Yeni Parti'nin Adı Değişecek mi? Özgür Özel Açıkladı
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Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim benzerliği tartışması yeni bir aşamaya taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği tebligatın ardından merakla beklenen açıklamayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Özel, olası bir kararı karşısında ne yapacaklarını ilk kez kendi ağzından anlattı.
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Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? Özgür Özel açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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