Binlerce Tavuğu Gece Gündüz Takip Etmeye Başladılar

Erken müdahale sayesinde:

Tüm sürünün imha edilmesinin (katledilmesinin) önüne geçilmesi,

Hayvancılıkta aşırı antibiyotik kullanımının azaltılması,

Hastanelerde ciddi bir tehdit oluşturan antibiyotik direncinin düşürülmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu yaklaşım, somon balıklarını su altı kameralarıyla izleyerek hastalıkları önleme yöntemiyle büyük benzerlik taşıyor.

Yapay zeka modellerini eğitmek güçlü ve maliyetli bir altyapı gerektirse de Apollonio, kurumlar ve araştırma merkezlerinden yaptıkları iş birliği taleplerinin yanıtsız kaldığından şikayetçi. Proje şu an tamamen özel bir çiftliğin kendi imkanlarıyla finanse ediliyor.

Öte yandan, projenin uygulandığı açık hava koşulları yeni bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Uzmanlar ve eleştirmenler, yapay zekanın asıl etkisinin binlerce hayvanın yapay ışık altında dip diple tutulduğu endüstriyel yüksek yoğunluklu kümeslerde görülebileceğini vurguluyor. Hastalıkların en büyük önleme yönteminin, hayvanın soluduğu hava ve hareket alanının iyileştirilmesi olduğu; teknolojinin ise bu doğal koşullara alternatif değil, yalnızca bir destekleyici güç olarak görülmesi gerektiği ifade ediliyor.