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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 1 Eylül Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 1 Eylül Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 1 Eylül Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Zihinsel temponuzun son derece yüksek olması baş ağrılarına ve kas gerginliklerine yol açabilir. Gün içinde kendinize küçük dinlenme molaları vermeyi ve bol su tüketmeyi ihmal etmemelisiniz. Bilgisayar veya telefon ekranı başından düzenli aralar vererek gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Bedeninizin verdiği yorgunluk sinyallerini kulak ardı etmeden hareket etmeniz şart.

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Bedeninizin ve ruhunuzun tam anlamıyla dinlenmeye ihtiyaç duyduğu bir zamandasınız. Özellikle boyun ve boğaz bölgesini rüzgardan veya soğuktan korumaya ekstra özen göstermelisiniz. Uyku düzeninizi aksatmamak ve kaliteli bir gece uykusu almak gün içindeki direncinizi artıracaktır. Hafif esneme hareketleriyle vücudunuzdaki birikmiş stresi rahatça atabilirsiniz.

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Gün boyu zihninizde uçuşan düşünceler ve aşırı yüklenme gece saatlerinde uykusuzluğa neden olabilir. Yatmadan önce telefon veya bilgisayardan uzak durarak zihninizi dinlendirmeye çalışmalısınız. Derin nefes egzersizleri yapmak ve bitki çaylarından destek almak bedeninizi sakinleştirecektir. Enerjinizi doğru yerlere yönlendirerek zihinsel yorgunluğun önüne geçebilirsiniz.

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Yaşadığınız duygusal dalgalanmalar veya stres doğrudan mide ve sindirim sisteminize yansıyabilir. Bu nedenle beslenme düzeninize her zamankinden daha fazla dikkat etmeli, ağır ve baharatlı gıdalardan uzak durmalısınız. Gün içinde yapacağınız kısa ve sakin yürüyüşler hem zihninizi boşaltacak hem de bedeninizi rahatlatacaktır. Kendinize şefkat göstermek ve dinlenmeye zaman ayırmak bugün en büyük ilacınız.

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Bugün özellikle kalp sağlığınıza, omurganıza ve sırt bölgenize ekstra özen göstermeniz gerekebilir. Ağır eşyalar kaldırmaktan ve bedeninizi aşırı zorlayacak dikkatsiz fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Otururken veya çalışırken duruşunuza dikkat etmek sırt ağrılarının önüne geçecektir. Gün sonunda yapacağınız hafif esneme hareketleri vücut direncinizi dengeler.

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

İş temposunun getirdiği yoğun zihinsel stres sindirim sisteminizi biraz hassaslaştırabilir. Öğünlerinizi zamanında yemeye ve sindirimi kolay, hafif gıdaları tercih etmeye dikkat etmelisiniz. Gün içinde masanızdan kalkıp yapacağınız kısa yürüyüşler kan dolaşımınızı düzenleyecektir. Zihninizi sürekli işle meşgul etmek yerine kendinize kısa mola zamanları yaratmalısınız.

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Böbrekleriniz ve vücudun su dengesi bugün sağlığınız açısından oldukça kritik bir önem taşıyor. Gün boyunca yeterli miktarda su içtiğinizden emin olmalı ve aşırı tuzlu gıdalardan kaçınmalısınız. Vücudunuzda ödem oluşmaması için hareket alanınızı kısıtlamamaya özen gösterin. Bedeninizin dengesini korumak adına hafif tempolu yürüyüşler yapmak size çok iyi gelecektir.

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Bedeninizde özellikle üreme yolları ve boşaltım sistemi bugün ekstra bir hassasiyet gösterebilir. Soğuk gıdalardan ve kendinizi üşütebileceğiniz ortamlardan olabildiğince uzak durmalısınız. Vücut hijyenine ve kişisel bakıma özen göstermek olası rahatsızlıkların önüne geçecektir. Duygusal geriliminizi atmak için meditasyon veya suyla temas edebileceğiniz aktiviteler yapabilirsiniz.

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Bugün özellikle kalça, uyluk bölgesi ve bacak kaslarınızda birtakım hassasiyetler veya ağrılar hissedebilirsiniz. Kendinizi fazla zorlayacak fiziksel aktivitelerden ve ani hareketlerden kaçınmaya özen göstermelisiniz. Gün içinde yapacağınız esneme egzersizleri kaslarınızı esneterek rahatlamanızı sağlayacaktır. Bedeninizi aşırı yormadan dengeli bir tempoda kalmak sağlığınızı korur.

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Cilt, dişler ve kemik yapınız bugünlerde daha fazla özen ve hassasiyet isteyebilir. Kalsiyum alımınıza dikkat etmek ve diş bakımınızı aksatmamak oldukça faydalı olacaktır. Gün içinde masa başında uzun süre kalıyorsanız omurga ve postür duruşunuza dikkat etmelisiniz. Küçük mola zamanları yaratarak bedeninizi dinlendirmek enerjinizi tazeler.

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Dolaşım sistemi, bilekler ve bacak bölgesi bugün sağlığınız açısından özen gösterilmesi gereken alanlar. Masa başında uzun süre hareketsiz kalmamaya ve gün içinde kan dolaşımınızı hızlandıracak adımlar atmaya çalışmalısınız. Yeterli miktarda sıvı tüketmek bedeninizin dengesini korumasına büyük katkı sağlayacaktır. Akşam saatlerinde bacaklarınızı yüksekte dinlendirmek günün yorgunluğunu alır.

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Ayaklarınız ve lenf sisteminiz bugün her zamankinden daha hassas olabilir. Uzun süre ayakta kalmamaya ve rahat ayakkabılar tercih etmeye özen göstermelisiniz. Günün sonunda ayaklarınızı ılık ve tuzlu bir suda dinlendirmek tüm vücudunuzun rahatlamasını sağlayacaktır. Bedeninizin dinlenme ihtiyacına saygı duyarak sakin bir akşam geçirmek ruhunuza da şifa olur.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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