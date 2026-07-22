1 Ayda 50 Liradan 250 Liraya Fırladı: Hasatta Son Gelindi, 30 Şehirden Sipariş Yağıyor
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Kuzey Yarımküre'nin ilk taze incirinin yetiştiği Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dünyaca ünlü 'yediveren inciri'nde ilk hasat döneminin sonuna gelindi. Sezon ortasında bolluk nedeniyle 50 liraya kadar düşen kilogram fiyatı, ürünün azalması ve yüksek talep sonucu yeniden 200–250 TL bandına yükseldi.
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Manisa’nın Turgutlu ilçesine özgü ve dünyada yalnızca 7 mahallede (Avşar, Dalbahçe, Kurudere, Yayla, Aşağı Bozkır, Yukarı Bozkır ve Osmancık) yetiştirilen yediveren incirinde ilk rekoltenin son günleri yaşanıyor.
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Yıllık Rekolte: Yaklaşık 1.000 dönüm alanda yılda 10.000 ton üretim yapılıyor.
Osmancık Mahallesi üreticilerinden Salim Çetin, bu yıl yağışlar nedeniyle sezonun biraz geç başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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