Güneş Enerjili Tente Dönemi Başladı: Hem Serinletiyor, Hem Elektrik Üretiyor
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Alman bir girişim şirketi, geleneksel tenteleri fotovoltaik teknolojiyle birleştirerek evler ve ticari işletmeler için kendi elektriğini üreten ürününü piyasaya sundu.
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Güneşten korunma ihtiyacını yenilenebilir enerji üretimiyle buluşturan Alman girişim şirketi, gölgelendirme sektöründe dikkat çeken bir inovasyona imza attı.
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Ürünlerin teknik detayları ise şöyle:
M modeli için 4.499 €, L modeli için ise 5.499 € fiyat etiketi belirlenen güneş enerjili tenteler, standart yüksek kaliteli tentelere kıyasla yaklaşık %10 ila %15 daha yüksek bir başlangıç maliyetine sahip.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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