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Eşref'i Kim Oynayacak? Eşref Rüya'nın Öncesini Anlatacak Eşref Tek Resmen Duyuruldu

Eşref'i Kim Oynayacak? Eşref Rüya'nın Öncesini Anlatacak Eşref Tek Resmen Duyuruldu

Çağatay Ulusoy yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 15:29
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Eşref Rüya'nın yapım şirketi TİMS&B, Prime Video'da yayınlanacak yeni dizi Eşref Tek'i resmen duyurdu. 'Her efsanenin bir başlangıcı vardır' sözleriyle paylaşılan afişte yalnızca Çağatay Ulusoy yer aldı. Eşref'in suç dünyasının zirvesine ulaşmadan önceki yıllarını anlatacak dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Eşref Rüya'nın yapım şirketi TİMS&B, Eşref Tek'i Prime Video için resmen duyurdu.

Eşref Rüya'nın yapım şirketi TİMS&B, Eşref Tek'i Prime Video için resmen duyurdu.

Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandıran haber yapım şirketinden geldi. TİMS&B Productions, X hesabından yaptığı paylaşımla Eşref Tek'i duyurdu. Paylaşımda 'Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Yakında Prime Video'da' ifadelerine yer verildi.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Kanal D yerine doğrudan Prime Video'da izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Eşref Rüya ile Prime Video arasındaki bağ da yeni değil. Dizi, yayın hayatı boyunca yeni bölümlerini Kanal D'deki yayının ardından Prime Video'ya taşımış, 70'i aşkın ülkeye satılmıştı.

Eşref Rüya, 10 Haziran'da yayınlanan 47. bölümle ekrana veda etmişti. Yeni proje, finalden yaklaşık dört ay sonra geldi.

Yeni dizi, Eşref'in suç dünyasının zirvesine çıkmadan önceki yıllarını anlatacak.

Yeni dizi, Eşref'in suç dünyasının zirvesine çıkmadan önceki yıllarını anlatacak.

Basına yansıyan bilgilere göre Eşref Tek bir devam dizisi değil, Eşref Rüya'nın öncesini anlatan bir hikâye olacak. Dizide Eşref'in henüz suç dünyasında adını duyurmadığı yıllara dönülecek. Çocukluk aşkı Rüya'yı bulma tutkusu, Kıbrıs'ta Kadir'le tanışması ve ardından İstanbul'un yeraltı dünyasına adım atması hikâyenin merkezinde yer alacak.

Kısacası seyirci, Eşref Rüya'da tanıdığı adamın nasıl o Eşref'e dönüştüğünü izleyecek. Yönetmen, senarist ve oyuncu kadrosuna dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tanıtım görsellerinde Çağatay Ulusoy yer alsa da Eşref'i kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı.

Tanıtım görsellerinde Çağatay Ulusoy yer alsa da Eşref'i kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı.

Tanıtım görsellerinde Çağatay Ulusoy'un yer alması, Eşref'i yine onun canlandıracağı yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak ne yapım şirketinden ne de Prime Video'dan oyuncunun projede rol alacağına dair resmi bir açıklama geldi.

Hikâyenin Eşref'in gençlik yıllarına uzanması da soru işaretlerini artırdı.

Üstelik Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'nın final kararında Çağatay Ulusoy'un devam etmek istememesi de etkili olmuştu. Bu nedenle oyuncunun yeni projede yer alıp almayacağı daha da merak edildi.

Eşref Rüya'da Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir'in afişte olmaması da seyircinin gözünden kaçmadı. Hikâyede Eşref'in çocukluk aşkı Rüya'yı araması anlatılacağı için Nisan'ın yeni dizide nasıl yer alacağı merak konusu oldu.

İşte o paylaşım:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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