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Önce ATM’leri Kaldırmıştı Şimdi de Şubeleri Kapatıyor: Dev Bankadan Türkiye Kararı

Önce ATM’leri Kaldırmıştı Şimdi de Şubeleri Kapatıyor: Dev Bankadan Türkiye Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.07.2026 - 11:30
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Geçtiğimiz aylarda ülke genelindeki tüm fiziki ATM’lerini hizmet dışı bırakarak müşterilerini mobil uygulamaya ve ortak ATM kullanımına yönlendiren Çin merkezli finans devi ICBC, Türkiye için yeni hamle daha yaptı. ünyanın aktif büyüklük bakımından en büyük bankası konumunda bulunan ICBC, Türkiye'deki şubelerinde küçülmeye gidiyor.

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Önce ATM'leri kaldırdı, şimdi şubeleri kapatıyor.

Önce ATM'leri kaldırdı, şimdi şubeleri kapatıyor.

ICBC, Türkiye hakkında radikal karar verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Türkiye pazarında uzun yıllardır sınırlı sayıda fiziki şube ile butik ve kurumsal odaklı hizmet veren ICBC, 5 şubesinin faaliyetine tamamen son verdi. Banka yönetimi, operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla şube ağını yeniden şekillendirirken, 3 şubesini ise mevcut diğer büyük şubeleriyle birleştirme yoluna gitti.

ICBC Türkiye'ye ne zaman geldi? ICBC şubeleri nerede?

ICBC Türkiye'ye ne zaman geldi? ICBC şubeleri nerede?

Alınan son kararın ardından ICBC'nin Türkiye'de şube sayısı 11'e geriledi. Bankanın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana'da şubeleri bulunuyor. Forbes'ta yer alan habere göre ünlü banka 48 ülkede faaliyet gösteriyor.  

ICBC, 2014 yılında Tekstilbank'ı satın alarak Türkiye pazarına girdi. Dünya çapında milyonlarca müşterisi olan banka büyük projelere kredi sunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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