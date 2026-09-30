Tuzlu Kahve'de Buluşan Aslı ile Efe, Kavak Yelleri'nin Lunapark Sahnesini Yeniden Oynadı
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Tuzlu Kahve'nin dün akşam yayınlanan 5. bölümü, Kavak Yelleri izleyicisini yıllar öncesine götürdü. Diziye konuk oyuncu olarak gelen Dağhan Külegeç ve Pelin Karahan, Efe ile Aslı'nın hafızalara kazınan lunapark sahnesini yeniden canlandırdı. Üstelik o unutulmaz replikler de sahnede yerini aldı.
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Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç ve Aslı'sı Pelin Karahan, Tuzlu Kahve'nin 5. bölümünde yıllar sonra aynı sahnede buluştu.
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Efe'nin Aslı'ya aşkını ilan ettiği lunapark sahnesi, aynı repliklerle Tuzlu Kahve'de yeniden çekildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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