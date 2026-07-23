Ciddi Ortamlarda Gülmenin Psikolojik Nedeni Ortaya Çıktı

Psikoloji ve sinirbilim literatüründe 'sinirsel gülme' olarak adlandırılan bu durum, kişinin yüksek kaygı, korku, üzüntü, utanç veya belirsizlik hissettiği anlarda vücudun otomatik olarak verdiği fizyolojik bir tepkidir.

Kahkaha her ne kadar neşe ve mizahla özdeşleştirilse de, beyin için aynı zamanda bir duygusal düzenleme (regülasyon) aracıdır. Sinir sistemi, taşınması güç bir duygusal yükle karşılaştığında gerilimi düşürmek ve fizyolojik uyarılma düzeyini dengelemek amacıyla istemsiz olarak gülme tepkisini devreye sokar.