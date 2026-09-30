"Firdevs" Nebahat Çehre, Tuzlu Kahve'de Aşk-ı Memnu'nun Kurşun Döktürme Sahnesine Geri Döndü
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Tuzlu Kahve'nin nostalji treni bu kez Aşk-ı Memnu durağında durdu! Nebahat Çehre, yıllar önce Firdevs Yöreoğlu olarak ekrana taşıdığı kurşun döktürme sahnesini yeni dizisinde yeniden canlandırdı. Üstelik sahnede kulaklara çalınan ses de tanıdıktı.
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Tuzlu Kahve'nin nostalji listesine bu kez Aşk-ı Memnu eklendi: Nebahat Çehre, Firdevs Yöreoğlu'nun kurşun döktürme sahnesine geri döndü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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