Bunların Kaçını Hatırlıyorsun? Hayatımızdan Sessizce Çıkan 10 Şey

Bir konuyu öğrenmek için bugün arama çubuğuna birkaç kelime yazmak yetiyor. Eskiden ise ödev için kütüphaneye gider ya da evdeki ansiklopedi takımını açar, sayfaları çevirip aradığın maddeye ulaşmaya çalışırdın. Bu ciltler bugün çoğu evde bir süs eşyasına dönüştü.