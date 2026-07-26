Psikologlar Açıkladı: Telefonda Konuşurken Neden İleri Geri Yürüyoruz?

Uzmanlara göre beden dili, sadece karşımızdaki insanla iletişim kurarken değil; düşüncelerimizi ve konuşmamızı şekillendirirken de aktif bir rol oynuyor.

Stanford Üniversitesi'nden Marily Oppezzo ve Daniel Schwartz tarafından yürütülen bir çalışma, hareket etmek ile düşünmek arasındaki güçlü bağı gözler önüne serdi. Araştırmada katılımcıların otururken ve yürürken gösterdikleri zihinsel performanslar karşılaştırıldı.