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Matrix'in İlham Kaynağı Neuromancer Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu: İlk Fragman Yayınlandı

Matrix'in İlham Kaynağı Neuromancer Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu: İlk Fragman Yayınlandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 14:55 Son Güncelleme: 26.07.2026 - 14:58
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Apple TV, bilim kurgu dünyasının en önemli eserlerinden biri olan William Gibson imzalı Neuromancer romanından uyarlanan yeni dizisi için beklenen ilk fragmanı ve yayın tarihini paylaştı. Matrix hayranlarının kendinden pek çok tanıdık öge bulacağı dev bütçeli yapım, ilk sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

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Wachowski kardeşlerin sinema tarihini değiştiren The Matrix serisine doğrudan ilham kaynağı olan ve cyberpunk akımının başlangıcı kabul edilen Neuromancer, nihayet dizi olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Wachowski kardeşlerin sinema tarihini değiştiren The Matrix serisine doğrudan ilham kaynağı olan ve cyberpunk akımının başlangıcı kabul edilen Neuromancer, nihayet dizi olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Apple TV tarafından yayın hakları satın alınan efsanevi eserin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Tüm dünyada bilim kurgu ve teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran bu yapımın arkasında, türün 'babası' olarak bilinen 1948 doğumlu yazar William Gibson imzası bulunuyor.

1984 yılında piyasaya sürülen Neuromancer, edebiyat tarihinde Nebula, Hugo ve Philip K. Dick ödüllerinin üçünü birden kazanabilen tek roman olma unvanını taşıyor.

1984 yılında piyasaya sürülen Neuromancer, edebiyat tarihinde Nebula, Hugo ve Philip K. Dick ödüllerinin üçünü birden kazanabilen tek roman olma unvanını taşıyor.

Gibson’ın Sprawl üçlemesinin ilk kitabı olan bu eser, 'high tech, low life' (yüksek teknoloji, düşük yaşam kalitesi) felsefesini hayatımıza sokan temel yapı taşı olarak biliniyor.

The Matrix serisini izleyenlerin bu dizide yabancılık çekmeyeceği neredeyse kesin. Çünkü romandaki temel unsurlar Matrix evrenine birebir ilham vermiş durumda:

  • Main karakter Henry Case, pis işlere bulaşmış yetenekli bir hacker.

  • Case, hackleme işlerini yaparken ensesine taktığı bir jak vasıtasıyla doğrudan 'The Matrix' adındaki sanal ağa bağlanıyor.

  • Tıpkı Matrix’teki Trinity gibi Case’in yanında da siyahlar içerisinde dövüşçü bir kadın olan Molly yer alıyor.

  • Hikayede yine Matrix’ten hatırlayacağımız 'Zion' adında bir yerleşim yeri bulunuyor ve yapay zekanın sınırlarını aşma mücadelesi işleniyor.

Gibson’ın romanları daha önce de sinemayı beslemişti.

Gibson’ın romanları daha önce de sinemayı beslemişti.

Yazarın Johnny Mnemonic romanı 1995 yılında Keanu Reeves’in başrolünde olduğu bir filme uyarlanmış, The Peripheral romanı ise 2022 yılında tek sezonluk bir dizi olarak ekranlara gelmişti.

Neuromancer Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Başrolünde Callum Turner’ın (Case karakteriyle) yer aldığı Neuromancer dizisi, 22 Ocak 2027 tarihinde Apple TV platformunda izleyiciyle buluşacak. İlk sezonun göreceği ilgiye göre yazarın Sprawl üçlemesinin devam kitaplarının da diziye uyarlanması bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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