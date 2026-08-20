Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 21 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Oğlak, bugün enerjini kendine yeterince dinlenme ve yenilenme süresi tanımaman tüketebilir. Sürekli üretmek ve her an bir şey yetiştirmek zorundaymış gibi hissetmek, gün sonunda kaslarında, eklemlerinde ve genel enerjinde belirgin bir yorgunluk yaratabilir. Dinlenmeyi zaman kaybı gibi görmek yerine bedeninin toparlanması için gerekli bir ihtiyaç olarak kabul etmelisin. Bugün hiçbir şey yapmadan geçireceğin kısa bir zaman dilimi bile sana düşündüğünden daha iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…