Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün her zamankinden daha hızlı hareket etmek isteyebilirsin ama bu tempo omuzlarında ve boynunda gerginlik biriktirebilir. Uzun süre aynı pozisyonda kalman gerekiyorsa arada kalkıp birkaç dakika esneme molası ver; küçük bir hareket bile akşama kalan yorgunluğu azaltır. Su içmeyi de unutma, telaşlı geçen bir günde susadığını fark etmen gecikebilir.

Akşam saatlerine doğru sinirlerin biraz gergin olabilir; bu da uykuya geçişini zorlaştırabilir. Yatmadan önce telefonla vakit geçirmek yerine kısa bir yürüyüş ya da sessiz bir aktivite seni rahatlatır. Bugün bedenini zorlamak yerine dinlemeyi tercih et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…