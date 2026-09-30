173 Yıllık Banka Şubelerine Veda Ediyor: Dev Grup 26 Şubeyi Kapatıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapanışlar 1 Ekim'de Rochdale'de başlıyor, 26 şube ay sonuna kadar tek tek kapanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
173 yıllık Halifax için yeni dönem: Hesaplar 1 Kasım'a kadar Lloyds'a devrediliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın