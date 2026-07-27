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Binlerce Tavuğu Gece Gündüz Takip Etmeye Başladılar

Binlerce Tavuğu Gece Gündüz Takip Etmeye Başladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 11:38
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İtalya'nın Lecce iline bağlı Cutrofiano kasabasında, tavuk kümeslerini büyük yıkımlardan korumak amacıyla yapay zeka destekli yeni bir proje hayata geçirildi. Bu sistem, kitle kıyımlarına ve ekonomik kayıplara yol açan kuş gribi ile salmonella gibi salgınların henüz başlangıç aşamasındaki 'patient zero' (hasta sıfır) yani ilk kaynağını tespit etmeyi hedefliyor.

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Cutrofiano’da yer alan 25 bin metrekarelik açık hava kümesinde, yerden 10 metre yükseklikteki bir ray hattı üzerinde hareket eden yarım kiloluk özel bir kamera kullanılıyor.

Cutrofiano’da yer alan 25 bin metrekarelik açık hava kümesinde, yerden 10 metre yükseklikteki bir ray hattı üzerinde hareket eden yarım kiloluk özel bir kamera kullanılıyor.

Açık alanda serbestçe dolaşan yaklaşık 6 bin tavuk, hareketlerini kısıtlayan bir engel olmadan sürekli gözlemleniyor.

Projenin arkasındaki isim Julius Apollonio ve ekibi, sistemin işleyişini veri odaklı bir altyapıya dayandırıyor. Yıllardır kesimden kurtardığı tavukları yetiştiren Apollonio, bugüne kadar topladığı 900 saatlik video kaydını bir bilgisayarlı görü (computer vision) modelini eğitmek için kullandı.

Projenin eğitim kısmını yürüten biyoteknolog Alessio Sciumbarruto, algoritmanın tavuklardaki çok ince fiziksel değişimleri tespit ettiğini belirtiyor.

Projenin eğitim kısmını yürüten biyoteknolog Alessio Sciumbarruto, algoritmanın tavuklardaki çok ince fiziksel değişimleri tespit ettiğini belirtiyor.

Yapay zeka şu belirtileri izliyor:

  • Düz hat yerine zikzaklı yürüyüşler,

  • Şişmiş veya kapalı gözler,

  • Sürüden farklılaşan nefes alma şekilleri,

  • Aniden kümesin gözden uzak bir köşesine çekilme eğilimi.

İlerleyen aşamalarda sisteme yüksek çözünürlüklü termal kameraların da eklenmesi planlanıyor. Sistem anormal bir durum algıladığında, yetiştiricinin telefonuna doğrudan uyarının yapıldığı tavuğun konumunu içeren bir mesaj gönderiyor.

Proje hastalıkları tamamen ortadan kaldırmayı vaat etmiyor; ancak ilk belirti ile yetiştiricinin müdahalesi arasındaki kritik saatleri minimuma indirmeyi amaçlıyor.

Proje hastalıkları tamamen ortadan kaldırmayı vaat etmiyor; ancak ilk belirti ile yetiştiricinin müdahalesi arasındaki kritik saatleri minimuma indirmeyi amaçlıyor.

Erken müdahale sayesinde:

  • Tüm sürünün imha edilmesinin (katledilmesinin) önüne geçilmesi,

  • Hayvancılıkta aşırı antibiyotik kullanımının azaltılması,

  • Hastanelerde ciddi bir tehdit oluşturan antibiyotik direncinin düşürülmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu yaklaşım, somon balıklarını su altı kameralarıyla izleyerek hastalıkları önleme yöntemiyle büyük benzerlik taşıyor.

Yapay zeka modellerini eğitmek güçlü ve maliyetli bir altyapı gerektirse de Apollonio, kurumlar ve araştırma merkezlerinden yaptıkları iş birliği taleplerinin yanıtsız kaldığından şikayetçi. Proje şu an tamamen özel bir çiftliğin kendi imkanlarıyla finanse ediliyor.

Öte yandan, projenin uygulandığı açık hava koşulları yeni bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Uzmanlar ve eleştirmenler, yapay zekanın asıl etkisinin binlerce hayvanın yapay ışık altında dip diple tutulduğu endüstriyel yüksek yoğunluklu kümeslerde görülebileceğini vurguluyor. Hastalıkların en büyük önleme yönteminin, hayvanın soluduğu hava ve hareket alanının iyileştirilmesi olduğu; teknolojinin ise bu doğal koşullara alternatif değil, yalnızca bir destekleyici güç olarak görülmesi gerektiği ifade ediliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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