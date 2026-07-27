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Günde 140 Bin Aracın Geçtiği Köprü Yıkılıyor: Yerine 8 Şeritli Dev Köprü İnşa Edecekler

Günde 140 Bin Aracın Geçtiği Köprü Yıkılıyor: Yerine 8 Şeritli Dev Köprü İnşa Edecekler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 09:16
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ABD'nin Oregon ve Washington eyaletlerini birbirine bağlayan I-5 otoyolu üzerindeki tarihi köprü yıkılarak yerine 8 şeritli ve hafif raylı sistem entegrasyonuna sahip dev bir köprü inşa edilecek. Federal onayı alan projede inşaat sürecine geçiş için yeşil ışık yakıldı.

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Oregon ile Washington eyaletleri arasındaki en kritik ulaşım akslarından biri olan Interstate 5 (I-5) üzerindeki köprü projesinde tarihi bir dönüm noktası geride bırakıldı.

Oregon ile Washington eyaletleri arasındaki en kritik ulaşım akslarından biri olan Interstate 5 (I-5) üzerindeki köprü projesinde tarihi bir dönüm noktası geride bırakıldı.

Eyaletlerarası Köprü Yenileme Programı (Interstate Bridge Replacement Program), projenin uygulanması için gereken federal çevre onayının alındığını duyurdu.

Federal Karayolu İdaresi ve Federal Ulaşım İdaresi tarafından yayımlanan 'değiştirilmiş karar kaydı' ile Ulusal Çevre Politikası Yasası (NEPA) incelemesi resmen tamamlandı. Alınan bu nihai onay, 109 yıllık eski yapının yıkılmasına ve yerine ek şeritler, bağlantı yolları ve raylı sistem hatlarını içeren 8 kilometrelik (5 mil) dev projenin inşasına olanak tanıyor.

Günde ortalama 140 bin aracın geçiş yaptığı mevcut köprü; dar yapısı, toplu taşıma ve yayalar için yetersiz alan sunması nedeniyle I-5 otoyolunda büyük bir darboğaz oluşturuyordu.

Günde ortalama 140 bin aracın geçiş yaptığı mevcut köprü; dar yapısı, toplu taşıma ve yayalar için yetersiz alan sunması nedeniyle I-5 otoyolunda büyük bir darboğaz oluşturuyordu.

Columbia Nehri üzerindeki gemi geçişleri sırasında açılır-kapanır yapısı nedeniyle trafiğin tamamen durmasına yol açan köprünün, olası büyük bir depreme karşı dayanıksız oluşu yenileme sürecini zorunlu kıldı.

Yapılacak yeni projeyle birlikte:

  • Mevcut eski yapı tamamen yıkılarak yerine 8 şeritli modern bir köprü inşa edilecek.

  • Hayden Adası ve 14 numaralı Eyalet Yolu için yeni bağlantı rampaları eklenecek.

  • Bisiklet ve yaya yollarının yanı sıra toplu taşıma için özel şeritler ayrılacak.

  • Portland'dan gelen hafif raylı sistem, Vancouver şehir merkezine kadar uzatılacak.

Washington Valisi Bob Ferguson yaptığı açıklamada, projenin hayata geçirilmesi için sabırsızlandıklarını belirtti.

Washington Valisi Bob Ferguson yaptığı açıklamada, projenin hayata geçirilmesi için sabırsızlandıklarını belirtti.

Programın geçici yöneticisi Carley Francis de çevre belgesindeki onayların ardından inşaat aşamasına geçileceğini ve sözleşme süreçlerinin hızlanacağını vurguladı.

Son aylarda maliyet artışları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan projede, bu yılın başlarında 13,5 ila 15,2 milyar dolar arasında değişen bütçe tahminleri yapılmıştı. Proje yönetiminin mevcut hedef maliyeti ise yaklaşık 14,4 milyar dolar olarak belirlendi.

Açıklanan takvime göre, 2027 yılında yüklenici firma ile sözleşme imzalanması ve köprü yapısı ile bağlantı yollarının inşasına başlanması planlanıyor. Ancak raylı sistemin Vancouver şehir merkezindeki kütüphaneye kadar uzatılması gibi ilave etaplar için Washington eyaleti yetkililerinin ek finansman arayışı devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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