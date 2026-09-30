Tuzlu Kahve'de Buluşan Aslı ile Efe, Kavak Yelleri'nin Lunapark Sahnesini Yeniden Oynadı

Bölümün en çok konuşulan anı ise Kavak Yelleri'ne yapılan bu açık göndermeydi. Tuzlu Kahve, Efe'nin Aslı'ya aşkını ilan ettiği unutulmaz lunapark sahnesini yeniden canlandırdı.

Sahnede Kavak Yelleri izleyicisinin ezbere bildiği o sözler de yer aldı: 'Bizi yakınlaştırmak için dönüyor dünya. Hem kendi etrafında hem bizim etrafımızda. Ta ki bizi bu rüyada birleştirene kadar.'

Diziyle büyüyen bir nesil için bu replikler, Efe ile Aslı'nın hikayesinin en romantik anlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra aynı sözleri aynı oyunculardan duymak, eski izleyiciler için tam bir nostalji anına dönüştü.