Arkadaşı Yetişemedi: Milyoner'de İki Jokerini Harcayan Yarışmacı Futbol Sorusunda Elendi
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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan genç bir isim, 30 bin TL değerindeki 6. soruda gelen futbol sorusunda elendi. Yarışmacı önce telefon jokerini kullandı ancak arkadaşı yanıt veremeden süre doldu. Ardından yarı yarıya jokerine başvurdu ve Cemşat ile Şandel arasında kaldı. Cemşat'ı seçen yarışmacı, doğru yanıtın Şandel olduğunu öğrenince yarışmaya veda etti.
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Yarışmacıyı 30 bin TL'lik 6. soruda bir futbol terimi zorladı.
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Telefon jokerinde süre doldu, yarı yarıya jokeri de sonucu değiştirmedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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