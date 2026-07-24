İslam Memiş Altında Rekor İçin Tarih Verdi: "Ben Olsam Beklerdim"

Memiş, altının haftayı dalgalı bir görünümle kapattığını belirterek fiyatlamalarda ABD-İran gerilimi ile petrol piyasasındaki hareketliliğin etkili olduğunu söyledi.

Çarşamba günü ons altının 4 bin 160 dolara, gram altının ise 6 bin 300 TL'ye kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, son durumda uluslararası piyasalarda ons altının 4.056 dolar, Kapalıçarşı'da ise gram altının 6 bin 170 TL seviyelerinde işlem gördüğünü ifade etti. Altının genel görünümünün güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Memiş, yatırımcıların özellikle petrol fiyatlarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

Petrol ile altın arasındaki ters yönlü ilişkiye dikkat çeken Memiş, petrol fiyatlarının yükselmesinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu, petrol tarafında yaşanabilecek geri çekilmelerin ise altın fiyatlarını yeniden destekleyebileceğini söyledi. Kısa vadede ons altında 4.000-4.200 dolar bandının izlenmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.