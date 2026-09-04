Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 5 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Oğlak, işte ya da başka bir kapalı ortamda klima sana fazla soğuk gelse bile bir şey söylemeden oturabilirsin. Saatlerce üşümek yerine üzerine bir şey al, mümkünse yerini değiştir ya da ortamın sıcaklığını ayarlamayı rica et. Eve geçtiğinde de kendi rahat ettiğin sıcaklığı seç; başkasına göre üşümek ya da terlemek zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…