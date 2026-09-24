Kahve Devinden Küçülme Kararı: Starbucks Kuzey Amerika'da 250 Şubesini Kapatacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, Perşembe günü yayımlanan resmi bir bildirimle Kuzey Amerika'daki yaklaşık 250 kahve dükkanını kapatma kararı aldığını duyurdu. Kapatılacak noktalar şirketin bölgedeki 18 binden fazla şubesinin yaklaşık yüzde 1'ine karşılık gelirken, kapanışların büyük bölümünün 2026 mali yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hedefi tutturamayan şubeler kapatılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapanışların faturası 300 milyon doları bulacak.
Çalışanlar başka şubelere aktarılacak.
Starbucks yeni mağazalar açmaya devam edecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın