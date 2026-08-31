Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Yaşadığınız duygusal dalgalanmalar veya stres doğrudan mide ve sindirim sisteminize yansıyabilir. Bu nedenle beslenme düzeninize her zamankinden daha fazla dikkat etmeli, ağır ve baharatlı gıdalardan uzak durmalısınız. Gün içinde yapacağınız kısa ve sakin yürüyüşler hem zihninizi boşaltacak hem de bedeninizi rahatlatacaktır. Kendinize şefkat göstermek ve dinlenmeye zaman ayırmak bugün en büyük ilacınız.