İçtiğin Kahvelere Göre Sen Ne Kadar Popülersin?

Kalabalıkların popülaritesi sana göre değil. Herkesin gittiği yoldan gitmek yerine kendi kulvarında takılıyorsun. Kendi küçük ama nitelikli çevrende tam bir ilham kaynağısın. Öyle çok da popüler olayım diye bir derdin yok, sen kendin olmayı zaten çok seviyorsun.