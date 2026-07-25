Dünyada Örneği Var Diyerek Savunuyorlar Ama Sonu Kaos

'Bölgesel asgari ücret' önerisi, yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Türkiye'de kentlerde yaşam maliyetinin farklı olduğu dile getirilirken yeni asgari ücretin bu sorunu çözüme kavuşturacağı savunuldu. SGK uzmanı İsa Karakaş, durumu 'Kaos' sözleriyle değerlendirerek detaylı analizde bulundu. “İstanbul’da kira pahalıdır. Anadolu’da yaşamak daha kolaydır” savunmasının ‘tatlı bir zehir’ olduğunu dile getiren Karakaş, ‘bölgesel asgari ücret’ uygulamasının Türkiye’de daha önce denendiğini hatırlattı. Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

“1951 ile 1967 yılları arasında şehirlerde (mahallî) komisyonlar kuruldu.

Sonraki yıllarda 6 bölge, akabinde baktılar olmuyor, 4’e düşürdüler.

Sektör bazında da da uygulamalar olmuştu. Peki sonra ne oldu? İşçiler sokağa döküldü. Büyük grevler başladı. Mahkemeler şikâyet dilekçeleriyle doldu. Bölgesel ücret çöpe atıldı. 1989’dan beri de tüm Türkiye’de tek bir asgari ücret uygulanır oldu. En son 2014 yılında 16 yaş kıstası da kaldırıldı.”