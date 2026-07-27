10 Kuralı İhlal Eden Yandı! Ticaret Bakanlığı Duyurdu: 1 Ağustos'ta Başlıyor

1. Çocuklara yönelik hedefli reklamlar yasaklandı

Çocukların kişisel verilerini işleyerek profilleme yapan ve onlara özel hedefli reklam sunan sistemler tamamen yasaklanıyor. Yetişkinlere yönelik hedefli reklamlarda ise şeffaflık zorunlu kılınıyor. Reklam verenler, kullanıcılara bu reklamın karşılarına hangi kriterlere dayanarak çıktığını ve bu ayarları nasıl değiştirebileceklerini açık ve kolay ulaşılabilir bir şekilde sunmakla yükümlü olacak.

2. 'Influencer'lara sıkı takip

Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) kazanç, indirim, hediye ürün veya etkinlik daveti gibi herhangi bir menfaat karşılığında yaptığı paylaşımlarda 'gizli reklam' dönemi bitiyor. İçeriklerin reklam niteliği taşıdığının net bir şekilde anlaşılması adına, paylaşımlarda 'reklam' veya 'tanıtım' ibarelerinin kullanılması yasal bir zorunluluk haline geliyor.

3. İndirimli satışlarda 'son 10 gün' şartı

Tüketicilerin sıklıkla karşılaştığı sahte indirim oyunlarına karşı '10 gün kuralı' devreye giriyor. Bir ürünün indirimden önceki fiyatı olarak, yalnızca indirimin başladığı tarihten önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat baz alınabilecek ve bu fiyatın üzeri çizilecek.

4. Şikayet platformlarında hızlı çözüm dönemi

Tüketici memnuniyetsizliklerinin dile getirildiği şikayet sitelerinde, firmaların haklarını korumak ve süreci hızlandırmak adına satıcı/sağlayıcılara tanınan cevap hakkı süresi 72 saatten 48 saate düşürüldü.

5. Yasa dışı şans oyunları, astrolog, fal...

Yasa dışı şans oyunları, fal, medyum ve astrolog reklamlarının kapsamı da genişletilerek tamamen yasaklandı.

6. Yapay zeka karakterlerine 'açıklama' zorunluluğu

Teknolojinin son imkanlarıyla hazırlanan ve insandan ayırt edilemeyen yapay zekâ destekli dijital karakterlerin yer aldığı reklamlarda, durumun tüketiciler tarafından net bir şekilde anlaşılması sağlanacak. Gerçek kişilerin yapay zekâ ile kopyalanarak bir ürünü bizzat deneyimlemiş gibi gösterildiği aldatıcı reklamlar ise tamamen yasak kapsamına alındı.

7. Tüketici yorumlarına doğrulama

Reklamlarda altı doldurulmadan kullanılan 'çevre dostu' veya 'doğa dostu' gibi genel geçer ifadelerin arkasına sığınılamayacak. Bu tür iddiaların akademik veya akredite kuruluşlarca kanıtlanması istenecek.

8. Takviye edici gıda reklamları

Takviye edici gıdaların normal beslenme kapsamında tüketilen gıdaların yerine geçtiği izlenimini oluşturacak şekilde reklamının yapılması yasaklandı.

9. Akademik ünvanlar yanıltıcı şekilde kullanılamayacak

Ticari reklam ve ilanlarda tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla akademik ünvanların yanıltıcı ve aldatıcı biçimde kullanılamayacak.

10. Yorum doğrulama

Satın alma sürecinin doğrulanmasının mümkün olmadığı mecralardan alınan tüketici değerlendirmeleri yayımlanamayacak.