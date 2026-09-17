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Yeni Parti'nin Adı Değişecek mi? Özgür Özel Açıkladı

Yeni Parti'nin Adı Değişecek mi? Özgür Özel Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 17:32
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Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim benzerliği tartışması yeni bir aşamaya taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği tebligatın ardından merakla beklenen açıklamayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Özel, olası bir kararı karşısında ne yapacaklarını ilk kez kendi ağzından anlattı.

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Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? Özgür Özel açıkladı.

Yeni Parti'nin ismi değişecek mi? Özgür Özel açıkladı.

Yenilik Partisi'nin başvurusuyla başlayan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YENİ Parti'ye tebligat göndermesiyle gündeme oturan isim tartışmasında topun şu an Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu hatırlatan Özgür Özel, partisinin böyle bir sonuçla karşılaşmayı beklemediğini ama hazırlıklı olduklarını söyledi.

'Beklemiyoruz ama böyle bir karar verilirse de, isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz' diyen Özgür Özel 'Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu ‘yeni’ adını terk etmeyi düşünmüyoruz' diye konuştu.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile temas halinde olduğunu belirten Özel, 'Kendileri başvuruda bulunmuşlar. Biz de buna karşı hamlemizi yapıp, gerekli savunmamızı mahkemeye sunacağız' diyerek sürecin hukuki zeminde ilerlediğini vurguladı. Özel, konunun bir parti kapatma davasına dönüştürülmemesi gerektiğinin altını çizerek nihai kararı Anayasa Mahkemesi'nin vermesini tercih ettiğini söyledi.

Tartışma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine Yeni Parti'ye isim değişikliği yönünde tebligat göndermesiyle büyümüştü. Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de daha önce yaptığı açıklamada iltibas incelemesinin sadece isimle sınırlı kalmayacağını, amblem ve rumuzu da kapsayacağını belirtmişti. 

24 Temmuz'da Özgür Özel'in CHP'den istifasıyla 91 milletvekiliyle kurulan Yeni Parti, aynı gün Yargıtay listesine kaydedilmişti; 2020'de kurulan Yenilik Partisi ise iki partinin isim benzerliğini gerekçe göstererek itirazda bulunmuştu.

Yeni Parti'nin ismi değişirse ne olacak?

Yenilik Partisi'nin itirazı kabul görürse Yeni Parti, tabelasından mitinglerine kadar her yerde kullandığı ismi kısmen değiştirmek zorunda kalabilir. Ancak Özel'in açıklamaları, böyle bir senaryoda bile partinin 'Yeni' vurgusunu koruyacağını, sadece kelimenin etrafında ufak bir düzenlemeye gideceklerini gösteriyor.

Sürecin son noktası Anayasa Mahkemesi'nin önünde duruyor. Yüksek mahkemenin vereceği karara kadar Yeni Parti ismini korumaya devam edecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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