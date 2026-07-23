Yerin Altı Yarıldı, Su Bir Anda Kayboldu
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Isparta’nın doğa turizmi ve rekreasyon açısından önemli merkezlerinden biri olan Atabey Göleti’nde meydana gelen su çekilmesinin ardından alanda bir obruk (düden benzeri çöküntü) oluştu. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle su kaybeden gölette bu yıl yaşanan su kaybının nedeni ise uzmanlarca farklı değerlendirildi. Bölgede inceleme başlatan ekiplerin yanı sıra akademisyenler, olayın insan kullanımından veya kuraklıktan kaynaklanmadığını, tamamen doğal bir jeolojik süreç olduğunu vurguladı.
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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Gürkan Yıldırım, yaşanan tablonun halk arasında endişe yaratan Konya'daki obruklardan farklı olduğunu belirtti.
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Bu yıl bölgenin oldukça iyi yağış aldığını ve yüzey su kaynaklarının dolduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, geçen yılki çekilmenin aksine bu yılki su kaybının doğrudan yer altı boşluklarının çökmesinden kaynaklandığını belirtti.
Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, yaşanan olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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