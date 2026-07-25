Havada Kabus: İniş Yapan Yolcu Uçağında Powerbank Alev Aldı

Çin'de Lanzhou-Guiyang seferini yapan China Eastern Havayolu şirketine ait yolcu uçağının Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından kabin içinde yangın çıktı. Kabin üstü bagaj bölmesinde başlayan yangın, uçuş ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, paniğe yol açtı.

Videoda kabin ekibinin yolculara ait valizleri bagaj bölmesinden çıkararak yangına müdahale ettiği görüldü.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin yaptıkları ilk incelemede, bir yolcuya ait el bagajında bulunan taşınabilir bataryanın (powerbank) kendiliğinden alev aldığını tespit etti.

Uzmanlar, lityum-iyon pillerle çalışan bu tür cihazların; üretim hataları, kalitesiz malzeme, dışarıdan alınan darbeler veya hücre içi kısa devreler nedeniyle 'termal kaçak' (thermal runaway) adı verilen kontrolsüz bir ısınma evresine girebildiği konusunda uyarıyor.