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Ciddi Ortamlarda Gülmenin Psikolojik Nedeni Ortaya Çıktı

Ciddi Ortamlarda Gülmenin Psikolojik Nedeni Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 12:36
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Bir cenazede, hararetli bir tartışmada ya da kötü bir haber alındığında aniden gülmeye başlayan birini görmek çoğunlukla şaşkınlık ve rahatsızlık yaratır. Toplumda genellikle 'duyarsızlık', 'saygısızlık' veya 'empati eksikliği' olarak etiketlenen bu davranışın arkasında, aslında zannedilenden çok daha farklı ve derin bir psikolojik süreç yatıyor.

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Uzmanlar, ciddi anlarda ortaya çıkan bu uygunsuz gülme krizlerinin bir kayıtsızlık göstergesi olmadığını; aksine beynin yoğun stres ve duygusal yükle başa çıkma yöntemi olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, ciddi anlarda ortaya çıkan bu uygunsuz gülme krizlerinin bir kayıtsızlık göstergesi olmadığını; aksine beynin yoğun stres ve duygusal yükle başa çıkma yöntemi olduğunu belirtiyor.

Psikoloji ve sinirbilim literatüründe 'sinirsel gülme' olarak adlandırılan bu durum, kişinin yüksek kaygı, korku, üzüntü, utanç veya belirsizlik hissettiği anlarda vücudun otomatik olarak verdiği fizyolojik bir tepkidir.

Kahkaha her ne kadar neşe ve mizahla özdeşleştirilse de, beyin için aynı zamanda bir duygusal düzenleme (regülasyon) aracıdır. Sinir sistemi, taşınması güç bir duygusal yükle karşılaştığında gerilimi düşürmek ve fizyolojik uyarılma düzeyini dengelemek amacıyla istemsiz olarak gülme tepkisini devreye sokar.

Sinirbilim araştırmaları, insanoğlunun duygusal tepkilerinin her zaman düz bir çizgide ilerlemediğini ortaya koyuyor.

Sinirbilim araştırmaları, insanoğlunun duygusal tepkilerinin her zaman düz bir çizgide ilerlemediğini ortaya koyuyor.

Nasıl ki insan bazen çok büyük bir sevinç yaşadığında ağlıyor ya da korkudan donakalıyorsa, büyük bir acı veya stres anında da gülebiliyor.

Uzmanlar Uyarıyor: Ciddi bir anda gülen kişi, yaşanan durumu alaya almaya veya küçümsemeye çalışmaz. Aksine, hissettiği duygusal yoğunluk o kadar yüksektir ki, beyni kontrol dışı bir savunma mekanizması geliştirir. Yani bu durum duyarsızlıktan değil, aşırı duyarlılık ve yoğun stresten kaynaklanır.

Gelişen bu sinirsel tepki, beynin kendini koruma yollarından biri ve belirli sınır dahilinde oldukça insani bir durum olarak kabul ediliyor.

Gelişen bu sinirsel tepki, beynin kendini koruma yollarından biri ve belirli sınır dahilinde oldukça insani bir durum olarak kabul ediliyor.

Ancak uzmanlar, bu davranışın takibinde bağlamın önemine dikkat çekiyor.

Eğer bu istemsiz gülme tepkisi:

  • Çok sık tekrarlanıyorsa,

  • Kişinin sosyal ve özel ilişkilerini zedeleyecek boyuta geldiyse,

  • Yoğun kaygı, ani ruh hali değişimleri veya genel bir duygu yönetimi zorluğuyla birlikte seyrediyorsa, bir ruh sağlığı uzmanından profesyonel destek almak faydalı olabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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