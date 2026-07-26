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Türkiye - Brezilya Voleybol Maçı Bugün Saat Kaçta? Filenin Sultanları Final Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye - Brezilya Voleybol Maçı Bugün Saat Kaçta? Filenin Sultanları Final Maçı Hangi Kanalda?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 13:07
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FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk kupası için Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Yarı finalde ev sahibi Çin’i net bir skorla 3-0 mağlup ederek dev organizasyonda finale yükselen Filenin Sultanları, şampiyonluk mücadelesinde zafere ulaşmayı hedefliyor.

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği kritik final mücadelesine dair tüm yayın detayları ve maç bilgileri belli oldu.

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Türkiye - Brezilya Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Türkiye - Brezilya Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

  • Tarih: 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün)

  • Saat: TSİ 14.30

  • Ev Sahibi Şehir: Makau (Çin)

  • Yayın Kanalı: TRT 1 (Canlı ve şifresiz)

Yarı Finalde Çin'i 3-0’la Geçtik

Yarı Finalde Çin'i 3-0’la Geçtik

Çin'in Makau şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin ile karşılaşan Ay-yıldızlılarımız, sahadan domine bir oyunla galip ayrıldı. İlk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 25-20 kazanan Millilerimiz, 3-0'lık net skorla şampiyonluk maçında Brezilya’nın rakibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 yılında ABD'nin Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez VNL şampiyonluğuna ulaşmıştı. Filenin Sultanları, Brezilya karşısında galip gelerek müzesine bir VNL kupası daha eklemek ve yeniden zirveye kurulmak istiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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