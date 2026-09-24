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Kahve Devinden Küçülme Kararı: Starbucks Kuzey Amerika'da 250 Şubesini Kapatacak

Kahve Devinden Küçülme Kararı: Starbucks Kuzey Amerika'da 250 Şubesini Kapatacak

Starbucks kahve
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 19:54
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Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, Perşembe günü yayımlanan resmi bir bildirimle Kuzey Amerika'daki yaklaşık 250 kahve dükkanını kapatma kararı aldığını duyurdu. Kapatılacak noktalar şirketin bölgedeki 18 binden fazla şubesinin yaklaşık yüzde 1'ine karşılık gelirken, kapanışların büyük bölümünün 2026 mali yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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Hedefi tutturamayan şubeler kapatılıyor.

Hedefi tutturamayan şubeler kapatılıyor.

Şirketin açıklamasına göre hedeflenen müşteri ve çalışan deneyiminin sürdürülemediği ya da kabul edilebilir bir finansal performansa ulaşma ihtimali görülmeyen şubeler kapatılacak. Karar, CEO Brian Niccol'ün düşen satışları yeniden canlandırmak için yürüttüğü yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak alındı.

Kapanışların faturası 300 milyon doları bulacak.

Kapanışların faturası 300 milyon doları bulacak.

Starbucks, yeni kapanışlarla bağlantılı yeniden yapılandırma giderlerinin yaklaşık 300 milyon dolara ulaşmasını bekliyor. Şirket geçen yıl da Seattle'daki amiral gemisi kavurma tesisi dahil çok sayıda şubesini kapatmış ve bu adımın maliyeti yaklaşık 1 milyar doları bulmuştu. Daha geniş kapsamlı tasarruf planı ise sürüyor ve Starbucks, ürün ve dağıtım giderlerinden işletme ve genel yönetim maliyetlerine kadar farklı alanlarda 2028 mali yılına kadar toplam 2 milyar dolarlık brüt tasarruf hedefliyor.

Çalışanlar başka şubelere aktarılacak.

Çalışanlar başka şubelere aktarılacak.

Kapanacak şubelerde çalışanların mümkün olduğunca başka noktalara aktarılması planlanırken, başka bir şubede pozisyon bulunamayan çalışanlara kıdem ve ayrılık desteği sağlanacağı açıklandı.

Starbucks yeni mağazalar açmaya devam edecek.

Starbucks yeni mağazalar açmaya devam edecek.

Şube kapatma kararına rağmen Kuzey Amerika pazarından geri çekilmeyen Starbucks'ın yönetimi, yeni mağazalar için çalışmaların sürdüğünü ve şirketin uzun vadede bölgede büyümeye devam etmeyi planladığını belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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