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Ekonomi
139 Yıllık Teknoloji Devi İflas Etti

139 Yıllık Teknoloji Devi İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.07.2026 - 11:03
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Kablosuz kulaklıklardan elektrikli araçlara, ev tipi enerji depolama sistemlerinden mikroskobik cihazlara kadar geniş bir yelpazede üretim yapan Alman pil devi Varta, derinleşen mali krizin ardından resmen iflas başvurusunda bulundu.

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Almanya'nın asırlık devi iflas etti.

Almanya'nın asırlık devi iflas etti.

Teknoloji alanında bir dönemin pazar lideri olarak gösterilen Varta, iflas etti. Varta’yı iflasın eşiğine getiren en büyük etkenlerin başında, en büyük küresel müşterisi olan teknoloji devi Apple’ı kaybetmesi geliyor. Apple, özellikle dünya genelinde milyonlarca satan AirPods kablosuz kulaklıklarında Varta'nın ürettiği 'CoinPower' adı verilen şarj edilebilir düğme pilleri kullanıyordu.   Ancak maliyet optimizasyonu ve tedarik zinciri çeşitlendirmesi stratejisi doğrultusunda rotasını Çinli üreticilere çeviren Apple, Alman deviyle olan iş birliğini sonlandırdı. 

Çin ile rekabet edemeyen Varta, devasa ciro kaybından sonra mali dengesini toparlayamadı.

Son darbeyi Porsche vurdu.

Son darbeyi Porsche vurdu.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Varta'nın mevcut hissedarları arasında yer alan dünyaca ünlü spor otomobil üreticisi Porsche AG ile Avusturyalı milyarder yatırımcı Michael Tojner, şirkete ihtiyaç duyulan ek sermayeyi sağlamayı reddetti. Hem Apple hem Porsche'dan darbe alan teknoloji devi iflas bayrağını çekti. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, Varta'nın tamamen kapanması yerine karlı bölümlerinin parça parça satılması planlanıyor. Deutsche Bank'ın da aralarında bulunduğu alacaklı konsorsiyumun, şirketin geleceği parlak olan ve son yıllarda büyük talep gören 'ev tipi pil ve enerji depolama sistemleri' bölümünü devralmak için harekete geçtiği belirtiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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