Psikologlar Açıkladı: Telefonda Konuşurken Neden İleri Geri Yürüyoruz?
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Telefon çaldığında ve konuşmaya başladığımızda adımlarımızın kendiliğinden hızlanması tesadüf değil.
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Elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcı:
Telefonda konuşurken yürümenin genellikle stres veya sinirlilik haliyle bağdaştırılması ise oldukça yaygın bir yanlış algı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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