Önce ATM’leri Kaldırmıştı Şimdi de Şubeleri Kapatıyor: Dev Bankadan Türkiye Kararı
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Geçtiğimiz aylarda ülke genelindeki tüm fiziki ATM’lerini hizmet dışı bırakarak müşterilerini mobil uygulamaya ve ortak ATM kullanımına yönlendiren Çin merkezli finans devi ICBC, Türkiye için yeni hamle daha yaptı. ünyanın aktif büyüklük bakımından en büyük bankası konumunda bulunan ICBC, Türkiye'deki şubelerinde küçülmeye gidiyor.
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Önce ATM'leri kaldırdı, şimdi şubeleri kapatıyor.
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ICBC Türkiye'ye ne zaman geldi? ICBC şubeleri nerede?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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