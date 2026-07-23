Yerin Altı Yarıldı, Su Bir Anda Kayboldu

Yıldırım, projelendirme aşamasında bu tür mikro kılcal yolların tespit edilmesinin imkânsıza yakın olduğunu ifade ederek: 'Doksan üç, doksan dört yıllarından beri faaliyet gösteren gölet inşa edilmeden önce gerekli tüm etütler yapılır. Ancak bu ölçekteki küçük kılcal oluşumların gözden kaçması son derece normaldir. Münferit bir olaydır ve insan kullanımından kaynaklı bir hata bulunmamaktadır.' dedi.