Günde 140 Bin Aracın Geçtiği Köprü Yıkılıyor: Yerine 8 Şeritli Dev Köprü İnşa Edecekler

Programın geçici yöneticisi Carley Francis de çevre belgesindeki onayların ardından inşaat aşamasına geçileceğini ve sözleşme süreçlerinin hızlanacağını vurguladı.

Son aylarda maliyet artışları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan projede, bu yılın başlarında 13,5 ila 15,2 milyar dolar arasında değişen bütçe tahminleri yapılmıştı. Proje yönetiminin mevcut hedef maliyeti ise yaklaşık 14,4 milyar dolar olarak belirlendi.

Açıklanan takvime göre, 2027 yılında yüklenici firma ile sözleşme imzalanması ve köprü yapısı ile bağlantı yollarının inşasına başlanması planlanıyor. Ancak raylı sistemin Vancouver şehir merkezindeki kütüphaneye kadar uzatılması gibi ilave etaplar için Washington eyaleti yetkililerinin ek finansman arayışı devam ediyor.