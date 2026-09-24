Kahve Devinden Küçülme Kararı: Starbucks Kuzey Amerika'da 250 Şubesini Kapatacak

Starbucks, yeni kapanışlarla bağlantılı yeniden yapılandırma giderlerinin yaklaşık 300 milyon dolara ulaşmasını bekliyor. Şirket geçen yıl da Seattle'daki amiral gemisi kavurma tesisi dahil çok sayıda şubesini kapatmış ve bu adımın maliyeti yaklaşık 1 milyar doları bulmuştu. Daha geniş kapsamlı tasarruf planı ise sürüyor ve Starbucks, ürün ve dağıtım giderlerinden işletme ve genel yönetim maliyetlerine kadar farklı alanlarda 2028 mali yılına kadar toplam 2 milyar dolarlık brüt tasarruf hedefliyor.