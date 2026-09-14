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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 15 Eylül Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 15 Eylül Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 15 Eylül Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Mars'ın enerjisi bedeninizi normalden fazla zorlayabilir. Spor yaparken ya da günlük tempoyu hızlandırırken baş ve boyun bölgesinde ani gerginlikler, migren benzeri ağrılar hissedebilirsiniz. Her şeyi aceleyle yetiştirme isteğiniz kaslarınızda, özellikle sırt üst kısmında tutulmaya yol açabilir. Ani bir çarpma ya da küçük bir kesik riski var; dikkatinizi toplayarak hareket etmeniz sizi koruyacak. Bol su tüketmek ve gerginliği atmak için kısa, yoğun bir egzersiz molası size iyi gelecek. Bedeniniz hız istiyor ama sınırlarınızı da hatırlatıyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs'ün etkisiyle boğaz ve boyun bölgeniz biraz hassaslaşabilir. Ses kısıklığı, hafif bir boğaz ağrısı ya da boyunda tutulma hissedebilirsiniz; özellikle uzun süre aynı pozisyonda oturmak bu şikayeti tetikleyebilir. Konfor arayışınız tabağınıza da yansıyabilir; ağır ve şekerli yiyeceklere olan eğiliminiz artabilir, bu da sindirim sisteminizi yavaşlatabilir. Küçük ama düzenli hareketler, özellikle boyun ve omuz esnetmeleri, biriken gerginliği dağıtacak. Doğanızda var olan sabır bedeninize de iyi gelecek; aceleye getirmeden, yavaş ama istikrarlı bir bakım rutini kurmanız yeterli.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Merkür sinir sisteminizi ve solunumunuzu ön plana çıkarıyor. Hafif bir öksürük, alerjik bir burun tıkanıklığı ya da sık sık dikkat dağılması yaşayabilirsiniz. Aynı anda birden fazla işle uğraşma alışkanlığınız ellerinizde ve bileklerinizde de yorgunluğa yol açabilir; telefon ya da klavye kullanımınızı ara ara kesmeniz iyi olacak. Uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz, çünkü zihniniz gece de plan yapmaya devam ediyor; yatmadan önce kısa bir yürüyüş ya da nefes egzersizi bu döngüyü kırabilir. Meraklı doğanız bedeninizi de biraz yavaşlatmayı öğrenmeli.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'te ilerlemesi mide ve sindirim sisteminizi duygusal dalgalanmalara oldukça duyarlı kılıyor. Stresli bir anda yediğiniz bir şey hazımsızlık ya da hafif bir şişkinlik yaratabilir. Duygusal yükünüzü yemekle bastırma eğiliminiz güçlenebilir; bunun farkında olmak bile size fren yapma şansı verecek. Göğüs bölgesinde nefes darlığına benzer bir sıkışma hissi yaşarsanız, bunun çoğu zaman fiziksel değil duygusal bir tepki olduğunu unutmayın. Kendinize ayıracağınız sessiz bir zaman, sıcak bir çorba ya da tanıdık bir ortam şifa niyetine en çok işe yarayacak şeyler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Güneş enerjinizi tavan yaptırıyor ama kalbinizin ve sırtınızın bu tempoyu takip etmesi gerekiyor. Normalden fazla yüklendiğiniz bir gün, akşama doğru sırt üst kısmında ya da omuzlarda bir yorgunluk hissi bırakabilir. Kalp atışlarınızın hızlandığını fark ettiğiniz anlar olabilir; bunun çoğu zaman heyecan ya da kahve fazlalığıyla ilgili olduğunu bilmek sizi rahatlatacak, yine de aşırıya kaçmamak faydalı. Sahnede olma isteğiniz sizi dinlenmeyi ihmal etmeye itebilir; günün bir bölümünü tamamen kendinize, hiçbir performans beklentisi olmadan ayırmanız bedeninizi toparlayacak. Güneşin altında biraz zaman geçirmek ise moralinizi yükseltecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Merkür bağırsak ve sindirim sisteminizi biraz hassaslaştırıyor. Her şeyi kontrol altında tutma çabanız mide bölgenizde bir sıkışma ya da düzensiz sindirim şeklinde kendini gösterebilir. Rutininizde küçük bir değişiklik, örneğin farklı bir öğün saati, beklediğinizden fazla tepki verebilir. Detaylara olan düşkünlüğünüz sağlık konusunda avantajınız; küçük belirtileri erkenden fark edip önlem alabilirsiniz. Ellerinizi ve cildinizi de ihmal etmeyin, kuruluk biraz artabilir. Kendinize