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Psikologlar Açıkladı: Telefonda Konuşurken Neden İleri Geri Yürüyoruz?

Psikologlar Açıkladı: Telefonda Konuşurken Neden İleri Geri Yürüyoruz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 08:29
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Pek çoğumuz farkında bile olmadan telefonda konuşurken odayı bir baştan bir başa turlamaya başlarız. Basit bir alışkanlık gibi görünen bu durumun arkasında aslında beynimizin çalışma biçimi ve zihinsel süreçlerimiz yatıyor.

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Telefon çaldığında ve konuşmaya başladığımızda adımlarımızın kendiliğinden hızlanması tesadüf değil.

Telefon çaldığında ve konuşmaya başladığımızda adımlarımızın kendiliğinden hızlanması tesadüf değil.

Uzmanlara göre beden dili, sadece karşımızdaki insanla iletişim kurarken değil; düşüncelerimizi ve konuşmamızı şekillendirirken de aktif bir rol oynuyor.

Stanford Üniversitesi'nden Marily Oppezzo ve Daniel Schwartz tarafından yürütülen bir çalışma, hareket etmek ile düşünmek arasındaki güçlü bağı gözler önüne serdi. Araştırmada katılımcıların otururken ve yürürken gösterdikleri zihinsel performanslar karşılaştırıldı.

Elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcı:

Elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcı:

  • Yürümek, farklı fikirler ve çözümler üretmeyi sağlayan 'ıraksak düşünme' yeteneğini belirgin şekilde artırıyor.

  • Yapılan yaratıcılık testlerinde katılımcıların %81'i yürürken, oturur pozisyona kıyasla çok daha yüksek bir performans sergiledi.

Ancak araştırmacılar, tek bir doğru cevabı bulmayı gerektiren odaklanma görevlerinde yürümenin aynı belirgin faydayı sağlamadığını vurguluyor. Bu durum, telefonda konuşurken neden adımlamaya başladığımızı net bir şekilde açıklıyor: Yürümek; kelimeleri seçmeyi, fikirleri organize etmeyi ve bir konudan diğerine rahatça geçmeyi kolaylaştırıyor.

Telefonda konuşurken yürümenin genellikle stres veya sinirlilik haliyle bağdaştırılması ise oldukça yaygın bir yanlış algı.

Telefonda konuşurken yürümenin genellikle stres veya sinirlilik haliyle bağdaştırılması ise oldukça yaygın bir yanlış algı.

Uzmanlar, bu durumun mutlaka bir kaygı göstergesi olmak zorunda olmadığını belirtiyor. Konunun bir diğer ilginç boyutu ise jest ve hareketlerimizin içgüdüsel oluşu. Nature dergisinde yayımlanan başka bir araştırmada, doğuştan görme engelli bireylerin, karşısındaki kişi de görme engelli olsa dahi konuşurken el-kol hareketleri (jestler) yaptığı tespit edildi. Bu da konuşmaya eşlik eden vücut hareketlerinin sadece başkaları tarafından görülmek için yapılmadığını; düşünme sürecinin doğal ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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