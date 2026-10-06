Bunların Kaçını Hatırlıyorsun? Hayatımızdan Sessizce Çıkan 10 Şey
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Bugün cebimizdeki telefon aynı anda harita, kamera, kütüphane ve posta kutusu. Peki hayatımız bu kadar kolaylaşmadan önce nasıl idare ediyorduk? Bir dönem gündelik hayatın sıradan parçası olan ama artık büyük ölçüde hayatımızdan kaybolan 10 şeyi derledik. Bakalım kaçını hatırlayacaksınız? Gelin detaylara geçelim…
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Sokak başındaki telefon kulübesi
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Ansiklopediyi cilt cilt karıştırmak
Fotoğraf filmi ve film yıkatmak için fotoğrafçıya gitmek
Mektup yazıp posta kutusuna atmak
Kasetçide kendi kasetini yaptırmak
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Sevdiğin programı kaçırmamak için eve koşmak
Kağıt haritayla yol bulmak
Ev telefonunu meşgul ederek internete bağlanmak
Gazete kuponu biriktirmek
Arkadaşını kapıdan çağırmak
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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