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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 11 Eylül Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 11 Eylül Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 11 Eylül Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün her zamankinden daha hızlı hareket etmek isteyebilirsin ama bu tempo omuzlarında ve boynunda gerginlik biriktirebilir. Uzun süre aynı pozisyonda kalman gerekiyorsa arada kalkıp birkaç dakika esneme molası ver; küçük bir hareket bile akşama kalan yorgunluğu azaltır. Su içmeyi de unutma, telaşlı geçen bir günde susadığını fark etmen gecikebilir.

Akşam saatlerine doğru sinirlerin biraz gergin olabilir; bu da uykuya geçişini zorlaştırabilir. Yatmadan önce telefonla vakit geçirmek yerine kısa bir yürüyüş ya da sessiz bir aktivite seni rahatlatır. Bugün bedenini zorlamak yerine dinlemeyi tercih et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ağır ya da yağlı bir öğün seni öğleden sonra yavaşlatabilir. Damak zevkine yenilmek yerine biraz daha hafif seçimler yapman günün geri kalanında kendini daha dinç hissetmeni sağlar. Boyun ve boğaz bölgende hassasiyet varsa bugün soğuk havaya karşı dikkatli ol.

Zihinsel olarak da biraz durağan hissedebilirsin; bu durum yeni bir şey öğrenmek yerine bildiğin işleri tekrarlamak isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Kısa bir yürüyüş, hem bedenini hem kafanı toparlamana yardımcı olur. Bugün kendine acele ettirme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihnin bedeninden daha hızlı çalışıyor olabilir; bu da seni gerçekte olduğundan daha yorgun hissettirebilir. Ekranın karşısında geçirdiğin süreyi kısa aralarla bölmen, göz ve boyun yorgunluğunu azaltır. Derin nefes almak için birkaç dakika ayırman zihnini sakinleştirir.

Uykuya dalmadan önce aklından geçen çok sayıda düşünce seni oyalayabilir; bunları bir kağıda not etmek zihnini boşaltmana yardımcı olur. Bugün bedenine biraz daha yavaşlamayı öğret. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal yoğunluk mide ve sindirim sistemine yansıyabilir; stresli anlarda hızlı yemek yemek yerine sakin bir ortamda yemeye özen göster. Evde geçirdiğin zaman sana iyi gelecek, kendine ait bir köşede dinlenmek enerjini tazeler.

Geçmişe dair düşünceler bugün zihnini meşgul edebilir; bunları bastırmak yerine güvendiğin biriyle paylaşman rahatlamanı sağlar. Bugün kendine şefkatle yaklaş. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjin yüksek olsa da bunu sınırsız sanıp kendini fazla zorlayabilirsin. Kalbini ve sırtını yoran hareketlerde ölçülü davranman iyi olur. Güneşin altında geçirdiğin uzun süreler bugün seni normalden çabuk yorabilir.

Kendine vakit ayırıp küçük bir keyif molası vermek, ruh halini toparlamana yardımcı olur. Çevrenden gelen olumlu bir söz bugün moralini yükseltebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sindirim sistemin strese karşı hassas olabilir; öğünlerini düzenli ve sakin bir ortamda almaya özen göster. Zihnindeki fazla detay yükünü azaltmak için yapılacaklar listeni sadeleştirmen rahatlamanı sağlar.

Kendine karşı biraz daha hoşgörülü olman gereken bir gün; her şeyi kusursuz yapamayabilirsin ve bu sorun değil. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün karar vermekte yaşadığın zorluk zihnini yorabilir; her seçeneği tartmak yerine içgüdülerine biraz daha güvenmeyi dene. Bel ve böbrek bölgen hassas olabilir, su tüketimine dikkat et.

Güzel bir ortamda kısa bir yürüyüş yapman zihnini dengelemene yardımcı olur. Bugün kendine estetik bir mola ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün içinde biriktirdiğin bir duygu bedeninde gerginlik olarak kendini gösterebilir; bunu bastırmak yerine bir şekilde dışa vurman rahatlamanı sağlar. Üreme sistemi ve bel bölgesi bugün hassas olabilir.

Yoğun bir spor yerine daha sakin, odaklanmış bir hareket bugün sana daha çok iyi gelir. Kendine karşı dürüst olmak, en büyük şifa kaynağın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün enerjini bir anda tüketebilirsin; sınırlarını zorlamak yerine dengeli bir tempo tutman seni yormaz. Kalça ve bacak bölgen hareket sırasında hassas olabilir, ısınmayı atlama.

Açık havada geçirdiğin zaman ruh haline iyi gelir; ama aşırıya kaçmadan, bedenini dinleyerek hareket et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kendini fazla çalışmaya zorlayabilirsin; diz ve eklem bölgende hissedeceğin bir gerginlik, biraz yavaşlaman gerektiğinin işareti olabilir. Molalarını atlamadan çalışman uzun vadede seni yormaz.

Kendine ayırdığın kısa bir dinlenme molası, verimliliğini artırır. Katı kurallarını bugün biraz esnetmekten çekinme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün zihnin çok sayıda konuyla meşgul olabilir; bu dağınıklık uyku düzenini etkileyebilir. Bilek ve ayak bölgen hassas olabilir, uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya dikkat et.

Sosyal bir aktivite ya da arkadaşlarınla geçirdiğin zaman moralini yükseltir. Zihnini dinlendirmek için ekrandan biraz uzaklaş. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duygusal yoğunluk enerjini düşürebilir; kendine dinlenmek için zaman tanımalısın. Ayak bölgen hassas olabilir, uzun süre ayakta kalmaktan kaçın.

Su ile ilgili bir aktivite ya da sakin bir ortamda geçirdiğin zaman ruh halini toparlar. Zihnini dağıtan düşüncelerden uzaklaşmak için kısa bir mola ver kendine. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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