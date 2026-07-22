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1 Ayda 50 Liradan 250 Liraya Fırladı: Hasatta Son Gelindi, 30 Şehirden Sipariş Yağıyor

1 Ayda 50 Liradan 250 Liraya Fırladı: Hasatta Son Gelindi, 30 Şehirden Sipariş Yağıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 23:06
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Kuzey Yarımküre'nin ilk taze incirinin yetiştiği Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dünyaca ünlü 'yediveren inciri'nde ilk hasat döneminin sonuna gelindi. Sezon ortasında bolluk nedeniyle 50 liraya kadar düşen kilogram fiyatı, ürünün azalması ve yüksek talep sonucu yeniden 200–250 TL bandına yükseldi.

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Manisa’nın Turgutlu ilçesine özgü ve dünyada yalnızca 7 mahallede (Avşar, Dalbahçe, Kurudere, Yayla, Aşağı Bozkır, Yukarı Bozkır ve Osmancık) yetiştirilen yediveren incirinde ilk rekoltenin son günleri yaşanıyor.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine özgü ve dünyada yalnızca 7 mahallede (Avşar, Dalbahçe, Kurudere, Yayla, Aşağı Bozkır, Yukarı Bozkır ve Osmancık) yetiştirilen yediveren incirinde ilk rekoltenin son günleri yaşanıyor.

Dallarındayken akan balı, aroması ve iriliğiyle bilinen taze incir, bu sezon hem verimi hem de yükselen fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Haziran ayı ortasında ilk turfanda çıkışıyla kilogramı 300–350 TL’den satılan yediveren inciri, pazardaki ürün miktarının artmasıyla sezon ortasında 50 TL’ye kadar geriledi. İlk hasadın sonuna gelinmesi ve bahçelerdeki rekoltenin azalmasıyla birlikte fiyatlar tekrar tırmanışa geçerek 200–250 TL seviyesini gördü.

Yıllık Rekolte: Yaklaşık 1.000 dönüm alanda yılda 10.000 ton üretim yapılıyor.

Yıllık Rekolte: Yaklaşık 1.000 dönüm alanda yılda 10.000 ton üretim yapılıyor.

  • Sıkı Çalışma Temposu: Üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla topladıkları incirleri en geç saat 09.00'da Turgutlu Sebze ve Meyve Hali'ne ulaştırıyor.

  • Geniş Sevkiyat Ağı: Özellikle Bodrum, Didim, Antalya gibi turizm bölgelerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Kayseri dâhil 30’dan fazla ile ve yurt dışına gönderiliyor.

  • İkinci Hasat Takvimi: Birkaç gün içinde tamamlanacak ilk hasadın ardından ikinci hasat ağustos ortasında başlayacak.

Osmancık Mahallesi üreticilerinden Salim Çetin, bu yıl yağışlar nedeniyle sezonun biraz geç başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Osmancık Mahallesi üreticilerinden Salim Çetin, bu yıl yağışlar nedeniyle sezonun biraz geç başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Dünyada ilk çıkan taze inciri topluyoruz. Yağışlar nedeniyle biraz geç olgunlaştı ama kalitesi çok yüksek. Rekolte genel olarak düşük kalsa da talep oldukça fazla. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta Gaziantep ve Kayseri'den bile sipariş alıyoruz. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz.'

İkinci rekolte döneminde toplanacak ürünlerin taze tüketimin yanı sıra kurutmalık ve reçellik olarak da değerlendirileceği bildirildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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