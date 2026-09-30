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Doğru Probiyotik Nasıl Seçilir? İçerik ve Kullanım Rehberi

Doğru Probiyotik Nasıl Seçilir? İçerik ve Kullanım Rehberi

luna
luna - Onedio Üyesi
30.09.2026 - 16:00
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Piyasada birçok probiyotik var. Peki probiyotik seçerken nelere bakılabilir? Sizin için anlattık! Suş bilgisinden içerik ve kullanım şekline kadar dikkat edilebilecek kriterleri Culturelle® probiyotik ürünleri üzerinden inceliyoruz.

Son Güncelleme: 9 Eylül 2026

NOT: İlaç değil, takviye edici gıdadır ve hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme dönemi, mevcut bir hastalık, düzenli ilaç kullanımı veya alerji gibi hassas durumlarda ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

Culturelle®, canlı probiyotik mikroorganizmalar, lif ile C ve D vitaminleri içeren bir takviye edici gıdadır. İçeriğindeki C ve D vitaminleri, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

Probiyotik Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Probiyotik Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Piyasada pek çok seçenek varken hangi probiyotiğin tercih edileceği kafa karıştırabiliyor. Seçim yaparken ürünün içerdiği suşlara, bu suşlarla ilgili bilimsel çalışmalara ve üretim standartlarına bakılabilir. Culturelle® probiyotik ürünlerinde yer alan suşlar, 1998 yılından bu yana klinik çalışmalarda kullanılmış bir geçmişe sahip. Culturelle® ürünleri, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) kuralları gereğince üretiliyor.

Suş Koruması Nedir?

Probiyotik seçerken içerikteki suşların nasıl korunduğuna ve ambalajda suş adının açıkça yazıp yazmadığına bakılabilir. Culturelle® üretiminde kriyoprezervasyon ve liyofilizasyon yöntemleri kullanılıyor. Bu yöntemler, içerikteki canlı bakteri suşlarının korunmasına yönelik uygulanıyor. Culturelle®'in içeriğinde, klinik çalışmalarda incelenmiş probiyotik suşlarından Lactobacillus rhamnosus GG ile Bifidobacterium animalis subsp. lactis suşları bulunur.

Culturelle® İçeriğindeki Lif ve Vitaminlerin Rolü

Culturelle® İçeriğindeki Lif ve Vitaminlerin Rolü

Culturelle®'nin formülasyonunda probiyotik mikroorganizmaların yanı sıra C ve D vitaminleri ile Fruktooligosakkarit (lif) bir arada bulunuyor.

Fruktooligosakkarit, prebiyotik olarak sınıflandırılan bir lif türüdür. Culturelle® içeriğinde bulunan C ve D vitaminleri, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor. Lif içeren, koruyucu ve renklendirici barındırmayan Culturelle® formülü; gluten, laktoz ve diğer gıda alerjenlerini de içermiyor.

Culturelle®'nin her saşesinde bulunan probiyotik, vitamin ve lif değerleri şöyledir:

Yetişkinler ve Çocuklar İçin Culturelle® Kullanımı

Probiyotik seçerken kullanım kolaylığı ve lezzet de dikkate alınan konular arasında. Culturelle®, günün herhangi bir saatinde tüketilebiliyor ve doğal çilek aromalı olarak sunuluyor. 'Probiyotik yoğurda veya süte karıştırılır mı?' sorusunun cevabı Culturelle® için şöyle: Ürünü direkt olarak dil üzerine dökerek tüketebileceğiniz gibi su, süt veya yoğurt gibi soğuk yiyecek ve içeceklere karıştırarak da kullanabiliyorsunuz. Çocuklarda takviye kullanımına başlamadan önce çocuk doktorunuza danışmanız önerilir.

Kimler İçin Uygun Değil?

Kimler İçin Uygun Değil?

Culturelle® probiyotik ürünlerini kullanırken dikkat etmeniz gereken net bir ısı kuralı bulunuyor. İçeriğindeki canlı bakteri suşlarının zarar görmemesi için Culturelle® sıcak gıdalara veya içeceklere karıştırılmamalıdır. Sıcak çay, kahve veya çorba ile tüketim bu ürün için uygun değildir. Yalnızca soğuk yiyecek/içeceklerle veya doğrudan dil üzerine dökerek tüketilmelidir. Hamilelik, emzirme dönemi, mevcut bir hastalık veya düzenli ilaç kullanımı gibi durumlarda kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. (Culturelle®'in bir ilaç değil, takviye edici gıda olduğunu; sağlıklı yaşam için dengeli ve çeşitli beslenmenin şart olduğunu da unutmamak gerekiyor.)

Sıkça Sorulan Sorular:

Soru: Probiyotik markaları arasında nasıl seçim yapılır?

Cevap: Tek bir 'en iyi' probiyotik yoktur; seçim yaparken ürünün içerdiği suşlar, bu suşlarla ilgili çalışmalar ve içerik bilgileri değerlendirilebilir. Culturelle®; Lactobacillus rhamnosus GG ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis suşlarını içerir, her saşesinde 5 milyar KOB probiyotik ile lif ve C-D vitamini bulunur.

Soru: Probiyotik seçerken nelere dikkat edilmeli?

Cevap: Probiyotik seçerken ambalajda suş adının açıkça yazması (örn. Lactobacillus rhamnosus GG), canlı bakteri sayısının (KOB/CFU) belirtilmesi, suşların korunma yöntemi ve içerikteki diğer bileşenler gibi bilgilere bakılabilir. Culturelle®'in içeriğinde Lactobacillus rhamnosus GG ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis suşları, her saşede 5 milyar KOB probiyotik ve 500 mg lif (FOS) bulunur; üretimde kriyoprezervasyon ve liyofilizasyon yöntemleri kullanılır.

Soru: Culturelle® içeriğinde lif ve vitamin var mı?

Cevap: Evet. Culturelle®; probiyotik suşların yanı sıra her saşede 500 mg Fruktooligosakkarit (lif), C ve D vitamini içerir. C ve D vitaminleri bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

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