article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
173 Yıllık Banka Şubelerine Veda Ediyor: Dev Grup 26 Şubeyi Kapatıyor

173 Yıllık Banka Şubelerine Veda Ediyor: Dev Grup 26 Şubeyi Kapatıyor

İngiltere
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.09.2026 - 16:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere'nin en büyük bankacılık gruplarından Lloyds Banking Group, ekim ayı boyunca 26 şubesinin kapısına kilit vuruyor. Listede 23 Lloyds Bank ve 3 Halifax şubesi yer alıyor. Kararın en dikkat çeken tarafı ise 173 yıllık Halifax markasını ilgilendiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapanışlar 1 Ekim'de Rochdale'de başlıyor, 26 şube ay sonuna kadar tek tek kapanacak.

Kapanışlar 1 Ekim'de Rochdale'de başlıyor, 26 şube ay sonuna kadar tek tek kapanacak.

Grubun açıkladığı takvime göre kapanışlar İngiltere, Galler ve Wight Adası'ndaki şubelere yayılıyor. İlk adım 1 Ekim'de Rochdale'deki Lloyds şubesinde atılacak; ardından kapanışlar ay sonuna kadar kademeli olarak sürecek.

Banka, kararın gerekçesi olarak müşterilerin giderek daha fazla dijital ve çevrimiçi bankacılığa yönelmesini gösteriyor. Gişe önünde sıra bekleyen müşteri sayısının azalması, grubun şube ağını küçültme yoluna gitmesinde belirleyici oldu.

Kapanacak 26 şubenin 23'ü Lloyds Bank, 3'ü ise Halifax çatısı altında hizmet veriyor. Lloyds Banking Group; Lloyds Bank, Halifax ve Bank of Scotland gibi tanınmış markaları tek çatı altında toplayan, milyonlarca bireysel müşteriye sahip bir yapı. Bu nedenle grubun şube ağında attığı her adım, İngiltere'de bankacılık alışkanlıklarının nasıl değiştiğine dair önemli bir gösterge olarak okunuyor.

173 yıllık Halifax için yeni dönem: Hesaplar 1 Kasım'a kadar Lloyds'a devrediliyor.

173 yıllık Halifax için yeni dönem: Hesaplar 1 Kasım'a kadar Lloyds'a devrediliyor.

Kararın sembolik açıdan en ağır kısmı Halifax cephesinde yaşanıyor. 173 yıllık geçmişiyle İngiltere'nin en köklü bankacılık markaları arasında gösterilen Halifax, bu adımla birlikte tarihi bir dönüm noktasına geliyor.

Açıklamaya göre Halifax müşterilerinin hesapları 1 Kasım'a kadar Lloyds bünyesine devredilecek. Fiziki şubelerin kapanmasının ardından marka, faaliyetlerini yalnızca internet bankacılığı üzerinden sürdürecek. Yani müşteriler bundan sonra Halifax'la şube gişesinde değil, telefon ya da bilgisayar ekranında muhatap olacak.

Banka yönetimi, kararın değişen müşteri alışkanlıklarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Yönetim, işlemlerini yüz yüze yapmak isteyen müşteriler için alternatif hizmet kanallarının sunulmaya devam edeceğini de belirtti. Kapanış listesindeki şubelerin müşterilerinin, işlemlerini yakınlardaki diğer şubelere, telefon bankacılığına ya da mobil uygulamaya taşıması bekleniyor.

Bankacılıkta son yıllarda hız kazanan dijitalleşme, yalnızca İngiltere'de değil pek çok ülkede fiziki şube ağlarını küçültüyor. Hesap açmaktan para transferine kadar birçok işlemin mobil uygulamalar üzerinden birkaç dakikada tamamlanabilmesi, bankaları maliyetli şube yapılarını yeniden gözden geçirmeye itiyor. Lloyds Banking Group'un ekim ayındaki kapanışları da bu dönüşümün en somut örneklerinden biri olarak kayda geçiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın