139 Yıllık Teknoloji Devi İflas Etti

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Varta'nın mevcut hissedarları arasında yer alan dünyaca ünlü spor otomobil üreticisi Porsche AG ile Avusturyalı milyarder yatırımcı Michael Tojner, şirkete ihtiyaç duyulan ek sermayeyi sağlamayı reddetti. Hem Apple hem Porsche'dan darbe alan teknoloji devi iflas bayrağını çekti. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, Varta'nın tamamen kapanması yerine karlı bölümlerinin parça parça satılması planlanıyor. Deutsche Bank'ın da aralarında bulunduğu alacaklı konsorsiyumun, şirketin geleceği parlak olan ve son yıllarda büyük talep gören 'ev tipi pil ve enerji depolama sistemleri' bölümünü devralmak için harekete geçtiği belirtiliyor.