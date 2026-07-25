Plazada Hayatta Kalma Oyunu: İş Arkadaşlarının Mesajlarına Hangi Yanıtları Vereceksin?

Önünde upuzun bir mesai, sağında sürekli 'align' olmaya çalışan bir müdür, solunda ise pazar sabahı şirket pikniğine gitmeni 'must' bir event olarak gören bir İK ekibi var. Amacın çok basit: Karşına çıkan durumları ve plaza jargonunu profesyonelce yöneterek gün sonunda kovulmadan veya cinnet geçirmeden evine dönebilmek! 😱

Unutma, yanlış bir hareketinde Selin Hanım projeni 'hold'a alabilir veya Pelinsu Hanım CV'ni sonsuza dek silebilir! Kariyer basamaklarını tırmanıp 'CEO Adayı' mı olacaksın, yoksa tazminatını alıp Kadıköy'e butik kahveci açmaya mı gideceksin?👀

Hadi iş arkadaşlarının mesajına yanıt ver! 🥲