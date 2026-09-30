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"Firdevs" Nebahat Çehre, Tuzlu Kahve'de Aşk-ı Memnu'nun Kurşun Döktürme Sahnesine Geri Döndü

"Firdevs" Nebahat Çehre, Tuzlu Kahve'de Aşk-ı Memnu'nun Kurşun Döktürme Sahnesine Geri Döndü

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.09.2026 - 16:37
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Tuzlu Kahve'nin nostalji treni bu kez Aşk-ı Memnu durağında durdu! Nebahat Çehre, yıllar önce Firdevs Yöreoğlu olarak ekrana taşıdığı kurşun döktürme sahnesini yeni dizisinde yeniden canlandırdı. Üstelik sahnede kulaklara çalınan ses de tanıdıktı.

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Tuzlu Kahve'nin nostalji listesine bu kez Aşk-ı Memnu eklendi: Nebahat Çehre, Firdevs Yöreoğlu'nun kurşun döktürme sahnesine geri döndü.

Tuzlu Kahve'nin nostalji listesine bu kez Aşk-ı Memnu eklendi: Nebahat Çehre, Firdevs Yöreoğlu'nun kurşun döktürme sahnesine geri döndü.

Tuzlu Kahve daha ilk bölümünden itibaren eski dizilere göz kırpan sahneleriyle dikkat çekiyor. Kutsi ile Yasemin Ergene'yi Doktorlar'ın Levent'i ve Ela'sı olarak yeniden karşı karşıya getiren yapım, ardından Leyla ile Mecnun, Acemi Cadı, Kuzey Güney ve Kavak Yelleri'ne uzanan göndermelerle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu kez sıra, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizilerinden Aşk-ı Memnu'ya geldi. Dizide Feryal İpekli karakterine hayat veren Nebahat Çehre, yıllar önce Firdevs Yöreoğlu olarak ekrana taşıdığı kurşun döktürme sahnesini Tuzlu Kahve'de yeniden canlandırdı.

Sahne ekrana geldiği anda Aşk-ı Memnu'yu ezbere bilenlerin aklına Feryal'den önce Firdevs Hanım'ın gelmesi de kaçınılmazdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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