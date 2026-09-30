Yazar Scott Adams, Kaygıyı Saniyeler İçinde Azaltmak İçin 9 Zihinsel Teknik Paylaştı

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Modern hayatın getirdiği yoğun tempo, sürekli bir koşturmaca ve üst üste binen sorumluluklar zaman zaman zihinsel olarak yıpranmamıza neden oluyor. Gün içerisinde farkında olmadan biriken stres ve gelecek endişesi, bir süre sonra hayat kalitemizi ciddi oranda düşüren kronik bir kaygı haline dönüşebiliyor. Zihnimizi saran olumsuz düşüncelerle baş etmek ve anlık panik durumlarında dengede kalabilmek ise doğru zihinsel yaklaşımları benimsemekten geçiyor.
Dünyaca ünlü yazar ve çizer Scott Adams, günlük hayatın getirdiği baskı ve endişeleri saniyeler içinde kontrol altına almayı sağlayan 9 etkili zihinsel tekniği takipçileriyle paylaştı.
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Zihnin kontrolünü ele almak ve kaygı seviyesini düşürmek için Scott Adams'ın önerdiği ve her biri günlük hayatta kolayca uygulanabilen 9 zihinsel yöntem şu şekilde sıralanıyor:
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5. Bu Stres Değil, ENERJİ
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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