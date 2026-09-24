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İçtiğin Kahvelere Göre Sen Ne Kadar Popülersin?

etiket İçtiğin Kahvelere Göre Sen Ne Kadar Popülersin?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
24.09.2026 - 11:36
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Sen bize içtiğin kahveleri söyle biz de seçimlerine göre ne kadar popüler olduğunu söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!

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Sabah yataktan kalkar kalkmaz ilk gözünü açan kahve sana göre hangisi?

Pazartesi mesaiye başladığındaki o kahve?

Hafta sonu arkadaşlarınla yeni açılan bir mekanda buluştun, siparişin hangisi olur?

"Çok stresliyim, bana bir tatlı/ödül lazım" dediğin anda tercihin...

azın en sıcak gününde sahil yürüyüşünde elinde tuttuğun o kahve hangisi?

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Akşam yemeğinden sonraki o kahve tercihin hangisi?

Zirvedeki popülersin!

Girdiğin ortamda gözler direkt sana dönüyor. Trendleri sadece takip etmiyor, adeta bizzat uyguluyorsun. Sosyal çevren son derece geniş, hikayelerin ve tarzın her zaman merak ediliyor. Sen gerçekten de popülersin!

Her masanın aranan yüzüsün!

Sana popülerlikten ziyade samimiyet kraliçesi veya kralı diyebiliriz. Herkesle anlaşabilen, sohbeti tatlı, kalabalık arkadaş gruplarının vazgeçilmez birleştirici gücüsün. Sen her masanın o aranan ismisin.

Sen coolsun!

Görünmek için çaba sarf etmeyen ama duruşuyla dikkat çeken bir havan var. İşi gücü bilen, net, sınırları olan ve tam olarak çaba harcamadan cool görünen birisin. O yüzden de arkadaş grubunda da o cool ve havalı kişi sensin!

Özgün birisin!

Kalabalıkların popülaritesi sana göre değil. Herkesin gittiği yoldan gitmek yerine kendi kulvarında takılıyorsun. Kendi küçük ama nitelikli çevrende tam bir ilham kaynağısın. Öyle çok da popüler olayım diye bir derdin yok, sen kendin olmayı zaten çok seviyorsun.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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