İçerik Üreticisi Anıl Can Sessizce Hayatımızdan Çıkan Şeyleri Paylaştı

Zaman ilerledikçe teknoloji ve değişen yaşam koşulları, bir dönemin vazgeçilmez detaylarını tek tek unutturuyor. Eskiden her gün yaptığımız ya da her sokakta karşılaştığımız birçok şey, bugün sadece hafızalarımızda tatlı birer anı. Günlük hayatın koşturmacası içinde bazı alışkanlıkların, nesnelerin ve ritüellerin hayatımızdan nasıl kayıp gittiğini fark etmiyoruz ama şöyle bir durup düşündüğümüzde zamanın bizden neleri alıp götürdüğünü garip bir buruklukla hatırlıyoruz.
İçerik üreticisi Anıl Can, hayatımızdan yavaş yavaş kaybolan ve neredeyse hiç fark etmeden unuttuğumuz detayları tek tek sıralayarak izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
Videoda ele alınan maddeler, adeta bir neslin ortak hafızasını tazeler nitelikte.
Videonun ardından kullanıcılardan da farklı örnekler geldi;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın