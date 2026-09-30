"Firdevs" Nebahat Çehre, Tuzlu Kahve'de Aşk-ı Memnu'nun Kurşun Döktürme Sahnesine Geri Döndü

Tuzlu Kahve daha ilk bölümünden itibaren eski dizilere göz kırpan sahneleriyle dikkat çekiyor. Kutsi ile Yasemin Ergene'yi Doktorlar'ın Levent'i ve Ela'sı olarak yeniden karşı karşıya getiren yapım, ardından Leyla ile Mecnun, Acemi Cadı, Kuzey Güney ve Kavak Yelleri'ne uzanan göndermelerle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu kez sıra, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizilerinden Aşk-ı Memnu'ya geldi. Dizide Feryal İpekli karakterine hayat veren Nebahat Çehre, yıllar önce Firdevs Yöreoğlu olarak ekrana taşıdığı kurşun döktürme sahnesini Tuzlu Kahve'de yeniden canlandırdı.

Sahne ekrana geldiği anda Aşk-ı Memnu'yu ezbere bilenlerin aklına Feryal'den önce Firdevs Hanım'ın gelmesi de kaçınılmazdı.