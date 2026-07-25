Dünyada Örneği Var Diyerek Savunuyorlar Ama Sonu Kaos
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Bölgesel asgari ücret tartışmaları gündemde. 'İstanbul ile Anadolu’nun yaşam maliyeti bir değil' sözleriyle gündeme getirilen 'bölgesel asgari ücret'e dair SGK uzmanı İsa Karakaş, detaylı analizde bulundu. Karakaş, durumu 'kaos' olarak nitelendirdi.
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'Bölgesel asgari ücret' uygulaması Türkiye'de daha önce denendi. Peki, nasıl sonuç verdi?
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"Dünyada çok örneği var" sözlerine tepki.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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