Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'te ilerlemesi mide ve sindirim sisteminizi duygusal dalgalanmalara oldukça duyarlı kılıyor. Stresli bir anda yediğiniz bir şey hazımsızlık ya da hafif bir şişkinlik yaratabilir. Duygusal yükünüzü yemekle bastırma eğiliminiz güçlenebilir; bunun farkında olmak bile size fren yapma şansı verecek. Göğüs bölgesinde nefes darlığına benzer bir sıkışma hissi yaşarsanız, bunun çoğu zaman fiziksel değil duygusal bir tepki olduğunu unutmayın. Kendinize ayıracağınız sessiz bir zaman, sıcak bir çorba ya da tanıdık bir ortam şifa niyetine en çok işe yarayacak şeyler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…