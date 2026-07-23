850 Yıl Sonra İlk Kez Yaşanacak: Oteller Şimdiden Doldu
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Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 2028 yılında gerçekleşecek tarihi tam güneş tutulması için hazırlıklar başladı. Bölgede en son 1163 yılında yaşanan ve insanlığın yerleşiminden önceki döneme denk gelen bu doğa olayı için otel rezervasyonları iki yıl öncesinden tükendi.
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Yeni Zelanda'nın güney kesimleri, 22 Temmuz 2028 tarihinde tarihi bir gök olayına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
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Tūhura Otago Müzesi Direktörü ve astronom Dr. Ian Griffin, Dunedin'den görülen son tam güneş tutulmasının 1163 yılında gerçekleştiğine dikkat çekti.
Gök olayına iki yıldan fazla zaman olmasına rağmen, şehirdeki konaklama tesisleri yoğun rezervasyon talepleriyle karşı karşıya.
Tutulma, Yeni Zelanda kışının ortasında ve Maorilerin geleneksel yeni yılı olan Matariki kutlamalarının hemen ardından gerçekleşecek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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