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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 27 Ağustos Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 27 Ağustos Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 27 Ağustos Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah Güneş-Neptün açısı günlük düzenini biraz karıştırabilir ve özellikle öğün saatlerini atlamaya açık olabilirsin. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu rutini toparlamanı destekliyor; bugün çantana atıştırmalık koymak, su şişeni yanında tutmak ya da öğle arasını gerçekten yemek için kullanmak gibi basit bir düzen sana iyi gelebilir. Gece Ay Balık burcuna geçtiğinde ise günü biraz daha sessiz kapatmak, uyumadan önce telefonla oyalanmak yerine kendine kısa bir dinlenme alanı yaratmak güzel olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı keyif ihtiyacınla sorumluluklarını birbirine karıştırabilir; bütün gün oturup çalışmak da, tamamen boş vermek de sana iyi gelmeyebilir. Bugün bedenini hareket ettirmek için ağır bir program gerekmiyor; kısa bir yürüyüş, esneme ya da sevdiğin bir müzik eşliğinde biraz hareket etmek yeterli. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu neyin sana gerçekten iyi geldiğini daha açık gösteriyor, o yüzden günü başkasının programına göre değil kendi ritmine göre kapat. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sabah Güneş-Neptün açısı evde ve işte aynı anda birkaç şeyle ilgilenmene neden olabilir; asıl mesele bedeninden çok zihninin sürekli sekme değiştirmesi. Akşam yönetici gezegenin Merkür Güneş ile kavuşurken kafanı toparlamak çok daha kolay olacak. Bugün ekran başında uzun süre kalıyorsan arada gözlerini dinlendirmek, bildirimleri bir süre kapatmak ve çalışma alanını biraz sadeleştirmek düşündüğünden daha fazla rahatlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı ne hissettiğini tam olarak anlamanı zorlaştırabilir ve zihninde aynı konuyu tekrar tekrar çevirebilirsin. Bu nedenle baş ağrısı yaşayabilirsin. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu iletişim alanını desteklediği için kafandakileri yazıya dökmek ya da güvendiğin biriyle konuşmak içini toparlayabilir. Gece Ay Balık burcuna geçtiğinde ise kitap okumak, sıcak bir duş almak ya da biraz müzik dinlemek gibi seni gerçekten gündelik telaştan çıkaran bir şey seç; zihnini boşaltmanın da bir rutini olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sabah Güneş-Neptün açısı günün akışını biraz belirsizleştirebilir ve koştururken temel ihtiyaçlarını ikinci plana atabilirsin. Sağlıksız beslenmek bugün normale kıyasla mideni rahatsız edebilir.Akşam Güneş ile Merkür kazanç ve düzen alanını desteklerken günlük alışkanlıklarına da daha gerçekçi bakıyorsun. Bugün özellikle gün boyunca ne kadar su içtiğini ve öğünlerini ne kadar düzenli yaptığını fark etmeye çalış; büyük değişikliklerden çok bu küçük kontroller işine yarayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı kendinden beklentini gereğinden fazla yükseltebilir; yapılacakların tamamlanmaması seni düşündüğünden daha çok gerebilir. Bu da strese bağlı karın ağrısı yaşatabilir. Akşam Güneş ile Merkür tam burcunda kavuşuyor ve neye gerçekten ihtiyacın olduğunu fark etmek kolaylaşıyor. Bugün kendine yeni bir düzen kuracaksan beş şeyi aynı anda değiştirmeye çalışma; örneğin uyku saatini düzene sokmak gibi tek ve sürdürülebilir bir alışkanlık seçmen çok daha mantıklı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, sabah Güneş-Neptün açısı biraz içe çekilme ve yalnız kalma isteği yaratabilir; sosyal programın doluysa her şeye yetişmeye çalışma. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu zihinsel olarak seni toparlarken gece Ay’ın Balık burcuna geçmesi günlük düzen ve dinlenme ihtiyacını daha görünür hale getiriyor. Bugün bedenini zorlayacak bir program yerine daha sakin bir akşam seçmek, hatta ertesi günün işlerini erkenden hazırlayıp kafanı boşaltmak çok daha iyi gelebilir. Halin kalmasa da hafif bir sporla ilgilenmek mentaline iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, öğleye doğru Merkür ile Plüton arasındaki açı duygularını biraz yoğunlaştırabilir ve bunu fark etmeden bedenine de taşıyabilirsin. Kendini sıkarken yakalarsan omuzlarını gevşetmek, masadan kalkmak ya da birkaç dakika açık havaya çıkmak iyi bir ara olabilir. Gece Ay Balık burcuna geçtiğinde keyif alanın hareketleniyor; spor yapacaksan performans peşinde koşmak yerine gerçekten hoşuna giden bir hareket biçimini seçmek bugün daha iyi hissettirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, sabah Güneş-Neptün açısı iş hedeflerinle kişisel ihtiyaçlarını birbirine karıştırabilir ve masadan kalkmayı unutabilirsin. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu kariyer alanında kafanı toparlarken çalışma biçimini de gözden geçirmek için iyi bir fırsat veriyor. Uzun süre oturuyorsan gün içine kısa hareket araları koy, bilgisayar başında çalışıyorsan oturuşunu ve ekran yüksekliğini kontrol et; küçük ergonomi düzenlemeleri günü daha rahat geçirmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı kafanda çok fazla plan dolaştırmana sebep olabilir ve gün başlamadan kendini yorabilirsin. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu zihinsel dağınıklığı azaltıyor; özellikle uzun süre oturarak çalışıyorsan arada kalkmak, biraz yürümek ve gözünü ekrandan uzaklaştırmak gün boyunca fark yaratabilir. Gece Ay Balık burcuna geçtiğinde düşünceler yeniden hareketlenebilir, bu yüzden uyumadan hemen önce işle veya haberlerle uğraşmak yerine zihnini sakinleştirecek bir şey seç. Belki hafiflemene yardımcı olacak çaylar tüketmek iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı kafana bir meseleyi fazla takmana neden olabilir; aynı konuyu tekrar tekrar düşünmek günün enerjisini senden gereğinden fazla alabilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu meseleyi daha mantıklı parçalara ayırmana yardımcı oluyor, o yüzden çözemediğin şeyi zihninde çevirmek yerine yazıya döküp neyi bugün yapabileceğine bak. Gece Ay Balık burcuna geçtiğinde konfor ihtiyacın artabilir; sakin bir yemek, rahat bir ortam ve acele etmeden geçirilen bir akşam sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, sabah Güneş-Neptün açısı başkalarının temposuna ayak uydurmaya çalışırken kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmama konusunda seni uyarıyor. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu ilişkiler alanında gerçekleştiği için gününü başkalarının programına göre geçirmek yerine nerede yorulduğunu açıkça söylemek işleri kolaylaştırabilir. Gece Ay burcuna geçtiğinde kendini daha hassas hissedebilirsin; kalabalığı uzatmak yerine sana iyi gelen sakin bir ortam seç ve biraz dinlen. Her şeye yetişmek zorunda değilsin, bugün biraz daha yavaş olmak gayet iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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