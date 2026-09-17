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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 18 Eylül Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 18 Eylül Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 18 Eylül Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması ve Chiron'un kendi burcunuza dönmesi baş bölgenizde belirgin bir gerginlik yaratabilir; özellikle çenenizi sıktığınızı fark edebilirsiniz. Zor bir konuşmanın stresi migren benzeri bir ağrıya dönüşmeden, günün ortasında birkaç dakikalığına gözlerinizi kapatıp derin nefes almanız işe yarayacak. Akşam Yay'daki İlk Dördün'ün enerjisini bir yürüyüşe ya da hafif harekete kanalize etmeniz, biriken gerginliği atmanıza yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, söylemek istediğiniz ama söyleyemediğiniz bir şey bugün boğazınızda bir düğüm gibi hissedilebilir; Merkür-Satürn geriliminin etkisiyle sesiniz normalden kısık çıkabilir. Sıcak bir içecek ve rahat bir nefes egzersizi bu düğümü çözecek. Ensenizde de gün boyunca biriken bir gerginlik olabilir, akşam omuzlarınızı gevşetmeye zaman ayırın.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yöneticiniz Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması sinir sisteminizi normalden fazla zorlayabilir; ellerinizde ya da omuzlarınızda bir gerginlik fark edebilirsiniz. Çok fazla konu üzerinde aynı anda düşünmek yerine, bugün tek bir işe odaklanmak zihninizi rahatlatacak. Akşam ekranlardan uzaklaşıp sessiz bir aktiviteye zaman ayırmanız uykunuzu koruyacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ciddi bir konuşmanın ya da sorumluluğun ağırlığı bugün midenizde hissedilebilir; Merkür-Satürn geriliminin etkisiyle sindiriminiz normalden yavaş çalışabilir. Ağır değil, hafif ve sıcak yiyecekler bugün size iyi gelecek. Kendinizi güvende hissettiğiniz bir ortamda kısa bir mola vermeniz, biriken gerginliği azaltacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Chiron'un kendi elementinizden Koç'a dönüşü ve Merkür-Satürn gerginliği kalp atışlarınızı normalden hızlı hissetmenize neden olabilir; bu genelde bastırılmış bir duygunun fiziksel yansıması. Duygularınızı bir arkadaşınızla paylaşmak bu yükü hafifletecek. Sırtınızda ve omuzlarınızda biriken gerginlik için akşam kısa bir esneme rutini işe yarayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün yöneticiniz Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması bağırsak ve sindirim sisteminizde bir sıkışmaya yol açabilir; her şeyi kontrol etme çabanız bugün bedeninize de yansıyor. Yavaş yemek yemek ve öğün aralarında kısa molalar vermek sindiminizi rahatlatacak. Ellerinizdeki gerginliği fark ederseniz, birkaç dakika esnetmeniz yeterli olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bir karar verme baskısı bugün böbrekleriniz ve bel bölgenizde fiziksel bir ağırlık olarak kendini gösterebilir; Merkür-Satürn geriliminin bedeninizdeki yansıması bu. Yeterince su içmek ve sırtınızı desteklemek bugün özellikle önemli. Akşam Yay'daki İlk Dördün'ün enerjisiyle kısa bir yürüyüş, hem kararınızı netleştirecek hem bedeninizi rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, içinizde tuttuğunuz bir duygu bugün alt bel ve kalça bölgenizde fiziksel bir gerginlik olarak karşılık bulabilir. Chiron'un Koç'a dönüşü eski bir gerginliği de yeniden gündeme getirebilir. Sıcak bir duş ya da kısa bir esneme, bugün bedeninizdeki bu yükü hafifletecek en etkili yöntem.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kendi burcunuzdaki İlk Dördün kalça ve karaciğer bölgenizi normalden fazla hareketlendiriyor; Merkür-Satürn gerginliği ise bu enerjiyi biraz ağırlaştırabilir. Ağır yiyeceklerden ve alkolden bugün uzak durmanız karaciğerinizi koruyacak. Uzun süre aynı pozisyonda kalmayın, kısa aralıklarla kalkıp gerinin.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yöneticiniz Satürn'ün Merkür'e karşıt açı yapması diz ve eklemlerinizde belirgin bir gerginlik yaratabilir; sorumluluk yükünüzü fiziksel olarak da taşıyorsunuz. Günün ortasında kısa bir mola ve hafif esneme bu gerginliği önemli ölçüde azaltacak. Dişlerinizi sıktığınızı fark ederseniz, çenenizi bilinçli olarak gevşetmeyi deneyin.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, zihninizdeki yoğun düşünce trafiği bugün dolaşım sisteminize ve baldırlarınıza da yansıyıp bir gerginliğe dönüşebilir. Kısa, düzenli hareket molaları bugün size uzun bir egzersizden daha çok iyi gelecek. Akşam erken yatmak, sinirlerinizi toparlamanın en etkili yolu olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, çevrenizdeki ciddi ve ağır hava bugün ayaklarınızda bir ağırlık hissi olarak kendini gösterebilir; normalden fazla yorgun hissetmeniz şaşırtıcı olmasın. Ayaklarınızı yükseltip dinlendirmeniz hem bedeninizi hem ruhunuzu rahatlatacak. Yatmadan önce ayaklarınıza birkaç dakika masaj yapmanız, bugünün ağırlığını üzerinizden atmanın en iyi yolu.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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