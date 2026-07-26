Matrix'in İlham Kaynağı Neuromancer Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu: İlk Fragman Yayınlandı
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Apple TV, bilim kurgu dünyasının en önemli eserlerinden biri olan William Gibson imzalı Neuromancer romanından uyarlanan yeni dizisi için beklenen ilk fragmanı ve yayın tarihini paylaştı. Matrix hayranlarının kendinden pek çok tanıdık öge bulacağı dev bütçeli yapım, ilk sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Wachowski kardeşlerin sinema tarihini değiştiren The Matrix serisine doğrudan ilham kaynağı olan ve cyberpunk akımının başlangıcı kabul edilen Neuromancer, nihayet dizi olarak izleyici karşısına çıkıyor.
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1984 yılında piyasaya sürülen Neuromancer, edebiyat tarihinde Nebula, Hugo ve Philip K. Dick ödüllerinin üçünü birden kazanabilen tek roman olma unvanını taşıyor.
Gibson’ın romanları daha önce de sinemayı beslemişti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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