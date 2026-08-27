Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Kova, bir arkadaşlık ya da sosyal çevreyle ilgili konu gün içinde enerjini düşündüğünden fazla tüketebilir. Zihnini dağıtmak için kısa bir yürüyüş yapmak veya bir süre ekrandan uzaklaşmak iyi gelebilir. Akşam Ay’ın Balık burcuna geçişiyle daha sakin ve kendi ihtiyaçlarına dönük bir tempo tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…