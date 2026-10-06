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Bunların Kaçını Hatırlıyorsun? Hayatımızdan Sessizce Çıkan 10 Şey

Bunların Kaçını Hatırlıyorsun? Hayatımızdan Sessizce Çıkan 10 Şey

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 11:36
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Bugün cebimizdeki telefon aynı anda harita, kamera, kütüphane ve posta kutusu. Peki hayatımız bu kadar kolaylaşmadan önce nasıl idare ediyorduk? Bir dönem gündelik hayatın sıradan parçası olan ama artık büyük ölçüde hayatımızdan kaybolan 10 şeyi derledik. Bakalım kaçını hatırlayacaksınız? Gelin detaylara geçelim…

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Sokak başındaki telefon kulübesi

Sokak başındaki telefon kulübesi

Cep telefonu yaygınlaşmadan önce sokakta birine ulaşmak istiyorsan yolun bir telefon kulübesinden geçerdi. Otogarda, okul çıkışında, mahalle başında mutlaka biri bulunurdu. Akıllı telefonlar hayatımıza girince kulübeler boşaldı ve neredeyse tarihe karıştı.

Ansiklopediyi cilt cilt karıştırmak

Ansiklopediyi cilt cilt karıştırmak

Bir konuyu öğrenmek için bugün arama çubuğuna birkaç kelime yazmak yetiyor. Eskiden ise ödev için kütüphaneye gider ya da evdeki ansiklopedi takımını açar, sayfaları çevirip aradığın maddeye ulaşmaya çalışırdın. Bu ciltler bugün çoğu evde bir süs eşyasına dönüştü.

Fotoğraf filmi ve film yıkatmak için fotoğrafçıya gitmek

Fotoğraf filmi ve film yıkatmak için fotoğrafçıya gitmek

Fotoğraf çekmek eskiden bir alışverişti: Makineye film takılır, her kare dikkatle seçilir, film dolunca fotoğrafçıya götürülürdü. Sonuç görmek için de birkaç gün beklemek gerekirdi. Telefonla bir günde yüzlerce kare çekebildiğimiz bugün o heyecanlı bekleyiş kayboldu.

Mektup yazıp posta kutusuna atmak

Mektup yazıp posta kutusuna atmak

Sevdiğinden haber almak günler sürebilirdi. Önce satırlar kağıda dökülür, zarfın üstüne pul yapıştırılır, sonra mektup posta kutusuna bırakılırdı. Cevabı postacının getirmesini heyecanla beklemek de işin parçasıydı. Mesajlaşma uygulamaları iletişimi saniyelere indirdi ama el yazısı bir mektubun yerini hâlâ tam dolduramadı.

Kasetçide kendi kasetini yaptırmak

Kasetçide kendi kasetini yaptırmak

Sevdiğin şarkıları sırayla bir kasete yazdırmak, bir dönemin gençleri için küçük bir sanat işiydi. Sonra CD'ler geldi. Müzik uygulamaları her şarkıyı cebimize sığdırınca evdeki kaset ve CD koleksiyonları da giderek küçüldü.

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Sevdiğin programı kaçırmamak için eve koşmak

Sevdiğin programı kaçırmamak için eve koşmak

Dijital platformlardan önce bir dizi ya da program belli bir saatte başlardı. Kaçırırsan tekrarını beklemekten başka çaren yoktu, bu yüzden günün planı yayın saatine göre yapılırdı. Bugün istediğin içeriği istediğin saatte açıp izleyebiliyorsun.

Kağıt haritayla yol bulmak

Kağıt haritayla yol bulmak

Navigasyon uygulamaları yokken bilmediğin bir şehirde yol bulmak, kağıt haritayı açıp sokak isimlerini takip etmek ya da yoldan geçenlere sormak demekti. Bugün telefon sana en kısa rotayı kendisi çiziyor, kaybolmak da artık eskisi kadar kolay değil.

Ev telefonunu meşgul ederek internete bağlanmak

Ev telefonunu meşgul ederek internete bağlanmak

İnternete girmek, eski modemlerin o tanıdık cızırtılı sesini duymak demekti. Bağlantı kurulurken ev telefonu da meşgul olurdu; o sırada biri aradığında evde küçük bir kriz çıkardı. Hızlı internet bu dönemi de geride bıraktı.

Gazete kuponu biriktirmek

Gazete kuponu biriktirmek

Bir dönem gazete almak yalnızca haber okumak için değildi. Haftalarca günlük kupon kesilir, biriktirilir ve sonunda bir hediyeyle ödüllendirilirdi. Değişen tüketim alışkanlıkları ve dijital medyayla bu gelenek büyük ölçüde sona erdi.

Arkadaşını kapıdan çağırmak

Arkadaşını kapıdan çağırmak

Telefonların ve mesajlaşma uygulamalarının olmadığı zamanlarda oyun arkadaşı bulmanın en kolay yolu aşağıdan sesini duyurmaktı. Kapıları çalıp 'Çıkıyor mu?' diye sormak ya da mahallede bağırarak çağırmak son derece olağandı. Bugün buluşma planı birkaç mesajla yapılıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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