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Dünyada Örneği Var Diyerek Savunuyorlar Ama Sonu Kaos

Dünyada Örneği Var Diyerek Savunuyorlar Ama Sonu Kaos

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.07.2026 - 12:06
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Bölgesel asgari ücret tartışmaları gündemde. 'İstanbul ile Anadolu’nun yaşam maliyeti bir değil' sözleriyle gündeme getirilen 'bölgesel asgari ücret'e dair SGK uzmanı İsa Karakaş, detaylı analizde bulundu. Karakaş, durumu 'kaos' olarak nitelendirdi.

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'Bölgesel asgari ücret' uygulaması Türkiye'de daha önce denendi. Peki, nasıl sonuç verdi?

'Bölgesel asgari ücret' uygulaması Türkiye'de daha önce denendi. Peki, nasıl sonuç verdi?

'Bölgesel asgari ücret' önerisi, yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Türkiye'de kentlerde yaşam maliyetinin farklı olduğu dile getirilirken yeni asgari ücretin bu sorunu çözüme kavuşturacağı savunuldu. SGK uzmanı İsa Karakaş, durumu 'Kaos' sözleriyle değerlendirerek detaylı analizde bulundu. “İstanbul’da kira pahalıdır. Anadolu’da yaşamak daha kolaydır” savunmasının ‘tatlı bir zehir’ olduğunu dile getiren Karakaş, ‘bölgesel asgari ücret’ uygulamasının Türkiye’de daha önce denendiğini hatırlattı. Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

“1951 ile 1967 yılları arasında şehirlerde (mahallî) komisyonlar kuruldu.

Sonraki yıllarda 6 bölge, akabinde baktılar olmuyor, 4’e düşürdüler.

Sektör bazında da da uygulamalar olmuştu. Peki sonra ne oldu? İşçiler sokağa döküldü. Büyük grevler başladı. Mahkemeler şikâyet dilekçeleriyle doldu. Bölgesel ücret çöpe atıldı. 1989’dan beri de tüm Türkiye’de tek bir asgari ücret uygulanır oldu. En son 2014 yılında 16 yaş kıstası da kaldırıldı.”

"Dünyada çok örneği var" sözlerine tepki.

"Dünyada çok örneği var" sözlerine tepki.

“Dünyada çok örneği var” cümlelerine değinen Karakaş, “Dünyada başka hangi ülkede bu kadar çok asgari ücret konuşuluyor? Avrupa’nın hangi ülkesinde Türkiye kadar asgari ücretli var? Komşu ücretlerle ortalama ücret hâline gelmiş bir ücretten bahsediyoruz” sözleriyle eleştirdi.

Karakaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“2026 yılındayız. İşçinin cebine giren aylık asgari ücret 28 bin 75 TL bir ailenin aylık mutfak masrafının sadece yüzde 78’ni karşılıyor. Asıl mesele burada hayat pahalılığı karşısında asgari ücretin aylık gıda masraflarını karşılamaması. İstanbul’da da karşılamıyor. Şanlıurfa’da da karşılamıyor. Anadolu’nun hiçbir ilinde de karşılamıyor.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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