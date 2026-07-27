article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güneş Enerjili Tente Dönemi Başladı: Hem Serinletiyor, Hem Elektrik Üretiyor

Güneş Enerjili Tente Dönemi Başladı: Hem Serinletiyor, Hem Elektrik Üretiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 10:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alman bir girişim şirketi, geleneksel tenteleri fotovoltaik teknolojiyle birleştirerek evler ve ticari işletmeler için kendi elektriğini üreten ürününü piyasaya sundu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güneşten korunma ihtiyacını yenilenebilir enerji üretimiyle buluşturan Alman girişim şirketi, gölgelendirme sektöründe dikkat çeken bir inovasyona imza attı.

Güneşten korunma ihtiyacını yenilenebilir enerji üretimiyle buluşturan Alman girişim şirketi, gölgelendirme sektöründe dikkat çeken bir inovasyona imza attı.

Şirket; konutlar, restoranlar ve ticari mekanlar için tasarladığı, rulo şeklinde sarılabilen güneş enerjili tentelerini M ve L olmak üzere iki farklı modelle satışa sundu.

Monokristal güneş hücrelerinin alüminyum çerçevelere monte edildiği sistemde, her bir güneş paneli modülü %15 verimlilikle 450 W çıkış gücü sağlıyor. %100 UV koruması ve tam su geçirmezlik sunan kumaş yapısı, açıldığında 5 şiddetine kadar rüzgarlara dayanıklılık gösteriyor.

Ürünlerin teknik detayları ise şöyle:

Ürünlerin teknik detayları ise şöyle:

  • 3,51 m x 3 m boyutlarında, 77 kg ağırlığında ve 1,35 kW çıkış gücüne sahip. Paket içeriğinde Growatt markasının NEO 1600M-X2 mikroinvertörü yer alıyor.

  • 4,35 m x 3 m boyutlarında, 100 kg ağırlığında ve 1,8 kW çıkış gücüne sahip. Bu model, Anker Solix markasının 1,6 kWh kapasiteli (9,6 kWh'ye kadar genişletilebilir) batarya depolamalı mikroinvertör sistemiyle birlikte geliyor.

Fotovoltaik balkon santrali olarak tescillenen sistemler, şebekeye verilen enerjiyi 800 W ile sınırlandırıyor. Ancak şirketin CEO'su temel hedeflerinin üretilen elektriğin doğrudan mekan içinde anlık olarak tüketilmesi olduğunu belirtiyor.

M modeli için 4.499 €, L modeli için ise 5.499 € fiyat etiketi belirlenen güneş enerjili tenteler, standart yüksek kaliteli tentelere kıyasla yaklaşık %10 ila %15 daha yüksek bir başlangıç maliyetine sahip.

M modeli için 4.499 €, L modeli için ise 5.499 € fiyat etiketi belirlenen güneş enerjili tenteler, standart yüksek kaliteli tentelere kıyasla yaklaşık %10 ila %15 daha yüksek bir başlangıç maliyetine sahip.

Ancak CEO, zaman içinde elde edilecek elektrik tasarrufu sayesinde ürünün uzun vadede geleneksel alternatiflerinden daha ekonomik bir çözüme dönüştüğünü vurguluyor.

Almanya'nın Essen kentindeki atölyelerde montajı ve testleri yapılan sistemlerin tente kenarları Iserlohn'da üretilirken, fotovoltaik bileşenler Hong Kong'daki ortaklardan temin ediliyor.

İlk saha uygulamasını Köln’deki bir kafede gerçekleştiren şirket, Nisan ayından bu yana dış mekan oturma alanını gölgelendirirken aynı zamanda işletmenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Şirket; Essen ve Düsseldorf'taki yeni kurulumların yanı sıra orta vadede Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan DACH bölgesine açılmayı, uzun vadede ise güneş enerjili panjur ve şemsiye gibi yeni ürün gruplarını piyasaya sunmayı hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın