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Psikologlar Açıkladı: Profil Fotoğrafını Sık Değiştirenlerin 5 Ortak Motivasyonu

Psikologlar Açıkladı: Profil Fotoğrafını Sık Değiştirenlerin 5 Ortak Motivasyonu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 08:42
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Sosyal medyada aynı profil fotoğrafını yıllarca kullananlar da var, birkaç günde bir değiştirenler de... İlk bakışta bu durum kararsızlık, güvensizlik ya da sadece 'beğeni toplama arzusu' gibi görünse de dijital davranışlar üzerine yapılan psikolojik araştırmalar ezber bozuyor. Uzmanlara göre, profil resmini sık sık güncellemek bir kararsızlık belirtisi değil; aksine bireyin değişen kimliğini, ruh halini ve kendini dış dünyaya sunma biçimini yansıtma ihtiyacı.

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Psikoloji bilimi, sosyal ağları insanların kendilerine dair bir imaj oluşturup bunu çevrelerine yansıttıkları dinamik alanlar olarak tanımlıyor.

Psikoloji bilimi, sosyal ağları insanların kendilerine dair bir imaj oluşturup bunu çevrelerine yansıttıkları dinamik alanlar olarak tanımlıyor.

Çevrimiçi öz-sunum (self-presentation) üzerine yapılan araştırmalar; seçilen görsellerin kişisel ilgi alanlarını, duygusal durumları, değerleri ve yaşamın dönüm noktalarını temsil ettiğini gösteriyor. Bireyin hayatında, görünümünde veya hislerinde bir şeyler değiştiğinde, dünyaya sunduğu dijital imajı da güncelleme ihtiyacı doğuyor.

Toplumda yaygın olan bir diğer yanlış inanış ise bu kişilerin yalnızca onaylanma veya 'beğeni' peşinde olduğu yönünde.

Uzmanlar, sosyal etkileşim arayışının bir etken olabileceğini kabul etmekle birlikte, asıl motivasyonun çok daha derin nedenlere dayandığını vurguluyor:

Uzmanlar, sosyal etkileşim arayışının bir etken olabileceğini kabul etmekle birlikte, asıl motivasyonun çok daha derin nedenlere dayandığını vurguluyor:

  • Temsil Yetisini Kaybeden İmajlar: Kişinin artık eski fotoğrafın kendisini yansıtmadığını hissetmesi.

  • Yeni Bir Sayfa: Kişisel veya profesyonel hayatta başlayan yeni bir dönemi görünür kılma arzusu.

  • Anıları Ölümsüzleştirme: Önemli bir başarıyı, seyahati veya dönüm noktasını paylaşma isteği.

  • İmaj Değişimi: Stilde veya fiziksel görünümde yapılan yenilikleri dijital ortama aktarma.

  • Duygusal İfade: Anlık bir ruh halini veya hissi kelimelere dökmeden iletme çabası.

Araştırmalar, tercih edilen profil fotoğraflarının ve güncelleme sıklığının kişilik özellikleri hakkında bazı ipuçları verebileceğini kabul ediyor.

Araştırmalar, tercih edilen profil fotoğraflarının ve güncelleme sıklığının kişilik özellikleri hakkında bazı ipuçları verebileceğini kabul ediyor.

Ancak uzmanlar önemli bir uyarıda bulunuyor: Bu davranışlar tek başına bir insan hakkında kesin analizler yapmak için yeterli değil. Fotoğraf seçimleri; kullanılan platforma, sosyal bağlama ve tamamen kişisel tercihlere göre değişiklik gösteriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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