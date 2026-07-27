Psikologlar Açıkladı: Profil Fotoğrafını Sık Değiştirenlerin 5 Ortak Motivasyonu
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Sosyal medyada aynı profil fotoğrafını yıllarca kullananlar da var, birkaç günde bir değiştirenler de... İlk bakışta bu durum kararsızlık, güvensizlik ya da sadece 'beğeni toplama arzusu' gibi görünse de dijital davranışlar üzerine yapılan psikolojik araştırmalar ezber bozuyor. Uzmanlara göre, profil resmini sık sık güncellemek bir kararsızlık belirtisi değil; aksine bireyin değişen kimliğini, ruh halini ve kendini dış dünyaya sunma biçimini yansıtma ihtiyacı.
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Psikoloji bilimi, sosyal ağları insanların kendilerine dair bir imaj oluşturup bunu çevrelerine yansıttıkları dinamik alanlar olarak tanımlıyor.
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Uzmanlar, sosyal etkileşim arayışının bir etken olabileceğini kabul etmekle birlikte, asıl motivasyonun çok daha derin nedenlere dayandığını vurguluyor:
Araştırmalar, tercih edilen profil fotoğraflarının ve güncelleme sıklığının kişilik özellikleri hakkında bazı ipuçları verebileceğini kabul ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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