İçerik Üreticisi Anıl Can Sessizce Hayatımızdan Çıkan Şeyleri Paylaştı

İkilinin ilk vurguladığı şey, yakınlarımızın telefon numaralarını ezbere bilme alışkanlığı oldu. Akıllı telefonlardan önce telefon numaraları kafamızda ya da küçük defterlerde dururdu. Şimdilerde ise kimse kimsenin numarasını hatırlamıyor. Sokak aralarında sıkça gördüğümüz ayakkabı boyatmak ve eskiyen ayakkabıları tamire göndermek gibi alışkanlıklar da yok olmaya yüz tuttu. Artık ufak bir deformasyonda bile yenisini alma kültürünün yerleştiği günümüzde, tamirciler ve boyacılar neredeyse kalmadı.

Listenin bir anda insanı geçmişe götüreni ise naftalin kokusu oldu. Eskiden gardıroplardan giysilere, hatta tuvaletlere kadar her yere sinen o karakteristik koku artık tamamen hayatımızdan çıktı. Benzer şekilde, dijitalleşmeyle birlikte kağıt kalemle bir şeyler yazma alışkanlığı da pek çok kişi için bitti. Artık insanların eline kalem alıp iki satır yazmayı bile unuttu. Hatta kağıt kalemi israf olarak görenler de var. Her sınav dönemi ortalıkta dolaşan 'Bu sene soruları TÜBİTAK hazırlıyormuş, sınav çok zor olacak' dedikodusu, özellikle o dönemde öğrenci olanlara oldukça tanıdık geldi. Evlerin başköşesini süsleyen, üzerinde ticaret odası logosu bulunan o estetikten uzak dev duvar saatleri de artık yok.

Videonun en can alıcı noktası ise beyaz çekirdek konusu oldu. Siyah çekirdeğin pazar payını tamamen ele geçirmesiyle beyaz çekirdek tamamen yok oldu. Hatta bu bir dönem sosyal medyada da oldukça konuşulmuştu.