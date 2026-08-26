Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı ne hissettiğini tam olarak anlamanı zorlaştırabilir ve zihninde aynı konuyu tekrar tekrar çevirebilirsin. Bu nedenle baş ağrısı yaşayabilirsin. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu iletişim alanını desteklediği için kafandakileri yazıya dökmek ya da güvendiğin biriyle konuşmak içini toparlayabilir. Gece Ay Balık burcuna geçtiğinde ise kitap okumak, sıcak bir duş almak ya da biraz müzik dinlemek gibi seni gerçekten gündelik telaştan çıkaran bir şey seç; zihnini boşaltmanın da bir rutini olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…