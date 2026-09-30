173 Yıllık Banka Şubelerine Veda Ediyor: Dev Grup 26 Şubeyi Kapatıyor

Kararın sembolik açıdan en ağır kısmı Halifax cephesinde yaşanıyor. 173 yıllık geçmişiyle İngiltere'nin en köklü bankacılık markaları arasında gösterilen Halifax, bu adımla birlikte tarihi bir dönüm noktasına geliyor.

Açıklamaya göre Halifax müşterilerinin hesapları 1 Kasım'a kadar Lloyds bünyesine devredilecek. Fiziki şubelerin kapanmasının ardından marka, faaliyetlerini yalnızca internet bankacılığı üzerinden sürdürecek. Yani müşteriler bundan sonra Halifax'la şube gişesinde değil, telefon ya da bilgisayar ekranında muhatap olacak.

Banka yönetimi, kararın değişen müşteri alışkanlıklarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Yönetim, işlemlerini yüz yüze yapmak isteyen müşteriler için alternatif hizmet kanallarının sunulmaya devam edeceğini de belirtti. Kapanış listesindeki şubelerin müşterilerinin, işlemlerini yakınlardaki diğer şubelere, telefon bankacılığına ya da mobil uygulamaya taşıması bekleniyor.

Bankacılıkta son yıllarda hız kazanan dijitalleşme, yalnızca İngiltere'de değil pek çok ülkede fiziki şube ağlarını küçültüyor. Hesap açmaktan para transferine kadar birçok işlemin mobil uygulamalar üzerinden birkaç dakikada tamamlanabilmesi, bankaları maliyetli şube yapılarını yeniden gözden geçirmeye itiyor. Lloyds Banking Group'un ekim ayındaki kapanışları da bu dönüşümün en somut örneklerinden biri olarak kayda geçiyor.