karşı biraz daha hoşgörülü olmak, bedeninizin de rahatlamasına yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs böbrekleriniz ve bel bölgeniz üzerinden bir denge uyarısı gönderiyor. Yeterince su içmemek, hafif bel ağrılarına ya da halsizliğe yol açabilir. İki seçenek arasında uzun süre kalıp karar verememeniz bedeninize de yansıyabilir; kararsızlığın yarattığı gerginlik omuzlarınızda ve boynunuzda hissedilebilir. Cildiniz de bu dönemde biraz daha hassas; ani hava değişimlerine karşı nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Estetik ve uyum arayışınız sağlık rutininize de yansısın; günlük hayatınıza küçük ama düzenli bir denge unsuru, örneğin sabit saatte yürüyüş, eklemeniz size çok iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay'ın kendi burcunuzda ilerlemesi bedeninizde biriken gerginliği yüzeye çıkarmak istiyor. Uzun süredir görmezden geldiğiniz küçük bir rahatsızlık artık dikkatinizi çekecek kadar belirginleşebilir; bunu ertelemek yerine üzerine gitmeniz iyileşme sürecini hızlandıracak. Yoğun duygusal iniş çıkışlar uyku düzeninizi bozabilir. Her şeyi kontrol etme isteğiniz bedeninizi de gevşemekten alıkoyabilir; bırakmayı öğrenmek burada gerçek bir şifa yöntemi. Yenilenme gücünüz güçlü, bu yüzden küçük bir aksaklık bile beklediğinizden hızlı toparlanmanıza engel değil. Suya, banyoya ya da yüzmeye ayıracağınız zaman size fazlasıyla iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Jüpiter kalçalar, uyluklar ve karaciğerinizle ilgili bir uyarı gönderiyor. Hareketli, dışarıda geçen bir gün kalçalarınızda ve bacaklarınızda bir yorgunluğa yol açabilir; uzun yürüyüşlerden önce esneme yapmayı ihmal etmeyin. Aşırıya kaçma eğiliminiz sofranıza da yansıyabilir; ağır ya da alkollü bir akşam, ertesi gün karaciğerinizin sizi uyarmasına neden olabilir. Özgürlük tutkunuz sizi bir kez daha maceraya çağırabilir, ancak bedeninizin de dinlenmeye ihtiyacı olduğunu unutmayın. Ölçülü bir tempo, hem enerjinizi korumanızı hem de fırsatlardan tam anlamıyla keyif almanızı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Satürn kemikler, eklemler ve dizlerinize dair bir hatırlatma yapıyor. Uzun süre ayakta kalmak ya da her zamankinden fazla çalışmak diz ve bel bölgenizde tutulmaya yol açabilir. Sorumluluk yükünüzü omuzlarınızda taşıma alışkanlığınız fiziksel bir gerginliğe dönüşebilir; kısa molalar vermek büyük fark yaratacak. Dişleriniz ve cildiniz de bu dönemde biraz daha kırılgan olabilir, düzenli bakımı aksatmayın. Disiplinli yapınız sağlığınız için de bir avantaj: küçük ama sürdürülebilir bir egzersiz rutini başlatırsanız, uzun vadede en çok işe yarayan adım bu olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Uranüs dolaşım sisteminiz ve ayak bilekleriniz üzerinden ani bir sinyal gönderebilir. Beklenmedik bir çarpma, burkulma ya da ani bir baş dönmesi yaşayabilirsiniz; hızlı hareket ederken bir an durup çevrenize dikkat etmeniz sizi koruyacak. Düzensiz uyku saatleriniz sinirlerinizi geriyor olabilir; alışılmadık bir program denemek yerine sabit bir rutine bağlı kalmak sizi rahatlatacak. Sosyal çevrenizdeki hareketlilik enerjinizi yükseltse de, kalabalıktan uzaklaşıp tek başınıza geçireceğiniz zamanlar sinir sisteminizi dengeleyecek. Farklılığınız sizi ileri taşıyor, yeter ki bedeninizin sınırlarını unutmayın.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Neptün bağışıklık sisteminiz ve ayaklarınız üzerinden hassasiyetinizi artırıyor. Mevsim geçişinin de etkisiyle hafif bir yorgunluk, alerjik bir tepki ya da ayaklarda şişkinlik hissedebilirsiniz. Başkalarının duygusal yükünü üstlenme alışkanlığınız enerjinizi olması gerekenden fazla tüketebilir; sınır koymayı öğrenmek bedeninizi de koruyacak. Uyku kaliteniz dış etkenlere karşı bu dönemde daha savunmasız; yatmadan önce ekran süresini azaltmak size iyi gelecek. Suyla kurduğunuz bağ şifalı: kısa bir yüzme, sıcak bir duş ya da sadece deniz kenarında yürüyüş sinir sisteminizi dengeleyecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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