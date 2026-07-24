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İslam Memiş Altında Rekor İçin Tarih Verdi: "Ben Olsam Beklerdim"

İslam Memiş Altında Rekor İçin Tarih Verdi: "Ben Olsam Beklerdim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2026 - 18:47
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Altın fiyatlarında yön arayışı devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, kısa vadede dalgalı bir seyrin sürebileceğini belirtirken, yılın son çeyreğinde altın fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanabileceğini ifade etti.

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İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Altın piyasalarında yatırımcıların odağında ABD-İran gerilimi, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı yer alıyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik sürerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

A Haber canlı yayınında konuşan Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtti. Ancak yılın son çeyreğine ilişkin iyimser beklentisini koruduğunu ifade eden Memiş, ons altının 4 bin 500 doların, gram altının ise 8 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini öngördüğünü dile getirdi.

Altında jeopolitik gerilimler ve petrolün durumu etkili oluyor.

Altında jeopolitik gerilimler ve petrolün durumu etkili oluyor.

Memiş, altının haftayı dalgalı bir görünümle kapattığını belirterek fiyatlamalarda ABD-İran gerilimi ile petrol piyasasındaki hareketliliğin etkili olduğunu söyledi.

Çarşamba günü ons altının 4 bin 160 dolara, gram altının ise 6 bin 300 TL'ye kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, son durumda uluslararası piyasalarda ons altının 4.056 dolar, Kapalıçarşı'da ise gram altının 6 bin 170 TL seviyelerinde işlem gördüğünü ifade etti. Altının genel görünümünün güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Memiş, yatırımcıların özellikle petrol fiyatlarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

Petrol ile altın arasındaki ters yönlü ilişkiye dikkat çeken Memiş, petrol fiyatlarının yükselmesinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu, petrol tarafında yaşanabilecek geri çekilmelerin ise altın fiyatlarını yeniden destekleyebileceğini söyledi. Kısa vadede ons altında 4.000-4.200 dolar bandının izlenmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İslam Memiş yıl sonuna dair fiyat beklentisini de açıkladı.

İslam Memiş yıl sonuna dair fiyat beklentisini de açıkladı.

İslam Memiş'in en dikkat çeken değerlendirmesi ise yıl sonuna ilişkin fiyat tahmini oldu.

Mevcut baskının kalıcı olmayacağını belirten Memiş, yılın son çeyreğinde jeopolitik risklerin sürmesi halinde ons altının 4 bin 500 doların, gram altının ise 8 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini öngördü.

Yaklaşık altı aydır altın piyasasında baskılı bir görünüm yaşandığını ifade eden Memiş, mevcut seviyelerin özellikle düğün hazırlığında olanlar ve altın borcu bulunanlar için kademeli alım fırsatı sunabileceğini söyledi.

Gelecek hafta açıklanacak Fed faiz kararının altın fiyatları açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Memiş, kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini, orta ve uzun vadede ise yükseliş beklentisini koruduğunu ifade etti.

Elinde altın bulunan yatırımcılara da seslenen Memiş, nakit ihtiyacı olmayanların kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeden beklemeyi tercih edebileceğini kaydetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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