talepleriyle karşı karşıya.

Gök olayına iki yıldan fazla zaman olmasına rağmen, şehirdeki konaklama tesisleri yoğun rezervasyon talepleriyle karşı karşıya.

Örneğin Dunedin Leisure Lodge bünyesinde sunulan ve özel gözlem gözlüklerini de içeren 'Güneş Tutulması Paketi' şimdiden tamamen doldu.

  • Nüfus: ~130.000

  • Beklenen Ziyaretçi Sayısı: ~35.000

  • Görünürlük Süresi: 2 dakika 51 saniye

Dunedin Belediye Başkanı Sophie Barker, şehirdeki heyecanın giderek arttığını belirterek bu sıra dışı etkinliğin ufukta göründüğünü ifade etti.

Tutulma, Yeni Zelanda kışının ortasında ve Maorilerin geleneksel yeni yılı olan Matariki kutlamalarının hemen ardından gerçekleşecek.

Tutulma, Yeni Zelanda kışının ortasında ve Maorilerin geleneksel yeni yılı olan Matariki kutlamalarının hemen ardından gerçekleşecek.

Matariki (Pleiades / Ülker takımyıldızı), kış gündönümü civarında gökyüzünde tekrar görünür hale geliyor.

Dunedin yönetimi, Matariki ile başlayıp tam güneş tutulması anına kadar devam edecek kapsamlı bir 'Gece Gökyüzü Festivali' düzenlemeyi planlıyor. Dr. Griffin, hem kültürel bir bayramın hem de hemen ardından gelen bu tarihi tutulmanın yan yana yaşanmasının dünyada eşi benzeri olmayan bir atmosfer yaratacağını vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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