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Yerin Altı Yarıldı, Su Bir Anda Kayboldu

Yerin Altı Yarıldı, Su Bir Anda Kayboldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 13:30
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Isparta’nın doğa turizmi ve rekreasyon açısından önemli merkezlerinden biri olan Atabey Göleti’nde meydana gelen su çekilmesinin ardından alanda bir obruk (düden benzeri çöküntü) oluştu. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle su kaybeden gölette bu yıl yaşanan su kaybının nedeni ise uzmanlarca farklı değerlendirildi. Bölgede inceleme başlatan ekiplerin yanı sıra akademisyenler, olayın insan kullanımından veya kuraklıktan kaynaklanmadığını, tamamen doğal bir jeolojik süreç olduğunu vurguladı.

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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Gürkan Yıldırım, yaşanan tablonun halk arasında endişe yaratan Konya'daki obruklardan farklı olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Gürkan Yıldırım, yaşanan tablonun halk arasında endişe yaratan Konya'daki obruklardan farklı olduğunu belirtti.

Yaşanan durumu baraj yapılarının karşılaşabileceği doğal bir 'jeolojik handikap' olarak nitelendiren Yıldırım, sürecin arka planını şu sözlerle özetledi:

'Atabey Göleti'nde yaşanan olay, barajların karşılaşabileceği doğal süreçlerden biridir. Barajlar yapıldıktan sonra yer altı suları kılcal yollarla akmaya devam eder. Bu kılcal yollar yaklaşık 30 yıllık süreç içerisinde genişleyerek yüzey tabakasının taşıma gücünü aşacak boşluklar oluşturabilir. Eğer bu boşluk bir düden yapısıyla temas ederse göl suyu hızla tahliye olur. Burada gördüğümüz yapı tam olarak bu düden oluşumunu andırıyor.'

Bu yıl bölgenin oldukça iyi yağış aldığını ve yüzey su kaynaklarının dolduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, geçen yılki çekilmenin aksine bu yılki su kaybının doğrudan yer altı boşluklarının çökmesinden kaynaklandığını belirtti.

Bu yıl bölgenin oldukça iyi yağış aldığını ve yüzey su kaynaklarının dolduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, geçen yılki çekilmenin aksine bu yılki su kaybının doğrudan yer altı boşluklarının çökmesinden kaynaklandığını belirtti.

Yıldırım, projelendirme aşamasında bu tür mikro kılcal yolların tespit edilmesinin imkânsıza yakın olduğunu ifade ederek: 'Doksan üç, doksan dört yıllarından beri faaliyet gösteren gölet inşa edilmeden önce gerekli tüm etütler yapılır. Ancak bu ölçekteki küçük kılcal oluşumların gözden kaçması son derece normaldir. Münferit bir olaydır ve insan kullanımından kaynaklı bir hata bulunmamaktadır.' dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, yaşanan olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, yaşanan olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Kesin olayın iç erozyon mu yoksa örtü tabakasının çökmesi mi olduğu DSİ’nin hazırlayacağı teknik raporla netlik kazanacak.

İlk müdahalelerin yapıldığını belirten uzmanlar, göletteki düden benzeri gider yapısının DSİ ekiplerince izole edilerek kapatıldığını bildirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Atabey Göleti’nin işlevini geri kazanarak yeniden eski su seviyesine (kotuna) ulaşması bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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