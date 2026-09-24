İçtiğin Kahvelere Göre Sen Ne Kadar Popülersin?
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Sen bize içtiğin kahveleri söyle biz de seçimlerine göre ne kadar popüler olduğunu söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!
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Sabah yataktan kalkar kalkmaz ilk gözünü açan kahve sana göre hangisi?
Pazartesi mesaiye başladığındaki o kahve?
Hafta sonu arkadaşlarınla yeni açılan bir mekanda buluştun, siparişin hangisi olur?
"Çok stresliyim, bana bir tatlı/ödül lazım" dediğin anda tercihin...
azın en sıcak gününde sahil yürüyüşünde elinde tuttuğun o kahve hangisi?
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Akşam yemeğinden sonraki o kahve tercihin hangisi?
Zirvedeki popülersin!
Her masanın aranan yüzüsün!
Sen coolsun!
Özgün birisin!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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