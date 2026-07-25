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Havada Kabus: İniş Yapan Yolcu Uçağında Powerbank Alev Aldı

Havada Kabus: İniş Yapan Yolcu Uçağında Powerbank Alev Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.07.2026 - 10:44

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Çin'de seferini tamamlayan uçağın inişi sırasında adeta faciadan dönüldü. Yolcular iniş hazırlığı yaparken kabin üstü bagaj bölmesinde alevler yükselmeye başladı. Yolcular arasında kısa süreli paniğe neden olan yangının 'taşınabilir batarya' (powerbank) nedeniyle çıktığı ortaya çıktı.

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Uçaktaki powerbank alev aldı.

Uçaktaki powerbank alev aldı.

Çin'de Lanzhou-Guiyang seferini yapan China Eastern Havayolu şirketine ait yolcu uçağının Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından kabin içinde yangın çıktı. Kabin üstü bagaj bölmesinde başlayan yangın, uçuş ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, paniğe yol açtı. 

Videoda kabin ekibinin yolculara ait valizleri bagaj bölmesinden çıkararak yangına müdahale ettiği görüldü. 

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin yaptıkları ilk incelemede, bir yolcuya ait el bagajında bulunan taşınabilir bataryanın (powerbank) kendiliğinden alev aldığını tespit etti. 

Uzmanlar, lityum-iyon pillerle çalışan bu tür cihazların; üretim hataları, kalitesiz malzeme, dışarıdan alınan darbeler veya hücre içi kısa devreler nedeniyle 'termal kaçak' (thermal runaway) adı verilen kontrolsüz bir ısınma evresine girebildiği konusunda uyarıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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