Psikologlar Açıkladı: Profil Fotoğrafını Sık Değiştirenlerin 5 Ortak Motivasyonu

Çevrimiçi öz-sunum (self-presentation) üzerine yapılan araştırmalar; seçilen görsellerin kişisel ilgi alanlarını, duygusal durumları, değerleri ve yaşamın dönüm noktalarını temsil ettiğini gösteriyor. Bireyin hayatında, görünümünde veya hislerinde bir şeyler değiştiğinde, dünyaya sunduğu dijital imajı da güncelleme ihtiyacı doğuyor.

Toplumda yaygın olan bir diğer yanlış inanış ise bu kişilerin yalnızca onaylanma veya 'beğeni' peşinde olduğu yönünde.