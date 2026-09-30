Arkadaşı Yetişemedi: Milyoner'de İki Jokerini Harcayan Yarışmacı Futbol Sorusunda Elendi

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan genç bir isim, 30 bin lira değerindeki 6. soruda zor anlar yaşadı. Yarışmacıya futbol terminolojisinden bir soru yöneltildi: 'Futbolda topu karşı takımın kalecisinin üzerinden aşırtmaya ne ad verilir?'

Şıklarda Cemşat, Kontrpiye, Markaj ve Şandel seçenekleri yer aldı. Dört şık arasında büyük bir kararsızlık yaşayan yarışmacı, uzun süre düşündükten sonra jokerlerine başvurmaya karar verdi.