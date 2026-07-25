139 Yıllık Teknoloji Devi İflas Etti
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Kablosuz kulaklıklardan elektrikli araçlara, ev tipi enerji depolama sistemlerinden mikroskobik cihazlara kadar geniş bir yelpazede üretim yapan Alman pil devi Varta, derinleşen mali krizin ardından resmen iflas başvurusunda bulundu.
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Almanya'nın asırlık devi iflas etti.
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Son darbeyi Porsche vurdu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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