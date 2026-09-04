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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 5 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 5 Eylül Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 5 Eylül Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 5 Eylül Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün koştururken yemeğe ayırdığın süre iyice kısalabilir. Ay Yengeç’e geçtikten sonra evde daha sakin olmak isteyebilirsin; sofraya oturduğunda aceleyi bırak, yemeğini yavaş ye ve bitirir bitirmez başka bir işe koşma. Bir öğünü gerçekten mola vererek geçirmek bugün sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dışarıda olacaksan ne yiyeceğine son anda karar vermek zorunda kalabilirsin. Çok acıkana kadar beklemek yerine yanına küçük bir atıştırmalık alabilir ya da öğle yemeğini nerede yiyeceğini önceden düşünebilirsin. Eve döndüğünde de kolayca hazırlayabileceğin bir yemek seç; mutfakta saatler geçirmene gerek yok. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay günün büyük bölümünde senin burcundayken sen de yerinde pek durmak istemeyebilirsin. Saatlerce ayakta kalacağın bir günse rahat bir ayakkabı seç; eve geldiğinde de hemen başka işlere girişmek yerine oturup ayaklarını biraz dinlendir. Bazen ne kadar yorulduğunu ancak durduğunda anlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay burcuna geçtiğinde kendi rahatına daha fazla önem vermek isteyebilirsin. Yastığın artık rahat gelmiyorsa, yatağında seni rahatsız eden bir şey varsa ya da odan gece fazla sıcak oluyorsa sırf alıştın diye aynı şekilde devam etme. Bu gece küçük bir değişiklik dene ve hangisinde daha rahat uyuduğuna bak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, arkadaşlarla yapılan bir plan uzadığında dışarıda geçirdiğin saatlerin farkına varmayabilirsin. Özellikle güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıdaysan gölgede mola ver, suyunu yanında tut ve güneşten korun. Eve döndüğünde de bir program daha ekleme; biraz dinlen. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, işin başından kalkmak istemediğinde tuvalet ihtiyacını bile “şunu da bitireyim” diyerek sonraya bırakabilirsin. Böyle küçük ihtiyaçları saatlerce erteleme; ne yapıyorsan birkaç dakikalığına bırakıp işini hallet. Ay Yengeç’e geçip tempo düştüğünde de kendine yeni işler çıkarmak yerine günü burada kapat. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yanında taşıdığın çanta gereğinden fazla ağır olabilir. Bilgisayar, şarj aleti, kitaplar ve “belki lazım olur” diye eklediklerini bir gözden geçir; kullanmayacağın şeyleri evde bırak. Özellikle birkaç yere gidip geleceksen çantanı hafif tut, akşam olduğunda omzun sana teşekkür edebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, kapalı bir yerde saatler geçiriyorsan temiz hava almak için arada dışarı çıkabilir ya da bulunduğun yeri havalandırabilirsin. Yengeç’e geçen Ay seni eve çektiğinde de pencereleri birkaç dakika aç; bütün gece kapalı ve havasız bir odada oturma. Özellikle uyumadan önce yatak odasını havalandırmak güzel bir alışkanlık olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, arkadaş buluşması ya da dışarıda çalışmak derken bugün kahveler peş peşe gelebilir. Öğleden sonra bir tane daha söylemeden önce kaçıncı kahven olduğunu bir hesapla; yeterince içtiysen bu kez su ya da kafeinsiz başka bir içecek seç. Gece yatağa girdiğinde uykunun kaçmasını istemiyorsan son kahveyi çok geçe bırakma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, işte ya da başka bir kapalı ortamda klima sana fazla soğuk gelse bile bir şey söylemeden oturabilirsin. Saatlerce üşümek yerine üzerine bir şey al, mümkünse yerini değiştir ya da ortamın sıcaklığını ayarlamayı rica et. Eve geçtiğinde de kendi rahat ettiğin sıcaklığı seç; başkasına göre üşümek ya da terlemek zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, okurken, el işi yaparken ya da ayrıntılı bir işle uğraşırken gözünü uzun süre aynı noktadan ayırmayabilirsin. Arada başını kaldırıp uzağa bak ve çalıştığın yer yeterince aydınlık değilse ışığı düzelt. Özellikle gece aynı işe saatlerce ara vermeden devam etme; kaldığın yer yarın da orada olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay Yengeç’e geçtiğinde evde sakin bir akşam geçirmek sana daha cazip gelebilir. Ilık bir duş alıp rahat kıyafetlerini giyebilir, yatmadan önce odanı toparlayıp ışıkları biraz azaltabilirsin. Bu kez kendine ayırdığın zamanı yeni bir ev işi çıkararak doldurma; kalanlar yarını bekleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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