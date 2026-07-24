İslam Memiş Altında Rekor İçin Tarih Verdi: "Ben Olsam Beklerdim"
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Altın fiyatlarında yön arayışı devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, kısa vadede dalgalı bir seyrin sürebileceğini belirtirken, yılın son çeyreğinde altın fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanabileceğini ifade etti.
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İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
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Altında jeopolitik gerilimler ve petrolün durumu etkili oluyor.
İslam Memiş yıl sonuna dair fiyat beklentisini de açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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