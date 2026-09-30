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Tuzlu Kahve'de Buluşan Aslı ile Efe, Kavak Yelleri'nin Lunapark Sahnesini Yeniden Oynadı

Tuzlu Kahve'de Buluşan Aslı ile Efe, Kavak Yelleri'nin Lunapark Sahnesini Yeniden Oynadı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 11:25
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Tuzlu Kahve'nin dün akşam yayınlanan 5. bölümü, Kavak Yelleri izleyicisini yıllar öncesine götürdü. Diziye konuk oyuncu olarak gelen Dağhan Külegeç ve Pelin Karahan, Efe ile Aslı'nın hafızalara kazınan lunapark sahnesini yeniden canlandırdı. Üstelik o unutulmaz replikler de sahnede yerini aldı.

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Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç ve Aslı'sı Pelin Karahan, Tuzlu Kahve'nin 5. bölümünde yıllar sonra aynı sahnede buluştu.

Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç ve Aslı'sı Pelin Karahan, Tuzlu Kahve'nin 5. bölümünde yıllar sonra aynı sahnede buluştu.

Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve, 29 Eylül Salı akşamı yayınlanan 5. bölümünde Kavak Yelleri'nin iki sevilen yüzünü ağırladı. 2007'de Kanal D'de başlayan fenomen dizide Efe ile Aslı'ya hayat veren Dağhan Külegeç ve Pelin Karahan, yıllar sonra yeniden aynı karede yer aldı.

Buluşmanın bir de ortak geçmişi vardı. Tuzlu Kahve'de Murat ile Aybüke'yi canlandıran Sarp Apak ve Ceren Moray, Kavak Yelleri'nde Güven ile Su karakterlerine hayat vermişti. Böylece dört tanıdık yüz, bu kez başka bir dizinin karesinde bir araya geldi.

Efe'nin Aslı'ya aşkını ilan ettiği lunapark sahnesi, aynı repliklerle Tuzlu Kahve'de yeniden çekildi.

Efe'nin Aslı'ya aşkını ilan ettiği lunapark sahnesi, aynı repliklerle Tuzlu Kahve'de yeniden çekildi.

Bölümün en çok konuşulan anı ise Kavak Yelleri'ne yapılan bu açık göndermeydi. Tuzlu Kahve, Efe'nin Aslı'ya aşkını ilan ettiği unutulmaz lunapark sahnesini yeniden canlandırdı.

Sahnede Kavak Yelleri izleyicisinin ezbere bildiği o sözler de yer aldı: 'Bizi yakınlaştırmak için dönüyor dünya. Hem kendi etrafında hem bizim etrafımızda. Ta ki bizi bu rüyada birleştirene kadar.'

Diziyle büyüyen bir nesil için bu replikler, Efe ile Aslı'nın hikayesinin en romantik anlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra aynı sözleri aynı oyunculardan duymak, eski izleyiciler için tam bir nostalji anına dönüştü.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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