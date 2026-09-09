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İçerik Üreticisi Anıl Can Sessizce Hayatımızdan Çıkan Şeyleri Paylaştı

İçerik Üreticisi Anıl Can Sessizce Hayatımızdan Çıkan Şeyleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.09.2026 - 12:53 Son Güncelleme: 09.09.2026 - 14:18

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Zaman ilerledikçe teknoloji ve değişen yaşam koşulları, bir dönemin vazgeçilmez detaylarını tek tek unutturuyor. Eskiden her gün yaptığımız ya da her sokakta karşılaştığımız birçok şey, bugün sadece hafızalarımızda tatlı birer anı. Günlük hayatın koşturmacası içinde bazı alışkanlıkların, nesnelerin ve ritüellerin hayatımızdan nasıl kayıp gittiğini fark etmiyoruz ama şöyle bir durup düşündüğümüzde zamanın bizden neleri alıp götürdüğünü garip bir buruklukla hatırlıyoruz. 

İçerik üreticisi Anıl Can, hayatımızdan yavaş yavaş kaybolan ve neredeyse hiç fark etmeden unuttuğumuz detayları tek tek sıralayarak izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

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Videoda ele alınan maddeler, adeta bir neslin ortak hafızasını tazeler nitelikte.

Videoda ele alınan maddeler, adeta bir neslin ortak hafızasını tazeler nitelikte.

İkilinin ilk vurguladığı şey, yakınlarımızın telefon numaralarını ezbere bilme alışkanlığı oldu. Akıllı telefonlardan önce telefon numaraları kafamızda ya da küçük defterlerde dururdu. Şimdilerde ise kimse kimsenin numarasını hatırlamıyor. Sokak aralarında sıkça gördüğümüz ayakkabı boyatmak ve eskiyen ayakkabıları tamire göndermek gibi alışkanlıklar da yok olmaya yüz tuttu. Artık ufak bir deformasyonda bile yenisini alma kültürünün yerleştiği günümüzde, tamirciler ve boyacılar neredeyse kalmadı.

Listenin bir anda insanı geçmişe götüreni ise naftalin kokusu oldu. Eskiden gardıroplardan giysilere, hatta tuvaletlere kadar her yere sinen o karakteristik koku artık tamamen hayatımızdan çıktı. Benzer şekilde, dijitalleşmeyle birlikte kağıt kalemle bir şeyler yazma alışkanlığı da pek çok kişi için bitti. Artık insanların eline kalem alıp iki satır yazmayı bile unuttu. Hatta kağıt kalemi israf olarak görenler de var. Her sınav dönemi ortalıkta dolaşan 'Bu sene soruları TÜBİTAK hazırlıyormuş, sınav çok zor olacak' dedikodusu, özellikle o dönemde öğrenci olanlara oldukça tanıdık geldi. Evlerin başköşesini süsleyen, üzerinde ticaret odası logosu bulunan o estetikten uzak dev duvar saatleri de artık yok. 

Videonun en can alıcı noktası ise beyaz çekirdek konusu oldu. Siyah çekirdeğin pazar payını tamamen ele geçirmesiyle beyaz çekirdek tamamen yok oldu. Hatta bu bir dönem sosyal medyada da oldukça konuşulmuştu.

Videonun ardından kullanıcılardan da farklı örnekler geldi;

Videonun ardından kullanıcılardan da farklı örnekler geldi;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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