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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 21 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 21 Ağustos Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 21 Ağustos Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 21 Ağustos Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Satürn tam senin ekseninde karşı karşıya gelirken üzerindeki stresin bedenine nasıl yansıdığını daha fazla fark edebilirsin. “Hayır” diyemeyip her sorumluluğu sırtlanmak, günün ilerleyen saatlerinde omuz, boyun ve sırt bölgesinde gerginlik hissetmene neden olabilir. Bugün sana ağır gelen talepleri geri çevirmekten çekinmemeli ve bedenini gereksiz stresten korumalısın. Sınır çizmek hem zihinsel yükünü azaltabilir hem de gün boyunca daha dengeli hissetmene yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün enerjini en çok takdir edilmediğini düşündüğün emeklerin yarattığı stres tüketebilir. Göze çarpmayan fiziksel çabalar ve beklediğin takdirin gelmemesi gün içinde kendini daha yorgun, isteksiz ya da gergin hissetmene neden olabilir. Yöneticin Venüs’ün sert açısı altında bedeninin dinlenme ihtiyacını daha fazla fark edebilirsin. Bugün başkalarının onayını beklemek yerine kendi ihtiyaçlarına kulak vermeli ve kendine yeterince dinlenme alanı açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün enerjini zihinsel ve fiziksel sınırlarını zorlayan, istemediğin sosyal etkileşimler tüketebilir. Kendini rahat hissetmediğin ortamlarda uzun süre bulunmak mide hassasiyeti, huzursuzluk ya da nefesini farkında olmadan sıklaştırma gibi belirtiler yaratabilir. İçinden gelmeyen planları sırf ayıp olmasın diye sürdürmek yerine gerektiğinde geri çekilmelisin. Bedeninin gerçekten dinlenmeye ve biraz sessizliğe ihtiyacı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün enerjini bastırdığın duyguların yarattığı içsel gerilim tüketebilir. Söylemek isteyip içine attığın şeyler göğüs, omuz ya da nefes ritminde gerginlik olarak kendini hissettirebilir. Mars senin burcunda ilerlerken tepki vermekle susmak arasında kalman da seni gereğinden fazla yorabilir. Konuşmak için doğru zamanı beklerken zihnindekileri bir kâğıda dökmek ya da kısa bir mola vermek bedenindeki gerilimi azaltmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjini gerçekçi olmayan hedeflerin ve kendine yüklediğin yüksek beklentilerin tükettiğini fark edebilirsin. Sürekli daha iyisini yapmaya çalışmak zihinsel yorgunluk, dikkatsizlik ya da gün içinde kendini tükenmiş hissetmene neden olabilir. Kendini kapasitenin üzerinde zorlamak yerine bugün beklentilerini biraz daha makul bir seviyeye çekmelisin. Kendine nefes alacak alan bırakmak hem zihnini hem de bedenini toparlamana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün enerjini başkalarının sorumluluklarını üstlenmenin yarattığı bedensel ve zihinsel yük tüketebilir. Başkasının bıraktığı eksikleri sürekli tamamlamaya çalışmak, gün sonunda bel, boyun ve omuz bölgesinde gerginlik hissetmene neden olabilir. Mükemmeliyetçi tarafın devreye girdiğinde her şeyi senin düzeltmen gerekiyormuş gibi hissedebilirsin. Bugün bazı işleri olduğu yerde bırakabilmeli ve enerjini başkalarının yükünü taşımak için tüketmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs baskı altındayken herkesi memnun etmeye çalışmanın seni ne kadar yorduğunu daha net fark edebilirsin. Çatışmadan kaçınmak adına sürekli taviz vermek, gün içinde genel bir gerginlik, ağırlık ya da huzursuzluk hissetmene neden olabilir. Bugün bir isteğe “hayır” diyebilmek ve kendi ihtiyaçlarını da hesaba katmak zihinsel yükünü azaltacaktır. Herkesi rahat ettirmeye çalışırken kendi bedeninin verdiği sinyalleri görmezden gelmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün enerjini dışarı yansıtmadığın ve kendi içinde tuttuğun duygusal yükler tüketebilir. Her şeyi tek başına çözmeye çalışmak, gün içinde kas gerginliği, huzursuzluk ya da uykuya geçmekte zorlanma şeklinde kendini gösterebilir. İçine kapanmak sana kısa süreli bir güven hissi verse de yükünü güvendiğin biriyle paylaşmak rahatlamana yardımcı olabilir. Bugün her şeyi anlatmak zorunda değilsin; sadece seni en çok yoran noktayı dile getirmen bile iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün enerjini doğal ritmine uymayan kadar yoğun ve kalabalık bir program tüketebilir. Özgür hareket alanının kısıtlanması seni hem zihinsel hem de bedensel olarak daha huzursuz hissettirebilir. Ay burcunda ilerlerken hareket etmek sana iyi gelebilir ama gününü gereğinden fazla doldurmamaya dikkat etmelisin. Takvimindeki gereksiz bir planı elemek, hem dinlenmene hem de kalan işlerine daha iyi odaklanmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün enerjini kendine yeterince dinlenme ve yenilenme süresi tanımaman tüketebilir. Sürekli üretmek ve her an bir şey yetiştirmek zorundaymış gibi hissetmek, gün sonunda kaslarında, eklemlerinde ve genel enerjinde belirgin bir yorgunluk yaratabilir. Dinlenmeyi zaman kaybı gibi görmek yerine bedeninin toparlanması için gerekli bir ihtiyaç olarak kabul etmelisin. Bugün hiçbir şey yapmadan geçireceğin kısa bir zaman dilimi bile sana düşündüğünden daha iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün enerjini sürekli kendini kanıtlama ve her konuda hazır görünme çabası tüketebilir. Hep bilgili, güçlü ve kontrol sahibi görünmeye çalışmak zihninde yoğun bir gerilim yaratabilir ve gün sonunda kendini tükenmiş hissetmene neden olabilir. Ay Düğümleri burcunda ilerlerken her şeyi bilmek ya da herkese cevap vermek zorunda olmadığını kendine hatırlatmalısın. Bir konuda “bilmiyorum” diyebilmek bile zihinsel yükünü hafifletip seni rahatlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün enerjini çevrendeki insanların duygu durum dalgalanmalarını fazlasıyla üzerine almak tüketebilir. Empati yeteneğin güçlü olduğu için başkasının gerginliğini kendi stresinmiş gibi hissetmen ve bunun sonucunda baş ağrısı, mide hassasiyeti ya da genel bir huzursuzluk yaşaman mümkün. Kimsenin duygusal dengesini tek başına sağlamak zorunda değilsin. Bugün başkalarının hislerinden biraz uzaklaşıp kendi sınırlarına, bedenine ve ihtiyaçlarına dönmen sana çok daha iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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