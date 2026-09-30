Yazar Scott Adams, Kaygıyı Saniyeler İçinde Azaltmak İçin 9 Zihinsel Teknik Paylaştı

1. Ölüm Döşeğinde Olduğunu Hayal Et

Seni inanılmaz derecede bunaltan ve zihnini kemiren bir durumla karşılaştığında kendine şu soruyu sor: 'Hayatımın son anlarında, ölüm döşeğindeyken bu sorunu gerçekten önemseyecek miyim?' Geçtiğimiz yıl seni kahreden sorunların birçoğunu bugün hatırlamıyorsun bile. Bu perspektif, olayların gerçek büyüklüğünü kavramanı sağlar.

2. Düşünceleri Yok Etmeye Çalışma

Aklına gelen olumsuz bir düşünceyi zorla dışarı atmaya çalıştıkça, zihnin ona daha fazla odaklanır ve düşünce devasa bir boyuta ulaşır. Bunun yerine zihnini seni heyecanlandıran, daha çok ilgini çeken başka konularla meşgul et. Bir süre sonra rahatsız edici düşüncenin kendiliğinden silindiğini göreceksin.

3. Sosyal Medyayı Hobi Olarak Görme

Sosyal medyayı masum bir eğlence aracı olarak görmekten vazgeç. Onu, senin tüm enerjini, dikkatini ve zamanını sömürerek başkalarına kazanç sağlayan bir mekanizma olarak düşün. Bu bakış açısını benimsediğinde ekran süren kendiliğinden düşecek ve zihinsel yükün hafifleyecektir.

4. Kontrol Edebileceğin Şeyleri Mümkün Olduğunca Kontrol Et

Elinin uzanmadığı, müdahale edemeyeceğin olaylara takılıp kalmak seni bitmek bilmeyen bir stres döngüsüne sokar. Odağını tamamen değiştirmelisin. Uyku düzenin, beslenmen, hareket seviyen ve günlük alışkanlıkların doğrudan senin elinde. Genetik faktörlerin dışında müdahale edebileceğin her alanı disipline etmeye odaklan.