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Yazar Scott Adams, Kaygıyı Saniyeler İçinde Azaltmak İçin 9 Zihinsel Teknik Paylaştı

Yazar Scott Adams, Kaygıyı Saniyeler İçinde Azaltmak İçin 9 Zihinsel Teknik Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.09.2026 - 15:06 Son Güncelleme: 30.09.2026 - 16:00

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Modern hayatın getirdiği yoğun tempo, sürekli bir koşturmaca ve üst üste binen sorumluluklar zaman zaman zihinsel olarak yıpranmamıza neden oluyor. Gün içerisinde farkında olmadan biriken stres ve gelecek endişesi, bir süre sonra hayat kalitemizi ciddi oranda düşüren kronik bir kaygı haline dönüşebiliyor. Zihnimizi saran olumsuz düşüncelerle baş etmek ve anlık panik durumlarında dengede kalabilmek ise doğru zihinsel yaklaşımları benimsemekten geçiyor.

Dünyaca ünlü yazar ve çizer Scott Adams, günlük hayatın getirdiği baskı ve endişeleri saniyeler içinde kontrol altına almayı sağlayan 9 etkili zihinsel tekniği takipçileriyle paylaştı. 

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Zihnin kontrolünü ele almak ve kaygı seviyesini düşürmek için Scott Adams'ın önerdiği ve her biri günlük hayatta kolayca uygulanabilen 9 zihinsel yöntem şu şekilde sıralanıyor:

Zihnin kontrolünü ele almak ve kaygı seviyesini düşürmek için Scott Adams'ın önerdiği ve her biri günlük hayatta kolayca uygulanabilen 9 zihinsel yöntem şu şekilde sıralanıyor:

1. Ölüm Döşeğinde Olduğunu Hayal Et 

Seni inanılmaz derecede bunaltan ve zihnini kemiren bir durumla karşılaştığında kendine şu soruyu sor: 'Hayatımın son anlarında, ölüm döşeğindeyken bu sorunu gerçekten önemseyecek miyim?' Geçtiğimiz yıl seni kahreden sorunların birçoğunu bugün hatırlamıyorsun bile. Bu perspektif, olayların gerçek büyüklüğünü kavramanı sağlar.

2. Düşünceleri Yok Etmeye Çalışma 

Aklına gelen olumsuz bir düşünceyi zorla dışarı atmaya çalıştıkça, zihnin ona daha fazla odaklanır ve düşünce devasa bir boyuta ulaşır. Bunun yerine zihnini seni heyecanlandıran, daha çok ilgini çeken başka konularla meşgul et. Bir süre sonra rahatsız edici düşüncenin kendiliğinden silindiğini göreceksin.

3. Sosyal Medyayı Hobi Olarak Görme 

Sosyal medyayı masum bir eğlence aracı olarak görmekten vazgeç. Onu, senin tüm enerjini, dikkatini ve zamanını sömürerek başkalarına kazanç sağlayan bir mekanizma olarak düşün. Bu bakış açısını benimsediğinde ekran süren kendiliğinden düşecek ve zihinsel yükün hafifleyecektir.

4. Kontrol Edebileceğin Şeyleri Mümkün Olduğunca Kontrol Et 

Elinin uzanmadığı, müdahale edemeyeceğin olaylara takılıp kalmak seni bitmek bilmeyen bir stres döngüsüne sokar. Odağını tamamen değiştirmelisin. Uyku düzenin, beslenmen, hareket seviyen ve günlük alışkanlıkların doğrudan senin elinde. Genetik faktörlerin dışında müdahale edebileceğin her alanı disipline etmeye odaklan.

5. Bu Stres Değil, ENERJİ

5. Bu Stres Değil, ENERJİ

Kalbin hızlı çarpmaya başladığında ve vücudun kaygı sinyalleri verdiğinde zihinsel etiketini değiştir. Kendine 'Ben kaygılı değilim, sadece vücudumda yüksek miktarda birikmiş enerji var' de. Ardından bu enerjiyi fiziksel bir aktiviteye, iyi bir antrenmana veya spora dönüştürerek dışarı at.

6. Başkalarının Eleştirileri Seni İlgilendirmez 

Bir insanın senin hakkında olumsuz bir şey düşünmesi sana fiziksel veya gerçek bir zarar veremez. O sadece başka bir insanın kafasının içinde dönüp duran küçük bir düşünceden ibarettir. Başkasının zihnindeki bir düşüncenin senin modunu ve hayatını etkilemesine izin verme.

7. Rezil Olmaktan Korkma, Hatta Bunu Sevmeyi Öğren 

Konfor alanının dışına çıkmaktan ve rahatsız edici durumlarla karşılaşmaktan kaçınma. Kendini bu tür durumların içine ne kadar sık atarsan, zihninde büyüttüğün felaket senaryolarının aslında gerçekleşmediğini o kadar çabuk fark edersin. Kimse rezil olduğu için ölmüyor; aksine bu durum öz güvenini katlayarak artırır.

8. Her Zaman Dene ve Sonuçlarını Ölç (A/B Testi) 

Denediğin ilk birkaç yöntem işe yaramadıysa hemen pes edip geri çekilme. Zihinsel kontrol tek bir hamlede kazanılmaz, bu hayat boyu süren bir deneme-yanılma sürecidir. Bir yöntemi uygula, hislerini gözlemle; işe yaramıyorsa bir sonrakini dene. Arayışta kaldığın sürece kendin için en doğru formülü bulacaksın.

9. Egon Senin Düşmanın, Onu Sustur 

Çoğu zaman utangaçlık veya çekingenlik olarak adlandırdığın durumların arkasında aslında seni korumaya çalışan egon yatar. O konuşmak istediğin kişiyle konuşmanı engeller, yeni bir işe başvurmanı engeller, adım atmanı zorlaştırır. Egonun seni sınırlandırmasına izin vermeyip onu susturduğunda önündeki en büyük engeli kaldırmış olursun.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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