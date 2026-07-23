Ciddi Ortamlarda Gülmenin Psikolojik Nedeni Ortaya Çıktı
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Bir cenazede, hararetli bir tartışmada ya da kötü bir haber alındığında aniden gülmeye başlayan birini görmek çoğunlukla şaşkınlık ve rahatsızlık yaratır. Toplumda genellikle 'duyarsızlık', 'saygısızlık' veya 'empati eksikliği' olarak etiketlenen bu davranışın arkasında, aslında zannedilenden çok daha farklı ve derin bir psikolojik süreç yatıyor.
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Uzmanlar, ciddi anlarda ortaya çıkan bu uygunsuz gülme krizlerinin bir kayıtsızlık göstergesi olmadığını; aksine beynin yoğun stres ve duygusal yükle başa çıkma yöntemi olduğunu belirtiyor.
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Sinirbilim araştırmaları, insanoğlunun duygusal tepkilerinin her zaman düz bir çizgide ilerlemediğini ortaya koyuyor.
Gelişen bu sinirsel tepki, beynin kendini koruma yollarından biri ve belirli sınır dahilinde oldukça insani bir durum olarak kabul ediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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