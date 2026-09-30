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Arkadaşı Yetişemedi: Milyoner'de İki Jokerini Harcayan Yarışmacı Futbol Sorusunda Elendi

Arkadaşı Yetişemedi: Milyoner'de İki Jokerini Harcayan Yarışmacı Futbol Sorusunda Elendi

Atv Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 16:13
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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan genç bir isim, 30 bin TL değerindeki 6. soruda gelen futbol sorusunda elendi. Yarışmacı önce telefon jokerini kullandı ancak arkadaşı yanıt veremeden süre doldu. Ardından yarı yarıya jokerine başvurdu ve Cemşat ile Şandel arasında kaldı. Cemşat'ı seçen yarışmacı, doğru yanıtın Şandel olduğunu öğrenince yarışmaya veda etti.

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Yarışmacıyı 30 bin TL'lik 6. soruda bir futbol terimi zorladı.

Yarışmacıyı 30 bin TL'lik 6. soruda bir futbol terimi zorladı.

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan genç bir isim, 30 bin lira değerindeki 6. soruda zor anlar yaşadı. Yarışmacıya futbol terminolojisinden bir soru yöneltildi: 'Futbolda topu karşı takımın kalecisinin üzerinden aşırtmaya ne ad verilir?'

Şıklarda Cemşat, Kontrpiye, Markaj ve Şandel seçenekleri yer aldı. Dört şık arasında büyük bir kararsızlık yaşayan yarışmacı, uzun süre düşündükten sonra jokerlerine başvurmaya karar verdi.

Telefon jokerinde süre doldu, yarı yarıya jokeri de sonucu değiştirmedi.

Telefon jokerinde süre doldu, yarı yarıya jokeri de sonucu değiştirmedi.

Yarışmacı önce telefon jokerini kullanarak arkadaşını aradı. Ancak arkadaşı yanıt veremeden süre doldu ve bu joker boşa gitti. Ardından yarı yarıya jokerine başvuran yarışmacının önünde Cemşat ve Şandel şıkları kaldı. Son iki seçenek arasında kalan genç isim, tercihini Cemşat'tan yana kullandı.

Ne var ki doğru yanıt Şandel çıktı. Böylece yarışmacı, iki jokerini aynı soruda harcamasına rağmen 6. sorudan öteye geçemedi ve stüdyodan erken ayrılmak zorunda kaldı. Telefonun öbür ucundan yanıt gelmeden sürenin dolması ve son iki şıkta yanlış tercihin yapılması, izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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