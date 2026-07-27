Binlerce Tavuğu Gece Gündüz Takip Etmeye Başladılar
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İtalya'nın Lecce iline bağlı Cutrofiano kasabasında, tavuk kümeslerini büyük yıkımlardan korumak amacıyla yapay zeka destekli yeni bir proje hayata geçirildi. Bu sistem, kitle kıyımlarına ve ekonomik kayıplara yol açan kuş gribi ile salmonella gibi salgınların henüz başlangıç aşamasındaki 'patient zero' (hasta sıfır) yani ilk kaynağını tespit etmeyi hedefliyor.
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Cutrofiano’da yer alan 25 bin metrekarelik açık hava kümesinde, yerden 10 metre yükseklikteki bir ray hattı üzerinde hareket eden yarım kiloluk özel bir kamera kullanılıyor.
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Projenin eğitim kısmını yürüten biyoteknolog Alessio Sciumbarruto, algoritmanın tavuklardaki çok ince fiziksel değişimleri tespit ettiğini belirtiyor.
Proje hastalıkları tamamen ortadan kaldırmayı vaat etmiyor; ancak ilk belirti ile yetiştiricinin müdahalesi arasındaki kritik saatleri minimuma indirmeyi amaçlıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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