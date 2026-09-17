Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, içinizde tuttuğunuz bir duygu bugün alt bel ve kalça bölgenizde fiziksel bir gerginlik olarak karşılık bulabilir. Chiron'un Koç'a dönüşü eski bir gerginliği de yeniden gündeme getirebilir. Sıcak bir duş ya da kısa bir esneme, bugün bedeninizdeki bu yükü hafifletecek en etkili yöntem.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…