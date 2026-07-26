Türkiye - Brezilya Voleybol Maçı Bugün Saat Kaçta? Filenin Sultanları Final Maçı Hangi Kanalda?
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FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk kupası için Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Yarı finalde ev sahibi Çin’i net bir skorla 3-0 mağlup ederek dev organizasyonda finale yükselen Filenin Sultanları, şampiyonluk mücadelesinde zafere ulaşmayı hedefliyor.
Voleybolseverlerin heyecanla beklediği kritik final mücadelesine dair tüm yayın detayları ve maç bilgileri belli oldu.
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Türkiye - Brezilya Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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Yarı Finalde Çin'i 3-0’la Geçtik
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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