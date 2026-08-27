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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 28 Ağustos Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 28 Ağustos Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 28 Ağustos Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah Güneş-Neptün açısı zihnini biraz dağıtabilir ve güne beklediğinden daha düşük bir enerjiyle başlayabilirsin. Kendini aynı anda birçok şeye yetiştirmeye çalışmak yerine temponu biraz azaltman iyi olabilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumuyla düşüncelerin toparlanırken günün yorgunluğunu atmak da kolaylaşabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sabah kendine karşı gereğinden fazla eleştirel davranmak seni zihinsel olarak yorabilir. Gün boyunca küçük molalar vermek ve sürekli aynı konuyu düşünmemek enerjini korumana yardımcı olur. Akşam saatlerinde daha sakin bir tempo ve sıcak bir içecek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, günün ilk yarısında aynı anda birkaç konuyla ilgilenmek seni yorabilir ve bedeninde gerginlik hissetmene neden olabilir. Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsan arada kalkıp hareket etmek özellikle iyi gelebilir. Akşam zihnin biraz daha sakinleşirken dinlenmeye de daha kolay geçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal konulara fazla takılmak günlük düzenini ve iştahını etkileyebilir. Öğünlerini aceleye getirmemek ve gün içinde kendine sakin bir alan yaratmak iyi olabilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu içinden geçenleri daha rahat ifade etmene yardım ederken zihinsel yükünü de azaltabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sabah kendini başkalarıyla kıyaslamak enerjini gereksiz yere düşürebilir. Gün boyunca bedenini daha rahat hissettiren bir duruşa, kısa esneme hareketlerine ve dinlenme aralarına yer vermen iyi olur. Akşam saatlerinde zihnin toparlandıkça kendine karşı daha dengeli bir yaklaşım geliştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sabah saatlerinde her şeyi kusursuz yapmaya çalışmak seni gereğinden fazla yorabilir. Bugün özellikle öğünlerini atlamamak, yemek yerken acele etmemek ve kendine kısa molalar vermek önemli. Akşam burcundaki Güneş-Merkür kavuşumu zihnini toparlamana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün içinden çıkamadığın bir konu zihnini meşgul ederek enerjini aşağı çekebilir. Gün içinde yeterince su içmek, biraz hareket etmek ve uzun süre aynı yerde kalmamak sana iyi gelebilir. Akşam saatlerinde kendi başına kalıp dinlenmek günün ağırlığını üzerinden atmanı kolaylaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, sabah saatlerinde bir beklentinin karşılanmaması moralini düşürebilir ve günün temposuna isteksiz başlamana neden olabilir. Kendini zorlamak yerine enerjinin yükselmesini bekleyip daha hafif bir program izlemek iyi olabilir. Akşam Ay’ın Balık burcuna geçişiyle dinlenmek, sevdiğin bir şeyle ilgilenmek veya biraz sakinleşmek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sürekli bir yerlere yetişmeye çalışmak fiziksel olarak da yorucu olabilir. Özellikle hareketli bir gün geçireceksen güne hazırlıksız başlamamak, kısa esneme ve ısınma hareketlerine zaman ayırmak faydalı olur. Akşam Güneş-Merkür kavuşumuyla tempo biraz düşerken dinlenmek için kendine alan açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sabah planladığın şeylerin istediğin hızda ilerlememesi seni gereğinden fazla zorlayabilir. Günün başında acele etmek yerine bedeninin ritmine uyum sağlamak ve özellikle uzun süre hareketsiz kalıyorsan arada hareket etmek iyi olabilir. Akşam saatlerinde zihnin toparlandıkça günün temposunu da daha kolay bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bir arkadaşlık ya da sosyal çevreyle ilgili konu gün içinde enerjini düşündüğünden fazla tüketebilir. Zihnini dağıtmak için kısa bir yürüyüş yapmak veya bir süre ekrandan uzaklaşmak iyi gelebilir. Akşam Ay’ın Balık burcuna geçişiyle daha sakin ve kendi ihtiyaçlarına dönük bir tempo tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, sabah kariyer ve sorumluluklarla ilgili düşünceler günün daha başında yorulmuş hissetmene neden olabilir. Kendini sürekli üretken olmaya zorlamak yerine kısa molalar vererek ilerlemek daha iyi sonuç verebilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumuyla zihnin toparlanırken dinlenmeye geçmek de kolaylaşabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
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