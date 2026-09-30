Eşref'i Kim Oynayacak? Eşref Rüya'nın Öncesini Anlatacak Eşref Tek Resmen Duyuruldu
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Eşref Rüya'nın yapım şirketi TİMS&B, Prime Video'da yayınlanacak yeni dizi Eşref Tek'i resmen duyurdu. 'Her efsanenin bir başlangıcı vardır' sözleriyle paylaşılan afişte yalnızca Çağatay Ulusoy yer aldı. Eşref'in suç dünyasının zirvesine ulaşmadan önceki yıllarını anlatacak dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
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Eşref Rüya'nın yapım şirketi TİMS&B, Eşref Tek'i Prime Video için resmen duyurdu.
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Yeni dizi, Eşref'in suç dünyasının zirvesine çıkmadan önceki yıllarını anlatacak.
Tanıtım görsellerinde Çağatay Ulusoy yer alsa da Eşref'i kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı.
İşte o paylaşım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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