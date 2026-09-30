Soru: Probiyotik markaları arasında nasıl seçim yapılır?

Cevap: Tek bir 'en iyi' probiyotik yoktur; seçim yaparken ürünün içerdiği suşlar, bu suşlarla ilgili çalışmalar ve içerik bilgileri değerlendirilebilir. Culturelle®; Lactobacillus rhamnosus GG ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis suşlarını içerir, her saşesinde 5 milyar KOB probiyotik ile lif ve C-D vitamini bulunur.

Soru: Probiyotik seçerken nelere dikkat edilmeli?

Cevap: Probiyotik seçerken ambalajda suş adının açıkça yazması (örn. Lactobacillus rhamnosus GG), canlı bakteri sayısının (KOB/CFU) belirtilmesi, suşların korunma yöntemi ve içerikteki diğer bileşenler gibi bilgilere bakılabilir. Culturelle®'in içeriğinde Lactobacillus rhamnosus GG ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis suşları, her saşede 5 milyar KOB probiyotik ve 500 mg lif (FOS) bulunur; üretimde kriyoprezervasyon ve liyofilizasyon yöntemleri kullanılır.

Soru: Culturelle® içeriğinde lif ve vitamin var mı?

Cevap: Evet. Culturelle®; probiyotik suşların yanı sıra her saşede 500 mg Fruktooligosakkarit (lif), C ve D vitamini içerir. C ve D vitaminleri bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.