Günde 140 Bin Aracın Geçtiği Köprü Yıkılıyor: Yerine 8 Şeritli Dev Köprü İnşa Edecekler
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Oregon ile Washington eyaletleri arasındaki en kritik ulaşım akslarından biri olan Interstate 5 (I-5) üzerindeki köprü projesinde tarihi bir dönüm noktası geride bırakıldı.
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Günde ortalama 140 bin aracın geçiş yaptığı mevcut köprü; dar yapısı, toplu taşıma ve yayalar için yetersiz alan sunması nedeniyle I-5 otoyolunda büyük bir darboğaz oluşturuyordu.
Washington Valisi Bob Ferguson yaptığı açıklamada, projenin hayata geçirilmesi için sabırsızlandıklarını belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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