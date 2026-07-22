1 Ayda 50 Liradan 250 Liraya Fırladı: Hasatta Son Gelindi, 30 Şehirden Sipariş Yağıyor

'Dünyada ilk çıkan taze inciri topluyoruz. Yağışlar nedeniyle biraz geç olgunlaştı ama kalitesi çok yüksek. Rekolte genel olarak düşük kalsa da talep oldukça fazla. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta Gaziantep ve Kayseri'den bile sipariş alıyoruz. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz.'

İkinci rekolte döneminde toplanacak ürünlerin taze tüketimin yanı sıra kurutmalık ve reçellik olarak da değerlendirileceği bildirildi.