Önce ATM’leri Kaldırmıştı Şimdi de Şubeleri Kapatıyor: Dev Bankadan Türkiye Kararı

ICBC, Türkiye hakkında radikal karar verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Türkiye pazarında uzun yıllardır sınırlı sayıda fiziki şube ile butik ve kurumsal odaklı hizmet veren ICBC, 5 şubesinin faaliyetine tamamen son verdi. Banka yönetimi, operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla şube ağını yeniden şekillendirirken, 3 şubesini ise mevcut diğer büyük şubeleriyle birleştirme yoluna gitti.