Yeni Parti'nin Adı Değişecek mi? Özgür Özel Açıkladı

Yenilik Partisi'nin başvurusuyla başlayan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YENİ Parti'ye tebligat göndermesiyle gündeme oturan isim tartışmasında topun şu an Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu hatırlatan Özgür Özel, partisinin böyle bir sonuçla karşılaşmayı beklemediğini ama hazırlıklı olduklarını söyledi.

'Beklemiyoruz ama böyle bir karar verilirse de, isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz' diyen Özgür Özel 'Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu ‘yeni’ adını terk etmeyi düşünmüyoruz' diye konuştu.