Güneş Enerjili Tente Dönemi Başladı: Hem Serinletiyor, Hem Elektrik Üretiyor

Şirket; konutlar, restoranlar ve ticari mekanlar için tasarladığı, rulo şeklinde sarılabilen güneş enerjili tentelerini M ve L olmak üzere iki farklı modelle satışa sundu.

Monokristal güneş hücrelerinin alüminyum çerçevelere monte edildiği sistemde, her bir güneş paneli modülü %15 verimlilikle 450 W çıkış gücü sağlıyor. %100 UV koruması ve tam su geçirmezlik sunan kumaş yapısı, açıldığında 5 şiddetine kadar rüzgarlara dayanıklılık gösteriyor.