Eşref'i Kim Oynayacak? Eşref Rüya'nın Öncesini Anlatacak Eşref Tek Resmen Duyuruldu

Basına yansıyan bilgilere göre Eşref Tek bir devam dizisi değil, Eşref Rüya'nın öncesini anlatan bir hikâye olacak. Dizide Eşref'in henüz suç dünyasında adını duyurmadığı yıllara dönülecek. Çocukluk aşkı Rüya'yı bulma tutkusu, Kıbrıs'ta Kadir'le tanışması ve ardından İstanbul'un yeraltı dünyasına adım atması hikâyenin merkezinde yer alacak.

Kısacası seyirci, Eşref Rüya'da tanıdığı adamın nasıl o Eşref'e dönüştüğünü izleyecek. Yönetmen, senarist ve oyuncu kadrosuna dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.